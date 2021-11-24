Офис, чтобы можно было следить за деньгами: зачем от Google, Apple, Telegram и других требуют «приземлиться» в России Статьи редакции
Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.
22 ноября Роскомнадзор опубликовал список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону о «приземлении». В нём 13 участников, в том числе Google, Apple, Meta, Telegram и Twitter.
Кроме открытия представительства компании должны:
- Разместить форму обратной связи с российскими пользователями.
- Зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
- Установить на сайте счётчик посещаемости.
- Удалять информацию, нарушающую российское законодательство.
Сами компании публично почти не комментировали включение в список Роскомнадзора.
Чего добиваются власти
Созданные в России структуры должны рассматривать обращения россиян и российских организаций, исполнять решения судов и госорганов и удалять запрещённый контент, говорится в законе.
У некоторых компаний, например Google и Apple, уже есть российские юрлица. Но ООО «Гугл» и ООО «Эппл рус» официально свои материнские компании не представляют, заявлял один из авторов законопроекта Антон Горелкин: «Сейчас нет реальной картины структуры бизнеса иностранных ИТ-компаний в России, их денежные потоки непрозрачны».
О том, что «приземление» в том числе свидетельствует о планах государства следить за денежными потоками компаний, говорит и Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекса». ФНС добивается, чтобы весь бысторастущий интернет-бизнес платил налоги с доходов, полученных на местных пользователях.
Открытые сейчас юрлица иностранных компаний занимаются отдельными направлениями, говорит глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк. Например, «Гугл» — исключительно продажей рекламы. Офисы, которые занимаются модерацией, чаще находятся в Европе, но российские власти хотят более оперативной работы с ними.
Кроме того, будет проще «давить» на международные ИТ-корпорации. Принуждать компании исполнять требования судов, платить штрафы и удалять материалы именно в российской юрисдикции, а не судиться, например, в Европе или США.
Смогут ли компании открыть филиалы в России в срок
По закону иностранные компании обязаны иметь представительство, филиал или российское юрлицо с 1 января 2022 года.
Исполнить закон в нынешнем виде просто невозможно, отметил в разговоре с «Коммерсантом» гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.
Не ясно, какая юридическая форма должна быть у представительства компании, нужно ли иметь штат, может ли возглавлять представительство иностранный гражданин. Как на практике нужно исполнять закон, бизнесу должен разъяснить Роскомнадзор в ближайшие месяцы, считает он.
Корпорации могут создать ООО как свои «дочки», но вопрос скорее в степени ответственности этих юрлиц за действия головных компаний, заявил глава Ассоциации участников рынка данных и АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. И самое критичное — это оценка рисков для таких «дочек».
Формально регистрация юрлица, филиала или представительства, а также наделение их функциями, которые требуют власти, — это недолгая и вполне реальная процедура, соглашается управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребельский и Партнёры» Александр Гребельский. Однако компании могут отказаться.
Почему компании могут отказаться открывать представительства
Потому что это приведёт к дополнительным рискам, указывает Иван Бегтин. В частности, рискам уголовного преследования для руководства этих компаний, если им предъявят неисполнение решений Роскомнадзора.
Кроме того, открытие офиса де-факто станет признанием готовности локализовать обработку данных в России, продолжает он.
Apple, Google, Facebook и другие могли бы открыть представительства и развиваться в стране, но непредсказуемость российского законодательства в сфере информационных технологий их отпугивает, считает Артём Козлюк. В законах много абсурдного: например, закон о «приземлении» требует маркировки о неисполнении законодательства.
Это показывает, что законы не проработаны, поэтому западные компании не рискуют инвестировать в развитие.
Что будет, если компании не выполнят требования
Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.
Наиболее эффективной из мер может стать запрет на приём платежей от российских физических и юрлиц и блокировка, полагает Александр Гребельский.
Поводов для блокировок любого сервиса или соцсети — уже множество, законы в сфере ИТ позволяют это делать, отмечает Артём Козлюк. Он считает, что решения о блокировке будет приниматься не в Роскомнадзоре, регулятор лишь вынужден исполнять политическую волю.
Господа-коллеги)))) Я всё понимаю - есть любовь и привычка ко всем вышеперечисленным компаниям и их решениям. Но давайте взглянем здраво, без бесполезного пафоса и т.д. - имеет право РФ добиваться того, чтобы иностранные компании, которые здесь зарабатывают деньги, платили налоги здесь? Имеет и не надо отмазываться что это, типа, мы ещё посмотрим. Обязанности у государства есть, никто не сомневается, но, логично, что есть и права. Если так, то я вообще не вижу проблемы. Повторюсь - если именно так. Мы сейчас что - начнём здесь перепись тех, кто против того, чтобы платить налоги собственной стране и при этом свято оплачивать налоги, которые требует страна другая??? Почему, в таком случае, многие просто писаются от требований платить налоги, например, в США и готов раздухариться когда речь идёт об оплате налогов в России? Я так понимаю, что есть задача навести элементарный порядок и всё. Теории заговора давайте оставим в стороне - скоро всё встанет на свои места и станет понятно - что будет дальше....
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Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.
Среди таких, например, «Сбер».
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