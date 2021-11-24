Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.

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22 ноября Роскомнадзор опубликовал список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону о «приземлении». В нём 13 участников, в том числе Google, Apple, Meta, Telegram и Twitter.

Кроме открытия представительства компании должны:

Разместить форму обратной связи с российскими пользователями.

Зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Установить на сайте счётчик посещаемости.

Удалять информацию, нарушающую российское законодательство.

Сами компании публично почти не комментировали включение в список Роскомнадзора.

Чего добиваются власти

Созданные в России структуры должны рассматривать обращения россиян и российских организаций, исполнять решения судов и госорганов и удалять запрещённый контент, говорится в законе.

У некоторых компаний, например Google и Apple, уже есть российские юрлица. Но ООО «Гугл» и ООО «Эппл рус» официально свои материнские компании не представляют, заявлял один из авторов законопроекта Антон Горелкин: «Сейчас нет реальной картины структуры бизнеса иностранных ИТ-компаний в России, их денежные потоки непрозрачны».

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О том, что «приземление» в том числе свидетельствует о планах государства следить за денежными потоками компаний, говорит и Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекса». ФНС добивается, чтобы весь бысторастущий интернет-бизнес платил налоги с доходов, полученных на местных пользователях.

Открытые сейчас юрлица иностранных компаний занимаются отдельными направлениями, говорит глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк. Например, «Гугл» — исключительно продажей рекламы. Офисы, которые занимаются модерацией, чаще находятся в Европе, но российские власти хотят более оперативной работы с ними.

Кроме того, будет проще «давить» на международные ИТ-корпорации. Принуждать компании исполнять требования судов, платить штрафы и удалять материалы именно в российской юрисдикции, а не судиться, например, в Европе или США.

Смогут ли компании открыть филиалы в России в срок

По закону иностранные компании обязаны иметь представительство, филиал или российское юрлицо с 1 января 2022 года.

Исполнить закон в нынешнем виде просто невозможно, отметил в разговоре с «Коммерсантом» гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Не ясно, какая юридическая форма должна быть у представительства компании, нужно ли иметь штат, может ли возглавлять представительство иностранный гражданин. Как на практике нужно исполнять закон, бизнесу должен разъяснить Роскомнадзор в ближайшие месяцы, считает он.

Корпорации могут создать ООО как свои «дочки», но вопрос скорее в степени ответственности этих юрлиц за действия головных компаний, заявил глава Ассоциации участников рынка данных и АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. И самое критичное — это оценка рисков для таких «дочек».

Формально регистрация юрлица, филиала или представительства, а также наделение их функциями, которые требуют власти, — это недолгая и вполне реальная процедура, соглашается управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребельский и Партнёры» Александр Гребельский. Однако компании могут отказаться.

Почему компании могут отказаться открывать представительства

Потому что это приведёт к дополнительным рискам, указывает Иван Бегтин. В частности, рискам уголовного преследования для руководства этих компаний, если им предъявят неисполнение решений Роскомнадзора.

Кроме того, открытие офиса де-факто станет признанием готовности локализовать обработку данных в России, продолжает он.

Apple, Google, Facebook и другие могли бы открыть представительства и развиваться в стране, но непредсказуемость российского законодательства в сфере информационных технологий их отпугивает, считает Артём Козлюк. В законах много абсурдного: например, закон о «приземлении» требует маркировки о неисполнении законодательства.

Это показывает, что законы не проработаны, поэтому западные компании не рискуют инвестировать в развитие.

Что будет, если компании не выполнят требования

Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.

Наиболее эффективной из мер может стать запрет на приём платежей от российских физических и юрлиц и блокировка, полагает Александр Гребельский.

Поводов для блокировок любого сервиса или соцсети — уже множество, законы в сфере ИТ позволяют это делать, отмечает Артём Козлюк. Он считает, что решения о блокировке будет приниматься не в Роскомнадзоре, регулятор лишь вынужден исполнять политическую волю.