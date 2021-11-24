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Право
Таня Боброва

Офис, чтобы можно было следить за деньгами: зачем от Google, Apple, Telegram и других требуют «приземлиться» в России Статьи редакции

Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.

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22 ноября Роскомнадзор опубликовал список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону о «приземлении». В нём 13 участников, в том числе Google, Apple, Meta, Telegram и Twitter.

Кроме открытия представительства компании должны:

  • Разместить форму обратной связи с российскими пользователями.
  • Зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
  • Установить на сайте счётчик посещаемости.
  • Удалять информацию, нарушающую российское законодательство.

Сами компании публично почти не комментировали включение в список Роскомнадзора.

The Village

Чего добиваются власти

Созданные в России структуры должны рассматривать обращения россиян и российских организаций, исполнять решения судов и госорганов и удалять запрещённый контент, говорится в законе.

У некоторых компаний, например Google и Apple, уже есть российские юрлица. Но ООО «Гугл» и ООО «Эппл рус» официально свои материнские компании не представляют, заявлял один из авторов законопроекта Антон Горелкин: «Сейчас нет реальной картины структуры бизнеса иностранных ИТ-компаний в России, их денежные потоки непрозрачны».

О том, что «приземление» в том числе свидетельствует о планах государства следить за денежными потоками компаний, говорит и Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекса». ФНС добивается, чтобы весь бысторастущий интернет-бизнес платил налоги с доходов, полученных на местных пользователях.

Открытые сейчас юрлица иностранных компаний занимаются отдельными направлениями, говорит глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк. Например, «Гугл» — исключительно продажей рекламы. Офисы, которые занимаются модерацией, чаще находятся в Европе, но российские власти хотят более оперативной работы с ними.

Кроме того, будет проще «давить» на международные ИТ-корпорации. Принуждать компании исполнять требования судов, платить штрафы и удалять материалы именно в российской юрисдикции, а не судиться, например, в Европе или США.

Смогут ли компании открыть филиалы в России в срок

По закону иностранные компании обязаны иметь представительство, филиал или российское юрлицо с 1 января 2022 года.

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Исполнить закон в нынешнем виде просто невозможно, отметил в разговоре с «Коммерсантом» гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Не ясно, какая юридическая форма должна быть у представительства компании, нужно ли иметь штат, может ли возглавлять представительство иностранный гражданин. Как на практике нужно исполнять закон, бизнесу должен разъяснить Роскомнадзор в ближайшие месяцы, считает он.

Корпорации могут создать ООО как свои «дочки», но вопрос скорее в степени ответственности этих юрлиц за действия головных компаний, заявил глава Ассоциации участников рынка данных и АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. И самое критичное — это оценка рисков для таких «дочек».

Формально регистрация юрлица, филиала или представительства, а также наделение их функциями, которые требуют власти, — это недолгая и вполне реальная процедура, соглашается управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребельский и Партнёры» Александр Гребельский. Однако компании могут отказаться.

Почему компании могут отказаться открывать представительства

Потому что это приведёт к дополнительным рискам, указывает Иван Бегтин. В частности, рискам уголовного преследования для руководства этих компаний, если им предъявят неисполнение решений Роскомнадзора.

Кроме того, открытие офиса де-факто станет признанием готовности локализовать обработку данных в России, продолжает он.

Apple, Google, Facebook и другие могли бы открыть представительства и развиваться в стране, но непредсказуемость российского законодательства в сфере информационных технологий их отпугивает, считает Артём Козлюк. В законах много абсурдного: например, закон о «приземлении» требует маркировки о неисполнении законодательства.

Это показывает, что законы не проработаны, поэтому западные компании не рискуют инвестировать в развитие.

Что будет, если компании не выполнят требования

Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.

Наиболее эффективной из мер может стать запрет на приём платежей от российских физических и юрлиц и блокировка, полагает Александр Гребельский.

Поводов для блокировок любого сервиса или соцсети — уже множество, законы в сфере ИТ позволяют это делать, отмечает Артём Козлюк. Он считает, что решения о блокировке будет приниматься не в Роскомнадзоре, регулятор лишь вынужден исполнять политическую волю.

Возможно, некоторые из компаний решат уйти с рынка, как это сделала LinkedIn. В 2016 году её заблокировал Роскомнадзор: компания решила, ну заблокировали и заблокировали, кто захочет из России зайти, тот знает, как это сделать.

Поэтому советы директоров будут решать: готовы ли они уходить из страны, отправлять какого-то представителя, открывать юрлицо, сопротивляться регулятору. Всё это мы увидим чуть позже. Но, конечно, это будет тяжёлое решение, и никто не станет целоваться с Роскомнадзором.

Артём Козлюк
глава «Роскомсвободы»

#законы #google #apple #telegram #twitter #meta

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Gre Li

РКН ведёт себя как типичный гопник:

— А ну, иди сюда! Что, зассал?! Нарушения есть? А если найду?

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1
Максим Мельников

Господа-коллеги)))) Я всё понимаю - есть любовь и привычка ко всем вышеперечисленным компаниям и их решениям. Но давайте взглянем здраво, без бесполезного пафоса и т.д. - имеет право РФ добиваться того, чтобы иностранные компании, которые здесь зарабатывают деньги, платили налоги здесь? Имеет и не надо отмазываться что это, типа, мы ещё посмотрим. Обязанности у государства есть, никто не сомневается, но, логично, что есть и права. Если так, то я вообще не вижу проблемы. Повторюсь - если именно так. Мы сейчас что - начнём здесь перепись тех, кто против того, чтобы платить налоги собственной стране и при этом свято оплачивать налоги, которые требует страна другая??? Почему, в таком случае, многие просто писаются от требований платить налоги, например, в США и готов раздухариться когда речь идёт об оплате налогов в России? Я так понимаю, что есть задача навести элементарный порядок и всё. Теории заговора давайте оставим в стороне - скоро всё встанет на свои места и станет понятно - что будет дальше....

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1
Syzygy

Делаем ставки. Думается, что большая часть согласится: пока риски меньше получаемой прибыли. Компаниям, конечно, рано или поздно придётся уйти с рынка РФ, но, скорее, поздно.

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0
DosRaven

Ну какой нибудь Discord или Pinterest возможно просто уйдет с рынка, ибо прибыль с нашего рынка меньше чем вложения в офис/риски.

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2
Syzygy

Ну да, сначала свалят мелкие, крупняк до победного будет сидеть.

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0
Сергей Панин

Вся это ситуация напоминает идиотизм, когда девушка подросток (РФ) хочет расстаться с парнем(зарубежные IT компании), но так что бы он ее бросил, а она осталась белой и пушистой.

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0
Murat Oshroev

Гиганты, конечно же, пойдут на сделку. Бизнес и ничего личного. Их можно понять, тк не их задача отстаивать права местных. Но вот в долгую, это всё похоже на игру с нулевой суммой

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Таня Боброва
Офис, чтобы можно было следить за деньгами: зачем от Google, Apple, Telegram и других требуют «приземлиться» в России Статьи редакции

Властям будет проще давить на компании с российским офисом, а отказ грозит им наказанием вплоть до блокировки.

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