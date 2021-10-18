В итоге мы увидели, что грязным и нечистоплотным методам маркетинга можно противостоять. Бизнесмены, использующие и масштабирующие подобные «изобретательные» приемы не только сами рискуют, но и подвергают излишним предпринимательским рискам своих партнёров.

В данном случае речь идёт о многочисленных предпринимателей по всей стране, купивших у ООО «Ёбидоёби» франшизу с таким брендом.