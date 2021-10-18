Волгоградское УФАС рассказало о планах добиться смены названия сети «Ёбидоёби» Статьи редакции
Ведомство признало незаконной рекламу компании в городе из-за «мата» в ней.
В рекламе было изображение одного из наборов роллов сети доставки и текст «Не материмся и вкусно готовим. Набор “КуниЛи” 2 кг. Ёбидоёби Sushi &Rolls», а также изображение товарного знака «Ё».
Регулятор признал наружную рекламу компании в Волгограде нарушающей требование закона о рекламе, поскольку в ней «использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».
УФАС также планирует обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы она заставила измененить название «Ёбидоёби».
Изначально дело завели против предпринимателя, который владеет заведением. Но он указал, что работает по франшизе, а все рекламные материалы предоставлены ООО «Ёбидоёби». По его словам, «Ёбидоёби» передаёт русскими буквами японский текст «День недели — суббота» и не имеет близкого сходства с бранной лексикой, а слово «КуниЛи» в переводе с японского означает «Страна, государство».
«Каждый регион всегда работает по каким-то своим законам и правилам, безусловно, будем обжаловать», — прокомментировал vc.ru решение сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен.
Красноярская сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» известна агрессивным и неоднозначным маркетингом. В августе компания попала в скандал из-за публикации фотографии, на которой одной из моделей стал темнокожий мужчина.
Пользователи под постом стали оставлять негативные комментарии и угрожать Константину Зимену расправой, рассказывал он. По его словам, неизвестные также опубликовали его личный номер телефона, на который стали приходить угрозы. Компании пришлось публично извиниться за пост и удалить фотографии.
не самое большое зло в маркетинге
Но оно есть. И проблема в перспективах этого явления. Что будет если большинство начнет использовать такие механики?
Идем по городу и нас "радуют" вывески и реклама:
- Бар "Три "CUM-шота"
- Леденцы "Соси и радуйся"
- Водочка "В говницо с друзьями"
- Центр эпиляции "Блестящая пилотка"
- Центр мужского здоровья "Три богатыря"
Генерировать подобную поебень не сложно и много ума не надо. Это может даже быть сиюминутно смешно. Но не тогда, когда это постоянно окружает нас.
Да. я понял, о чем вы говорите. Окей, принято. Но мне всё - таки кажется, что градус осуждения названия несколько завышен, честно говоря.
"Три богатыря" - это гей - бар, центр здоровья должен называться "Здоровый богатырь". И тут уж, честно говоря, я совсем сомневаюсь, что в этом есть что-то плохое.
центр здоровья должен называться "Здоровый богатырь"
Я имел ввиду «три», как глагол.
Эти обсуждения на самом деле полезны — позволяет понять запрос общества. И привлечение внимания покупателя это одно, но владельцев больше интересует внимание от контролирующих органов, чтобы автоматом попадать в заголовки.
Бизнес делается для людей и должен нести в себе пользу и идею даже на этапе названия. Трэш-маркетинг довольно скользкая дорожка.
Ну то есть вы защищаете название с разных сторон. Попытка выставить ресторан жертвой общих нападок не вышла, зашли со стороны "Вовочка, ты за чем г#@!о ешь? Марьивана, а Петька окно разбил!". Разговор идёт предметно о названии. Кто и что себе позволяет в интернете это отдельный разговор, мы говорим о "странном" названии ресторана.
Я вижу у него некоторые сильные стороны, не более того. Я бы вряд ли так назвал что-нибудь и вряд ли бы пошёл в это заведение, но я бы прошёл рядом с вывеской и подумал "о, забавно, кто-то назвал так суши"
Да нет, это объединение против названия кажется мне странным, зачем мне чем - то выставлять ресторан?
А про интернет - просто интересно стало.
Даниил, угомонитесь, я как с вами не о рандомном названии разговариваю, а о чем - то очень болезненном. Полегче.
"Я вижу" жалко что другим людям это не видно...
"Я бы вряд ли так назвал что-нибудь и вряд ли бы пошёл" ну это не самая лучшая практика. Защищать и считать правильными вещи, которые вам лично не очень заходят... Если уж совсем идеологизировать, то вряд ли бы Стив Джобс мог создать айфон, если бы относился к нему точно так же..)
Ну какое объединение..? Есть новость, люди пишут комментарии, лайкают их. Мы что тут, линчевать собираемся авторов..?)
Ну, интерес, конечно, с подтекстом) Про угомонитесь ну я понял.
Согласен, жаль. Именно поэтому я об этом и написал, что название далеко не со всех точек зрения ужасно. Чуть выше человек с говорящим ником достаточно правильно аргументировал, почему правильно ограничивать использование таких названий в маркетинге, и я вполне с ним согласился.
Нет, это нормальная практика здорового взрослого человека, который в меру старается быть объективным.
В общем ред.
Действительно, а почему название должно нравиться? Это интересная идея, я надеюсь вы соблюдаете её в своей жизни, называя все так, как другим людям не понравится. А лучше даже и вам!
Да, действительно, такая практика имеет место быть. Например её любят создатели серии GTA. Ах да, это игра с 18+ рейтингом, представляющая крайне карикатурный образ мира.
Ну, наверное в такой вселенной, название действительно было бы как раз. ред.
"День недели суббота" - на самом деле "ДоёбиНоёби" - https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ja&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&op=translate
Требую изменить название сети в соответствии с легендой.
(А Гугл.Транслейт очень смешно это произносит :)) ред.
https://translate.google.ru/?hl=ru&sl=ru&tl=ja&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20-%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&op=translate - если через тире, то так и есть Ёби - Доёби. Но в этом случае, русская версия тоже должна быть с тире)
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