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Право
Таня Боброва

Волгоградское УФАС рассказало о планах добиться смены названия сети «Ёбидоёби» Статьи редакции

Ведомство признало незаконной рекламу компании в городе из-за «мата» в ней.

68 68 комментариев
3353 просмотров

В рекламе было изображение одного из наборов роллов сети доставки и текст «Не материмся и вкусно готовим. Набор “КуниЛи” 2 кг. Ёбидоёби Sushi &Rolls», а также изображение товарного знака «Ё».

Волгоградское УФАС

Регулятор признал наружную рекламу компании в Волгограде нарушающей требование закона о рекламе, поскольку в ней «использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».

УФАС также планирует обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы она заставила измененить название «Ёбидоёби».

Изначально дело завели против предпринимателя, который владеет заведением. Но он указал, что работает по франшизе, а все рекламные материалы предоставлены ООО «Ёбидоёби». По его словам, «Ёбидоёби» передаёт русскими буквами японский текст «День недели — суббота» и не имеет близкого сходства с бранной лексикой, а слово «КуниЛи» в переводе с японского означает «Страна, государство».

В итоге мы увидели, что грязным и нечистоплотным методам маркетинга можно противостоять. Бизнесмены, использующие и масштабирующие подобные «изобретательные» приемы не только сами рискуют, но и подвергают излишним предпринимательским рискам своих партнёров.

В данном случае речь идёт о многочисленных предпринимателей по всей стране, купивших у ООО «Ёбидоёби» франшизу с таким брендом.

Ирина Никуйко
заместитель руководителя УФАС

«Каждый регион всегда работает по каким-то своим законам и правилам, безусловно, будем обжаловать», — прокомментировал vc.ru решение сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен.

Красноярская сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» известна агрессивным и неоднозначным маркетингом. В августе компания попала в скандал из-за публикации фотографии, на которой одной из моделей стал темнокожий мужчина.

Пользователи под постом стали оставлять негативные комментарии и угрожать Константину Зимену расправой, рассказывал он. По его словам, неизвестные также опубликовали его личный номер телефона, на который стали приходить угрозы. Компании пришлось публично извиниться за пост и удалить фотографии.

Бизнес на скандальности: как «Ёбидоёби» продает…
На связи Костя Зимен и Дима Прадед — основатели сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». Наше…
vc.ru

#новость #фас

68 68 комментариев
15
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68 комментариев
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Максим Николаев

Ужасное название.

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39
Кирилл Далинин

Вы это серьёзно?)

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–11
Шизоидная обезьяна

А вам нравится быдломаркетинг?

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35
Кирилл Далинин

Название забавное и, конечно, с точки зрения рекламы прекрасное.

К нечистопотным маркетинговым ходам отношусь прохладно, но полуматерное название - честно говоря, не самое большое зло в маркетинге. ред.

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0
Шизоидная обезьяна

не самое большое зло в маркетинге

Но оно есть. И проблема в перспективах этого явления. Что будет если большинство начнет использовать такие механики?
Идем по городу и нас "радуют" вывески и реклама:

- Бар "Три "CUM-шота"
- Леденцы "Соси и радуйся"
- Водочка "В говницо с друзьями"
- Центр эпиляции "Блестящая пилотка"
- Центр мужского здоровья "Три богатыря"

Генерировать подобную поебень не сложно и много ума не надо. Это может даже быть сиюминутно смешно. Но не тогда, когда это постоянно окружает нас.

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11
Кирилл Далинин

Да. я понял, о чем вы говорите. Окей, принято. Но мне всё - таки кажется, что градус осуждения названия несколько завышен, честно говоря.

"Три богатыря" - это гей - бар, центр здоровья должен называться "Здоровый богатырь". И тут уж, честно говоря, я совсем сомневаюсь, что в этом есть что-то плохое.

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3
Шизоидная обезьяна

центр здоровья должен называться "Здоровый богатырь"

Я имел ввиду «три», как глагол.

Эти обсуждения на самом деле полезны — позволяет понять запрос общества. И привлечение внимания покупателя это одно, но владельцев больше интересует внимание от контролирующих органов, чтобы автоматом попадать в заголовки.

Бизнес делается для людей и должен нести в себе пользу и идею даже на этапе названия. Трэш-маркетинг довольно скользкая дорожка.

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0
Андрей Васильев

Подобная поебень работает только тогда, когда она в единственном экземпляре. Если везде будут 3 cum-шота, то иметь нормальную вывеску внезапно будет огромным преимуществом

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2
Шизоидная обезьяна

Так дальше пойдут, чтобы переплюнуть «3 cum-шота» и выделиться уже на фоне этой массы.

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0
common sense preacher

к сожалению, нас также окружают потребители, которые на такую маркетинговую коммуникацию откликаются и голосуют за нее рублем.

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1
Шизоидная обезьяна

А вот это вопрос по сложнее и серьезнее. И сложность в том, что моментального ущерба нет и очень тяжело представить последствия. А последствия тут — деградация.

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0
Alexander Polozov

Табачный магазин "Лучший дым в голове у нас!"
Ювелирный магазин "Если тонете в повседневной суете, купите цепь потяжелее на шею!"
Обувной магазин "Обувайте себя по утрам и идите за чужими ценностями в нашей обуви!" ред.

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0
Даниил Мельник

А тут кто-то выставлял ЭТО как главное зло в России-Матушке? Разговор идёт о том, что такое название попросту даже неприятно видеть в рекламе.

Ответить
3
Кирилл Далинин

Да нет, говорят, что название ужасное, а я говорю, что название - то весьма неплохое со многих точек зрения.

Кстати, а как на счёт мата в сети? Глаз не режет?

Ответить
1
Даниил Мельник

Ну то есть вы защищаете название с разных сторон. Попытка выставить ресторан жертвой общих нападок не вышла, зашли со стороны "Вовочка, ты за чем г#@!о ешь? Марьивана, а Петька окно разбил!". Разговор идёт предметно о названии. Кто и что себе позволяет в интернете это отдельный разговор, мы говорим о "странном" названии ресторана.

Ответить
2
Кирилл Далинин

Я вижу у него некоторые сильные стороны, не более того. Я бы вряд ли так назвал что-нибудь и вряд ли бы пошёл в это заведение, но я бы прошёл рядом с вывеской и подумал "о, забавно, кто-то назвал так суши"

Да нет, это объединение против названия кажется мне странным, зачем мне чем - то выставлять ресторан?

А про интернет - просто интересно стало.

Даниил, угомонитесь, я как с вами не о рандомном названии разговариваю, а о чем - то очень болезненном. Полегче.

Ответить
0
Даниил Мельник

"Я вижу" жалко что другим людям это не видно...
"Я бы вряд ли так назвал что-нибудь и вряд ли бы пошёл" ну это не самая лучшая практика. Защищать и считать правильными вещи, которые вам лично не очень заходят... Если уж совсем идеологизировать, то вряд ли бы Стив Джобс мог создать айфон, если бы относился к нему точно так же..)
Ну какое объединение..? Есть новость, люди пишут комментарии, лайкают их. Мы что тут, линчевать собираемся авторов..?)
Ну, интерес, конечно, с подтекстом) Про угомонитесь ну я понял.

Ответить
0
Кирилл Далинин

Согласен, жаль. Именно поэтому я об этом и написал, что название далеко не со всех точек зрения ужасно. Чуть выше человек с говорящим ником достаточно правильно аргументировал, почему правильно ограничивать использование таких названий в маркетинге, и я вполне с ним согласился.

Нет, это нормальная практика здорового взрослого человека, который в меру старается быть объективным.

В общем ред.

Ответить
0
Денис Файзулин

в регионах вот такой обычно маркетинг

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2
useless uS

У нас на въезде в город долго на щите висела реклама какой-то мастерской по ремонту двигателей или вроде того. Там полуголая барышня вопрошает "Какая у тебя головка?"

Ответить
0
Денис Файзулин

в регионах с этим ваще беда

Ответить
3
Aleksey Bobkov

это многое говорит о нашем обществе

Ответить
2
Д Хб

Как фильм назывался? В общаге смотрели еще.
Спасибо от друга)

Ответить
0
умный человек

Уёбищное название)

Ответить
10
Кирилл Далинин

А Вы эксперт по неймингу или просто выражаете свое личное отношение?

Ответить
0
NihlistNif .

Тут все - эксперты по неймингу.

Ответить
3
Даниил Мельник

Название чистое быдлятство уровня 00-х. Вот тогда любили "шокирующий" маркетинг. Бургер Кинг был "Последним из Могикан" и-то уже угомонился.
Что вообще в таком может нравиться? Завуалированная матершина?

Ответить
5
Кирилл Далинин

А почему оно должно нравиться?

Оно просто достаточно неплохо обыгрывает тему позожести некоторых слов других языков на русский мат, запоминающееся и "хайповое". Так что, даже оно не нравится - это не значит, что оно плохое.

Ответить
0
Даниил Мельник

Действительно, а почему название должно нравиться? Это интересная идея, я надеюсь вы соблюдаете её в своей жизни, называя все так, как другим людям не понравится. А лучше даже и вам!
Да, действительно, такая практика имеет место быть. Например её любят создатели серии GTA. Ах да, это игра с 18+ рейтингом, представляющая крайне карикатурный образ мира.
Ну, наверное в такой вселенной, название действительно было бы как раз. ред.

Ответить
1
Alex Kuz

ну в общем, хватит им, пошутили и будет.

Ответить
0
ivan krapivin

Волгоградское УФАС доеби до «Ёбидоёби»

Ответить
38
Артем Булыгин

«Зам.руководителя УФАС
Ирина Никуйко»
Похоже ей тоже нужно предложить сменить фамилию.

Ответить
34
Артем Павлючук

Это личное ) представляю как ее в школе стебали)

Ответить
4
colorless

Теперь отыгрывает свои комплексы вот.

Ответить
3
33_rublya

Похоже, она уже сменила ) была другая буква вместо К )

Ответить
1
Andrey Andreev

Все правильно делают, название не смешное, а грубое и пошлое.

Ответить
16
Leo Uvarov

Пипл хавает (буквально)

Ответить
4
Valentin Dombrovsky

"День недели суббота" - на самом деле "ДоёбиНоёби" - https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ja&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&op=translate
Требую изменить название сети в соответствии с легендой.
(А Гугл.Транслейт очень смешно это произносит :)) ред.

Google Translate
Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over…
translate.google.com
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10
Aleks Cloud

https://translate.google.ru/?hl=ru&sl=ru&tl=ja&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20-%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&op=translate - если через тире, то так и есть Ёби - Доёби. Но в этом случае, русская версия тоже должна быть с тире)

Google Переводчик
Бесплатный сервис Google позволяет мгновенно переводить слова, фразы и веб-страницы с английского…
translate.google.ru
Ответить
2
Автономный хичхакер

Японцы тоже смешно это произносят )

Ответить
1
Денис Романенко

Более важных дел в сфере нечестной конкуренции конечно нет.

Ответить
8
Указанный Петя

У кого что болит, тот до того и доёби.
Интересно, им кто-нибудь скажет, что слово кунилингус не является матерным?

Ответить
8
Aleks Cloud

«использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений» - скорее тут имеется ввиду "непристойное выражение")

Ответить
1
Valentin Dombrovsky

Так они до названия сети доебались.

Ответить
0
Denis Bystruev
Ответить
7
Артем Павлючук
Ответить
2
Dennis Gerasimov
Ответить
1
Aleksey Bobkov
Ответить
1
Mik Petrov
Ответить
0
ivan krapivin

Dm
Волгоградское УФАС
E Am
Не простое украшенье,
Dm
Двух сердец одно решенье
E Am
Волгоградское УФАС

Ответить
7
Олег Павлов

Надо было Щербакова пригласить для рекламы наборчика, потому что служил, страну и государство защищал)) ред.

Ответить
3
Ivan Smekalov

УФАС также планирует обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы она заставила изменить название «Ёбидоёби» на «Долбоёби»

Ответить
2
Evgeniy Zorin

да и Икея что-то распоясалась..

Ответить
2
Pavel Zhirnov

А кто-нибудь пробовал их роллы? Как они вообще по качеству? Любят у нас доебаться на ровном месте.

Ответить
0
Демьян Федулов

Ролы как ролы - ниче особенного за эти деньги.
Но вопрос неправильно поставлен, ведь в роллах главное что? В роллах главное чтобы после них с вами не приключилось "сратинепересрати"!!!

Ответить
0
Невидимый ихтиандр

«Страна» по-японски «куни», а не «кунили»…

Ответить
1
СлавалС

Попытка заполучить популярность на мате в названии, скорее всего говорит о том, что заведение говно, т.к. реклам не относится к целевой функции заведения.

Ответить
1
Danuta Biserova

Франшизу с таким названием кто-то еще и покупает...

Ответить
1
common sense preacher

Название дурацкое, конечно, но при чем тут УФАС? А тем более УФНС. На этапе регистрации ТЗ все нормально прошло?
Столоначальникам стоило бы направить усилия в сторону своих прямых обязанностей. Наверняка там найдутся возможности для улучшения и более приоритетные задачи.

Ответить
1
Lorne Malvo

"Ирина Никуйко
заместитель руководителя УФАС"

А мне вот кажется что фамилия тоже не очень пристойная. Можно жалобу подать?

Ответить
1
евгений аношин

Регоператор мусора не даёт скидку за раздельную утилизацию мусора, и не хочет делать пересчёты за временное отсутствие владельца - УФАС ой это сложно идите нафиг...
О ИП открыл доставку суши и не прислал ее бесплатно в подарок - УФАС это смертельное преступление будем биться до последнего)

Ответить
1
Аркадий Дорога

Классика.

Ответить
0
Alexandre Svergoun

В словаре нет слова "ёби" так что нечего доёби до «Ёбидоёби».

Ответить
0
Демьян Федулов

. ред.

Ответить
0
Лёва Пыжов

Покусились на самое святое, на великий и могучий..

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Это называется эвфемизм, никогда этого не понимал, ты или матерись или говори нормально, а то развели всякие очешуительно, писец, мля и т.п.

Ответить
0
Денис Руднев

Блин супер аргумент про передачу слов русскими буквами. Открою вокерную ВоХУЙ 👍 что русскими буквами с китайского языка означает "Я МОГУ" или "ПидзыТа" - большой нос 🤣

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0
Сергей

«,купивших у ООО «Ёбидоёби» франшизу с таким брендом», проржался до слез

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0

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