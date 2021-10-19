До AI Journey осталось меньше месяца. Рассказываем, что будет на конференции

Совсем скоро стартует AI Journey — международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных. Её проводит Сбер, и в этом году она пройдёт в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно уже сейчас, а мы пока расскажем, почему мероприятие будет интересно всем: от учёных до школьников.