Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за повторное неудаление информации — сумма может составить до 22 млрд рублей Статьи редакции
Протокол об оборотном штрафе уже составили на Facebook.
- Роскомнадзор 27 октября составит на Google протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, сообщил «Ведомостям» замглавы ведомства Вадим Субботин.
- За нарушение предусмотрен штраф на сумму до 10% выручки компании. По данным «Лиги безопасного интернета», выручка Google в России в 2020 году составила до 220 млрд рублей, таким образом, компанию могут оштрафовать на сумму до 22 млрд рублей.
- По данным источника «Ведомостей», близкого к одному из российских ведомств, выручка Google в России — примерно 144 млрд рублей.
- Представитель Google не ответил на запрос «Ведомостей» о размере выручки в России и реакции на заявление Роскомнадзора. Представитель ФНС отказался от комментариев.
- В сентябре Роскомнадзор пригрозил оборотным штрафом за повторное неудаление информации Facebook — сумма может превысить миллиард рублей.
- За отказ удалять запрещённый контент Google получила штрафы на 36 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Всего с начала года компанию оштрафовали на 39 млн рублей.
У меня вопрос, если информация которая так напрягает Роскомпозор хранится на серверах за пределами России, то получается тогда требования Роскомпозора сродни требованиям стереть слово "хуй" с забора на сопредельной территории через речку? С какого перепуга Гугл или кто то там еще, должен удалять информацию которая к примеру физически не находится в России. Если потакать гопнику , а в роли гопника это Роскомпозор и его крыша, то гопнику всегда будет мало. Гопника сразу надо слать в пешее эротическое.
Если в магазине, где Вы покупаете продукты, поставить табличку, что Вы " ФИО- полный дурак и идиот", то вполне естественно, что Вы перестанете покупать продукты в этом магазине и запретите делать это близким до тех пор пока владелец магазина не уберет эту табличку. Вот и получается что территория вроде не ваша, но Вы можете владельца лавки наказать рублем, который будете оставлять в другом месте. Капитализм -это прежде всего деньги. Также поступает Роскомнадзор ред.
Ну во первых не Вам решать,куда мне ходить. Во -вторых приходится пояснять для таких как Вы что мир не крутится только вокруг политики.В 2019 году Twitter выписали новый штраф из-за отказа хранить персональные данные россиян. Тогда в стране приняли поправки в закон «О персональных данных», которые обязывали хранить и обрабатывать личные данные россиян на территории России.
Ну вы же защищая Роскомпозор, решаете что мне в Интеренете смотреть , а что не нет, это что за двойные стандарты? Это что за "это другое"? И причем здесь персональные данные? Что вы с темы скачете. Что касается перс. данных, пусть Роскомпозор сначала порядок в офллайне наведет где все сливают паспортные данные и телефоны кому угодно и куда угодно. Пусть государство где треть бюджета на силовиков тратится наведет порядок с телефонными мошенниками которые оперируют всеми персональными данными. Что вы к Твиттеры с перс. данными привязались, ни разу не слышал что кто то от твиттера пострадал, а из-за бездействия и импотенции государства знаю лично людей пострадавших. Вы извините, с Роскомпозором сначала жопу подотрите, а потом уже других учите и требйете.
Не очень понятно, т.е. вы предлагаете Роскомнадзора не сидеть в гугле, тем самым наказав из рублём за, наверное, потерянную аудиторию. Верно? А в новости-то вроде другое - вы, не имея достаточных прав, пытаетесь заставить магазин убрать порочащую вас информацию, пригрозив при этом штрафом, выписанного лично вами.
Гуглу принадлежат многие площадки в том числе и Ютуб. Роскомнадзор может издать распоряжение и знатно затормозить скорости у операторов сотовой связи "10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости доступа к Twitter на территории России. Представители ведомства указали, что скорость Twitter была ограничена на всех мобильных платформах, а также на 50 процентах компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройств."https://lenta.ru/brief/2021/03/10/twitter/
Вы как пользователь ютуба сами уйдете данной площадки .если видео будет жестко тормозить. Да с России Гугл зарабатывает немного порядка 1 % , но 1% для многомиллиардной корпорации -это далеко на 3 копейки
Вы серьезно сравниваете twitter и youtube? Ютуб давно уже не просто сайтик с видео, а полноценная часть инфраструктуры рунета. При его блокировке или замедлении половина сайтов в рунете ляжет, и не только развлекательной тематики. К примеру, на тех же госсайтах все видео размещены через ютуб (например, стопкоронавирус.рф).
Я конечно, понимаю что в роскомнадзоре работают необремененные умом люди, но не настолько же отбитые. По крайней мере надеюсь на это... ред.
Чего-то 6 лет бодались с Твиттером,тот на Роскомнадзор болт забивал. Как только Роскомнадзор 10 марта понизил скорость в 2 раза для Твиттера в РФ, так уже 14 мая Твиттер согласился в приоритетном порядке удалить противоправную информацию и выплатил все наложенные штрафы. Где же реакция Белого Дома? ред.
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