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Право
Евгения Евсеева

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за повторное неудаление информации — сумма может составить до 22 млрд рублей Статьи редакции

Протокол об оборотном штрафе уже составили на Facebook.

  • Роскомнадзор 27 октября составит на Google протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, сообщил «Ведомостям» замглавы ведомства Вадим Субботин.
  • За нарушение предусмотрен штраф на сумму до 10% выручки компании. По данным «Лиги безопасного интернета», выручка Google в России в 2020 году составила до 220 млрд рублей, таким образом, компанию могут оштрафовать на сумму до 22 млрд рублей.
  • По данным источника «Ведомостей», близкого к одному из российских ведомств, выручка Google в России — примерно 144 млрд рублей.
  • Представитель Google не ответил на запрос «Ведомостей» о размере выручки в России и реакции на заявление Роскомнадзора. Представитель ФНС отказался от комментариев.
  • В сентябре Роскомнадзор пригрозил оборотным штрафом за повторное неудаление информации Facebook — сумма может превысить миллиард рублей.
  • За отказ удалять запрещённый контент Google получила штрафы на 36 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Всего с начала года компанию оштрафовали на 39 млн рублей.

#новость #google

1282 просмотров
40 40 комментариев
6
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Alex Petrov

У меня вопрос, если информация которая так напрягает Роскомпозор хранится на серверах за пределами России, то получается тогда требования Роскомпозора сродни требованиям стереть слово "хуй" с забора на сопредельной территории через речку? С какого перепуга Гугл или кто то там еще, должен удалять информацию которая к примеру физически не находится в России. Если потакать гопнику , а в роли гопника это Роскомпозор и его крыша, то гопнику всегда будет мало. Гопника сразу надо слать в пешее эротическое.

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25
Александр Павлов

Если в магазине, где Вы покупаете продукты, поставить табличку, что Вы " ФИО- полный дурак и идиот", то вполне естественно, что Вы перестанете покупать продукты в этом магазине и запретите делать это близким до тех пор пока владелец магазина не уберет эту табличку. Вот и получается что территория вроде не ваша, но Вы можете владельца лавки наказать рублем, который будете оставлять в другом месте. Капитализм -это прежде всего деньги. Также поступает Роскомнадзор ред.

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–17
Alex Petrov

Ну так не ходи в Интеренет, что вы с Роскомпозором то привязались, не ходите в Интеренет, сидите Скабееву смотрите и Соловьева слушайте.

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16
Александр Павлов

Ну во первых не Вам решать,куда мне ходить. Во -вторых приходится пояснять для таких как Вы что мир не крутится только вокруг политики.В 2019 году Twitter выписали новый штраф из-за отказа хранить персональные данные россиян. Тогда в стране приняли поправки в закон «О персональных данных», которые обязывали хранить и обрабатывать личные данные россиян на территории России.

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–8
Murat Oshroev

А меня, россиянина, кто-то спрашивал, где я хочу хранить свои данные? Или это другое?)

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4
Gleb Tyutikov

За Вас подумали те, кого избрали в Думу. Наверное.

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0
Alex Petrov

Ну вы же защищая Роскомпозор, решаете что мне в Интеренете смотреть , а что не нет, это что за двойные стандарты? Это что за "это другое"? И причем здесь персональные данные? Что вы с темы скачете. Что касается перс. данных, пусть Роскомпозор сначала порядок в офллайне наведет где все сливают паспортные данные и телефоны кому угодно и куда угодно. Пусть государство где треть бюджета на силовиков тратится наведет порядок с телефонными мошенниками которые оперируют всеми персональными данными. Что вы к Твиттеры с перс. данными привязались, ни разу не слышал что кто то от твиттера пострадал, а из-за бездействия и импотенции государства знаю лично людей пострадавших. Вы извините, с Роскомпозором сначала жопу подотрите, а потом уже других учите и требйете.

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2
Для закладок

У гугла больше прав на интернет, чем у всех ркн вместе взятых

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0
Евгений Кузовкин

Не очень понятно, т.е. вы предлагаете Роскомнадзора не сидеть в гугле, тем самым наказав из рублём за, наверное, потерянную аудиторию. Верно? А в новости-то вроде другое - вы, не имея достаточных прав, пытаетесь заставить магазин убрать порочащую вас информацию, пригрозив при этом штрафом, выписанного лично вами.

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1
Дмитрий Антонов

Так информация хранится в одном месте, а показывается там где запрещают. Просят не показывать на территории, а не удалять у себя

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2
Евгений Красняк

Тебе показывается сразу, когда в Гугл заходишь что ли?))
Если эту информацию запрашивают, значит в ней есть потребность

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2
Дмитрий Антонов

У гугла есть ЛЕНТА статей

Ответить
0
Alex Petrov

В смысле не показывать? Гугл что ли пришел поставил тебе комп и открыл эту страницу? Ну так не смотри, тебя и роскомпозор заставляет что то смотреть?

Ответить
0
Дмитрий Антонов

Информация может попадать в рекомендациях, вы ее не ищите, но она может к вам попасть. Например есть то что вам не приятно и вы не хотите что бы оно случайно попало в ваш обзор когда вы гуглите?

Ответить
0
Alex Petrov

Я? Да мне похер, если я не интересуюсь голыми детьми, то у меня и не было никогда и не будет в рекомендациях никакой херни. Не знаю что уж вам там Гугл рекомендует. А уж чтобы точно не было, я и Яндекс как поиск не использую.

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0
Фиктивный Аккаунт

Я бы на месте Гугл удалил Роскомнадзор из интернета.

Куда они против бати прут?

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17
Для закладок

А ведь они могут

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2
Александр Павлов

Гуглу принадлежат многие площадки в том числе и Ютуб. Роскомнадзор может издать распоряжение и знатно затормозить скорости у операторов сотовой связи "10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости доступа к Twitter на территории России. Представители ведомства указали, что скорость Twitter была ограничена на всех мобильных платформах, а также на 50 процентах компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройств."https://lenta.ru/brief/2021/03/10/twitter/

Вы как пользователь ютуба сами уйдете данной площадки .если видео будет жестко тормозить. Да с России Гугл зарабатывает немного порядка 1 % , но 1% для многомиллиардной корпорации -это далеко на 3 копейки

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–3
Максим Абдрахманов

Вы серьезно сравниваете twitter и youtube? Ютуб давно уже не просто сайтик с видео, а полноценная часть инфраструктуры рунета. При его блокировке или замедлении половина сайтов в рунете ляжет, и не только развлекательной тематики. К примеру, на тех же госсайтах все видео размещены через ютуб (например, стопкоронавирус.рф).
Я конечно, понимаю что в роскомнадзоре работают необремененные умом люди, но не настолько же отбитые. По крайней мере надеюсь на это... ред.

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0
Silanser

Откуда они такие цифры берут? Почему не триллионов? Или компанию сразу отжать, так можно?

Ответить
7
Алексей Супрунов

А каком контенте речь то идёт?

Ответить
1
Alexey Chudenkov

О неудобном.

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12
Nadir Abdullaev

Скорее всего инфа об имуществах чинушей во главе со святоликим и разоблачительных расследованиях

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11
Alex Shevchenko

О котором мы не должны знать 🤫😁

Ответить
0
Интеллигентный хичхакер

Ну вот ровно о чем я и говорил уже не раз.
Все эти шуточки 'ой, да им эти 3 миллиона - копейки', 'да Гугл в секунду больше этого штрафа зарабатывает' и пошли мимо кассы

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2
Денис Пронин

Блин, послушался бы тебя Гугл, было бы сейчас всё по-другому

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0
Farkhod Daniyarov

Могут рисовать какие угодно штрафы, смогут ли заставить выплатить эти штрафы.
Как только захотят прессануть гугл или любую другую американскую компанию, так сразу же прилетит ответочка.

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0
Поджог Сараев

сразу же прилетит ответочка

Да ничего там не прилетит, максимум запретят сервисы гугла, да и всё.
Гугл переживёт потерю одного из второстепенных рынков, а в РФ попытаются сляпать продукт гуглоподобный импортозамещённый, но потом плюнут и пойдут на поклон к Хуавею.

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1
Александр Павлов

Чего-то 6 лет бодались с Твиттером,тот на Роскомнадзор болт забивал. Как только Роскомнадзор 10 марта понизил скорость в 2 раза для Твиттера в РФ, так уже 14 мая Твиттер согласился в приоритетном порядке удалить противоправную информацию и выплатил все наложенные штрафы. Где же реакция Белого Дома? ред.

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–1
Murat Oshroev

он удалил не всю информацию, а только треть, и только ту, которая не соответствует требованиям самой сети.

Ответить
1
Кигхриль Vselensky

И ничего не выплатил потому что в россии не работает напрямую

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0
MadRat96

Александр, я не могу понять, а чему вы радуетесь? У вас есть какой-то отдельный интернет, о котором мы не в курсе?

Ответить
0
Митя Мурасов

Билет в Калифорнию покупаете и за штрафом

Ответить
0
Murat Oshroev

Кто их туда пустит, без вакцины?))

Ответить
1
MadRat96

Билет надо покупать у девушки на ресепшене офиса Гугла и обязательно снимать это на видео, как было в прошлый раз)

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0
Михаил Синицын

Перед Новым годом как иначе KPI закрыть ?))

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0
Для закладок

Любой уважаемый депутат скажет, что давно пора этот гугл национализировать

Ответить
0
Для закладок

И фейсбук

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0
Руслан Ніколаєнко

Даже не знаю что добавить)

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0
Gleb Tyutikov

Мне одному кажется, что вопрос с блокировкой Гугла и его сервисов, равно как и Фэйсбук - вопрос решенный и все ждут или повода, или команды.

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0
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