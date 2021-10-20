Суд отклонил иск «Тинькофф» к МТС на 1,1 млрд рублей Статьи редакции
Такой же иск был подан к «Билайну» и «Мегафону».
- О решении арбитражного суда Москвы написал Forbes. «Тинькофф» подал иск против сотового оператора в марте 2021 года. Банк обвинил оператора в завышении цен на услуги СМС-оповещения и оценил свои убытки в 1,1 млрд рублей.
- По данным «Тинькофф», с 2018 по 2020 год МТС поднял цены на 150%. В 2018 году банк повысил 20% клиентов стоимость за СМС-уведомления с 39 рублей до 59 рублей, но компания получила 336 млн рублей и это покрыло лишь 24% убытка
- В МТС сообщили, что банк не несёт убытков, так как он платит 9 рублей за СМС, а клиенты — 59 рублей в месяц за СМС-оповещения по подписной модели.
- В процессе третьим лицом участвовала ФАС России. Представитель МТС сообщил Forbes, что регулятор не нашёл антимонопольных нарушений с 2018 по 2019 год.
- Аналогичный иск «Тинькофф» подавал в июне к «Билайну» на 436,8 млн рублей, к «Мегафону» на 677 млн рублей.
Т.е. МТС за 9 рублей предоставляет всю инфраструктуру отправки смс, а Тинькофф просто 50 рублей себе в карман как посредник? Это так или я что-то не понял, @Тинькофф ? И сможете нормально ответить или как-обычно тонну бюрократии вывалите?
Представитель МТС сообщил Forbes, что регулятор не нашёл антимонопольных нарушений с 2018 по 2019 год
Врет
13 мая 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» нарушившими Закон о защите конкуренции.
Стоит напомнить, что ФАС России направляла в прошлом году предупреждение большой четвёрке операторов связи с целью устранить ещё на момент 2018 года существующие признаки нарушения.
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