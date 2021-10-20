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Право
Nazigul Jusupova

Суд отклонил иск «Тинькофф» к МТС на 1,1 млрд рублей Статьи редакции

Такой же иск был подан к «Билайну» и «Мегафону».

  • О решении арбитражного суда Москвы написал Forbes. «Тинькофф» подал иск против сотового оператора в марте 2021 года. Банк обвинил оператора в завышении цен на услуги СМС-оповещения и оценил свои убытки в 1,1 млрд рублей.
  • По данным «Тинькофф», с 2018 по 2020 год МТС поднял цены на 150%. В 2018 году банк повысил 20% клиентов стоимость за СМС-уведомления с 39 рублей до 59 рублей, но компания получила 336 млн рублей и это покрыло лишь 24% убытка
  • В МТС сообщили, что банк не несёт убытков, так как он платит 9 рублей за СМС, а клиенты — 59 рублей в месяц за СМС-оповещения по подписной модели.
  • В процессе третьим лицом участвовала ФАС России. Представитель МТС сообщил Forbes, что регулятор не нашёл антимонопольных нарушений с 2018 по 2019 год.
  • Аналогичный иск «Тинькофф» подавал в июне к «Билайну» на 436,8 млн рублей, к «Мегафону» на 677 млн рублей.

#новости #тинькофф #мтс

220 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Семён Семёныч

Это называется И ротом и жопом хотели содрать с опсосв.

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1
Denis Kiselev

Напомню, что push уведомления бесплатны для банков. Но по какой то причине у Тинькова нельзя ими уведомления и коды получать. Видимо, из-за больших убытков от смс-оповещения за 59р/мес.

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1
Артем Павлючук

delete ред.

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0
Alex Sedoff

шта? только в пушах и получаю всё

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0
BearStrikesBack

значит, ты платишь 59 рублей. Речь о том, что в далекие времена (когда Олег еще не был сидельцем) у Т пуши были бесплатными вообще. Сейчас - или пуши с СМС за 59, или ничего.

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0
Олег Волков

Да, будем честны, если включены push уведомления, то в месяц может 1-2 смс прийти когда нет интернет-соединения в магазине в подвальном помещении.

Тут, как ни странно, я за МТС, а не любимый банк.

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1
Dmitriy Nikitin

Т.е. МТС за 9 рублей предоставляет всю инфраструктуру отправки смс, а Тинькофф просто 50 рублей себе в карман как посредник? Это так или я что-то не понял, @Тинькофф ? И сможете нормально ответить или как-обычно тонну бюрократии вывалите?

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1
Dmitrii Banshchikov

Почему SMS должны стоить дороже чем аналогичное количество байт в пересчете на тарифный план с доступом в интернет?

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0
Ольга Павленко

Другие банки перешли на пуши... а вообще, клиенты платят банкам за он-лайн уведомления, как правило

Интерсно, МЧС подаст в суд? Их смс приходят мне гораздо чаще ))

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1
Миша Магадан

Так-то было бы полезно пощипать опсосов в этом вопросе, много 9 рублей за СМС.

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0
Dmitry Yashin

Это в месяц.

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0
Alex Davydov

Ростелеком подал иск на всех - "А че они меня забыли"....Хнык

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0
Old Car Raffle

Представитель МТС сообщил Forbes, что регулятор не нашёл антимонопольных нарушений с 2018 по 2019 год

Врет

13 мая 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» нарушившими Закон о защите конкуренции.

Стоит напомнить, что ФАС России направляла в прошлом году предупреждение большой четвёрке операторов связи с целью устранить ещё на момент 2018 года существующие признаки нарушения.

https://fas.gov.ru/news/27562

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0
Артем Павлючук

Подумал суд - Раз бабки есть заплатить Пиндосии, то....

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–1
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