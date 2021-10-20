Собрали $2,5 млн за шесть секунд: российская криптоплатформа взорвала рынок NFT-игр

Приветствуем всех. На этой неделе созданная нами платформа Crypto Gaming United (CGU) продала токены на $2,5 млн всего за 6 секунд. И мы хотим поделиться с вами кейсом стартапа, ради которого инвесторы встали пораньше, чтоб успеть вложить свои деньги. Надеемся, что наш проект изменит правила на рынке компьютерных игр и сможет принести доход…