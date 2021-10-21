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Право
TJ

Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора — решение пока не вступило в силу Статьи редакции

Решение приняли по иску швейцарской компании Sqwin. По её мнению, установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает её патент.

Ограничение коснулось 61 модели — от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Об этом говорится в резолютивной части дополнительного решения суда по иску.

В нём содержится перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Решение суда первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

В пресс-службе Samsung сообщили vc.ru, что работают с документами дела, а никаких изменений в операционной деятельности компании в настоящий момент не планируется.

  • В июле по иску компании Sqwin SA суд запретил работу Samsung Pay в России. Но в этом решении не были указаны модели, на которых работает эта система. После этого швейцарская компания подала ходатайство, в котором указала, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.
  • В августе Samsung обжаловала решение суда о запрете Samsung Pay в России.

#новость #samsung

2856 просмотров
Материал дополнен редакцией
36 36 комментариев
8
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36 комментариев
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1984

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–5
Dmitry Martemyanov

Нет, это патентные тролли.

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8
Kieli.app

В "1984" устройства, схожие по функционалу со смартфоном, раздавались бесплатно 🙂

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2
Семен Переделкин

Швейцарцы и японцы делят русский пирог.

А вообще, патенты - зло, ибо убивают конкуренцию.

Ответить
2
Enzo

Любую хорошую идею можно превратить в говно и довести до абсурда. В данном случае вопрос не к патентам как таковым, а к тем кто разрешает получать патент на геометрические фигуры, или вот как тут - на изобретение под названием "Система электронных платежей".

Ответить
3
Птиц

Корейцы же ) Ладно патенты на действующие устройства, так патентуют и телепортацию и вечные двигатели. Вдруг потом реально изобретут и можно будет разбогатеть.

Ответить
2
Семен Переделкин

Пардон, да, корейцы.

Ответить
0
Oleg Zhuravlev

Скоро исчезнут у нас Самсунг как исчезли LG и другие корейские бренды техники ;(

Ответить
0
Alex D

Лыжа не выдержала конкуренции, так как производила лажу, вот и ушла с рынка... Ты ещё HTC вспомни:)))

Ответить
6
Nik N

Куда LG вдруг исчез ? Мониторы, телеки есть на прилавках

Ответить
2
Tvg Gaminz

Говорится про продукцию LG смартфонов)

Ответить
1
Nik N

Ааа, насколько помню они свернули производство смартфонов

Ответить
2
Несчастный щит

Такая же швейцарская как Telegram арабско-эмиратский

Ответить
2
Константин Тен

Надо срочно сделать патент на летающие автомобили! Инвестиции в будущее!

Ответить
2
Ekaterina Blinova

Получается, что уже купленные Samsung превратятся в кирпич? Или только функция Samsung Pay на них? Как они собираются регулировать ее использование?

Ответить
1
Сергей

плюс samsung'ов от другого г. в том что вы в момент можете включить себе google pay и различные pay и продолжать полноценно пользоваться устройством на все бабки вложенные в него.

Ответить
0
Steve Evets

Почему в России "установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает патент", а в других странах - не нарушает? Вот это больше всего интересно.

Ответить
0
Steve Evets

В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA.

Я конечно понимаю, "дедушкин суд г. Москвы", все дела, но неужели у некого Витьки из Швейцарии больше бабла, чем у целого Самсунга..?

Ответить
0
Leonid Cain

Вы не учитываете что наш суд - самый честный суд.

Ответить
2
Ruslan Albitsky

В России иногда звонок сильнее бабла

Ответить
0
Alex D

Ну вопрос в том, что в гнусмусах, которые например в Европе, Samsung pay или Google pay?

Ответить
1
Steve Evets

Не знаю, а разве не может быть такого, что сразу 2 системы, на выбор?

Ответить
0
Сергей Чуев

Швейцарская компания? Подала иск в РОССИИ?

Ответить
0
Egor Chusov

Да это просто козлы из России там зарегались, ничего там швейцарского нет. Типа Петрика и Грызлова очередные

Ответить
1
Сергей Чуев

Это по русски)

Ответить
0
Балкон.Ру

Приплели рашку

Ответить
–1
Евгений Архипов

Где у них патент есть, там и подали иск. В чём проблема?

Ответить
0
Сергей Чуев

То есть у них есть патент в России? А в других странах нет? Samsung Pay по всему миру работает (насколько знаю, хотя может не прав). Комментарий ниже раскрывает возможную суть этой ситуации - российская компания, зарегистрирована в Швейцарии и поэтому подала иск, потому что от Швейцарии у них регистрация и налогообложение.

Ответить
0
Maxim Sergeevich

В нём суда содержится перечень моделей

Тут автор недоглядел

Ответить
0
Евгения Евсеева

это так, поправили!

Ответить
0
Квадратный Денис

Когда запретят все гаджеты, будем делать на заводе на экспорт деревянные ложки драчёвым напильником.

Ответить
0
Миша Магадан

А может это возможность купить телефончик задёшево?

Ответить
0
Ruslan Albitsky

Ну и прекрасно... Самса лизнуть решила, бежала вперёд паровоза, делала российские приложения неудаляемыми... Распишитесь.

Ответить
0
Сергей

новейшие сейчас Z Fold 3 и Z flip 3,
z fold, z flip это уже другие устройства

Ответить
0
Сергей

3 версий и не коснулось, спасибо авторам за дезинфу

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0
Beerman

На Мир Пэй подать в суд не хочет? Тоже нарушает ведь

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0
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