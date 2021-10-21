Решение приняли по иску швейцарской компании Sqwin. По её мнению, установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает её патент.

Ограничение коснулось 61 модели — от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Об этом говорится в резолютивной части дополнительного решения суда по иску.

В нём содержится перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Решение суда первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

В пресс-службе Samsung сообщили vc.ru, что работают с документами дела, а никаких изменений в операционной деятельности компании в настоящий момент не планируется.

В июле по иску компании Sqwin SA суд запретил работу Samsung Pay в России. Но в этом решении не были указаны модели, на которых работает эта система. После этого швейцарская компания подала ходатайство, в котором указала, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.

В августе Samsung обжаловала решение суда о запрете Samsung Pay в России.

2856 просмотров