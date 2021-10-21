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Право
Nazigul Jusupova

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, разрешающий ЦБ ограничивать выдачу кредитов Статьи редакции

Закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.

  • Авторы законопроекта считают, что он поможет предотвратить случаи, когда заёмщики получают кредиты, которые не могут погасить.
  • Законопроект не коснётся кредитов на предпринимательскую деятельность, ипотечных и под залог транспортного средства. Перечень ограничений установит сам Центробанк.
  • Регулятор сможет установить допустимую долю отдельных видов кредитов за квартал. Также ограничения могут зависеть от статуса банка и вида лицензии.
  • Если организация не будет соблюдать эти требования, то ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска или добавит новые. Также регулятор сможет оштрафовать банк на сумму не более 1% его оплаченного уставного капитала.
  • Законопроект предлагает обязать банки и микрофинансовые организации предупреждать клиентов об ограничениях. Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2022 года.
  • 28 сентября Путин поручил до 1 декабря дать Центробанку право ограничивать выдачу кредитов.

#новости #центробанк

1243 просмотров
17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Сидор

Прикольно смотреть на все это.
1) Банки выдают огромные кредиты, после которых они попадают под санацию. Кредиторов "не могут найти" и обеспечение - пыль.

2) ЦБ хочет ограничивать право банков выдавать необеспеченные кредиты физ лицам.

3) Но кредиты из п.1 – это как раз НЕ те кредиты, которые хотят контролировать в п.2

Ну, что же, как всегда логично и адекватно.

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4
Сабина Уразова

Наконец додумались, раз уж есть люди которые не понимают что творят, так пусть их хоть эти законы остановят

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–4
Василий Гуров

Ну и зря. Не дадут в банке - возьмут нож и пойдут собирать на улицу. А те, на кого этот закон направлен как раз понимают, что творят.

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3
MedievalRain

Зачем делать из взрослых людей инфантилов, которые не могут и шагу в жизни ступить без указки государства? 70 лет уже растили таких в 20-ом веке, хватит уже.

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0
Alex Ulex

Не заметил что отец у меня инфантильный ребенок 1941 года рождения.

С раскулаченной бабки, дошел до директора завода. Работать начал в 14 лет на хлебокомбинате. Расстояние до него 6 км напрямик было.

Все бы такими инфантилами были...

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0
Андрей Рядькин

финансовую грамотность в школьную программу бы и чтобы люди налоги сами за себя платили. Чтобы думать начинали и деньги считать

Ответить
2
MedievalRain

Такие государству не нужны.

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1
Илья Шишкунов

Авторы законопроекта считают, что он поможет предотвратить случаи, когда заёмщики получают кредиты, которые не могут погасить.

А в итоге кредиты не будут выдавать людям из списка, всяким там бизнесменам, которым и так не выдают, ну или оппозиционерам

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1
Илья Шишкунов

Кому выдавать кредит решает только банк, я так считаю.

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0
Борис Васильев

Скоринговые программы андеррайтеров разных банков - разные.
К примеру, я нашел банк с иностранным участием, который "наплевал" на возраст заемщика, которому Сбер отказывал, и помог решить ряд важных задач семье нашей.

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1
Gleb Tyutikov

Оппозиция давно уже заслужила быть пораженной в правах на территории РФ. Как мне кажется, запрет на обслуживание в кредитных учреждениях на территории России и запрет на пользование авиа- и жд- транспортом вернет разум любому оппозиционеру.
Осторожно. Сарказм.

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0
Alex Petrov

Двадцать с лишним лет культивирования невежества и мракобесия, что же могло пойти не так?

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1
Несчастный щит

Всё идёт по плану

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0
KINCH

Вот они даже нормальные законы пишут на каком-то идише, что можно любой закон трактовать, как хочешь.

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0
Сергей Ермилов

О, еще один шаг в сторону социального рейтинга.
Скоро... скоро...

Ответить
0
Ivan

Просто решили выдавать меньше не обеспеченных (рисковых) кредитов. Правильно.

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0

Комментарий удален

Влад Берг

Знать скоро будет весело

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0
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