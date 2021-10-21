Госдума в первом чтении поддержала законопроект, разрешающий ЦБ ограничивать выдачу кредитов Статьи редакции
Закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.
- Авторы законопроекта считают, что он поможет предотвратить случаи, когда заёмщики получают кредиты, которые не могут погасить.
- Законопроект не коснётся кредитов на предпринимательскую деятельность, ипотечных и под залог транспортного средства. Перечень ограничений установит сам Центробанк.
- Регулятор сможет установить допустимую долю отдельных видов кредитов за квартал. Также ограничения могут зависеть от статуса банка и вида лицензии.
- Если организация не будет соблюдать эти требования, то ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска или добавит новые. Также регулятор сможет оштрафовать банк на сумму не более 1% его оплаченного уставного капитала.
- Законопроект предлагает обязать банки и микрофинансовые организации предупреждать клиентов об ограничениях. Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2022 года.
- 28 сентября Путин поручил до 1 декабря дать Центробанку право ограничивать выдачу кредитов.
Прикольно смотреть на все это.
1) Банки выдают огромные кредиты, после которых они попадают под санацию. Кредиторов "не могут найти" и обеспечение - пыль.
2) ЦБ хочет ограничивать право банков выдавать необеспеченные кредиты физ лицам.
3) Но кредиты из п.1 – это как раз НЕ те кредиты, которые хотят контролировать в п.2
Ну, что же, как всегда логично и адекватно.
Комментарий удален
LinkedIn был основан в 2002 году, а в 2016 году компания была приобретена корпорацией Microsoft. На данный момент LinkedIn занимает лидирующую позицию в нише профессиональных социальных сетей, объединяя более 774 миллионов профессионалов, 57M+ компаний и 120 000 учебных заведений в более чем 200 странах.
Рассказываю, как конфликт со студентами помог нам увидеть новые точки роста.
Продолжение истории компании Лаоши. С 2011 года мы занимаемся преподаванием китайского языка. За это время делали сеть школ китайского языка и онлайн-школу, создавали платформу для изучения китайского онлайн, издавали учебник и прописи. Сейчас разрабатываем мобильное приложение для англоязычного рынка.
С 18 октября открыта книга заявок на участие в IPO глобальной IT-корпорации Softline Group.
Инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в последние несколько лет пользуются популярностью не только у профессиональных игроков рынка, но и у частных инвесторов, для которых данный вид деятельности представляет собой некое хобби.
Сервис запустил функцию в июле 2020 года, но она была доступна ограниченному числу авторов.
Социальная ответственность составляет важную часть ДНК компании CloudPayments. Делимся инсайтами, почему мы поддерживаем НКО, создаем благотворительные проекты и как транслируем принципы филантропии внутри команды.
Давид Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, работал в игорном бизнесе, строил маршруты для вывоза мусора и торговал пивом. Сейчас он открывает для других несколько пивных магазинов в месяц и берёт за каждый 150 тысяч рублей.
На vc.ru десятки статей о том, как брендам коммуницировать с поколениями X, Y и Z. Логомашина разбирается, стоит ли делить людей на бумеров и зумеров в дизайне.
Есть «истины» очевидные всем — «Пушкин, это лучший русский поэт». Хорошо если человек предлагает относительно безобидную альтернативу, «Больше люблю Лермонтова», а если «Ну не знаю, Немиров лучше» или «Мне вообще Пушкин не нравится». За такое и побить могут.