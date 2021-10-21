Facebook попросила суд Москвы отсрочить выплату штрафа на 17 млн рублей из-за технических проблем при переводе средств Статьи редакции
Компания должна была выплатить штраф до 19 октября.
- Заявление компании Таганский суд Москвы рассмотрит 25 октября, пишет Telegram-канал «Код Дурова».
- Также мировой судья Таганского района Москвы отказал Facebook отсрочить до 19 ноября выплату штрафа на 26 млн рублей.
- В сентябре компания просила суд перенести сроки выплаты штрафа на 26 млн рублей. Тогда Таганский суд Москвы предоставил отсрочку до 4 октября, но Facebook не выплатила штраф. Суд направил приставам материалы о принудительном взыскании штрафов за неудаление запрещённой информации.
- С начала года общая сумма штрафов соцсети (в том числе по ещё не вступившим в силу решениям) превысила 80 млн рублей.
- В сентябре Таганский суд постановил взыскать через судебных приставов 8,9 млн рублей с Twitter за неудаление информации. Компания не заплатила ни одного штрафа за год. Их сумма — 45 млн рублей.
Регулярно вижу подобные комментарии и всегда интересно, как их авторы представляют механизм «перекладывания бабок».
Фейсбук — не единственная рекламная площадка. Поэтому если бы он, скажем, внезапно удвоил цены на рекламу, рекламодатели перетекли бы к конкурентам: они будут платить там, где им выгоднее. Это как раз было бы выстрелом в ногу: вместо увеличения прибыли фейсбук её уменьшил бы.
Следовательно, фейсбук заинтересован не ставить цену как можно выше, а держать её в точке оптимума, где прибыль будет наивысшей.
Вопрос: почему решение суда (незаметное в его масштабах) должно заставить его уйти из точки оптимума? ред.
Комментарий удален
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