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Право
Nazigul Jusupova

Facebook попросила суд Москвы отсрочить выплату штрафа на 17 млн рублей из-за технических проблем при переводе средств Статьи редакции

Компания должна была выплатить штраф до 19 октября.

  • Заявление компании Таганский суд Москвы рассмотрит 25 октября, пишет Telegram-канал «Код Дурова».
  • Также мировой судья Таганского района Москвы отказал Facebook отсрочить до 19 ноября выплату штрафа на 26 млн рублей.
  • В сентябре компания просила суд перенести сроки выплаты штрафа на 26 млн рублей. Тогда Таганский суд Москвы предоставил отсрочку до 4 октября, но Facebook не выплатила штраф. Суд направил приставам материалы о принудительном взыскании штрафов за неудаление запрещённой информации.
  • С начала года общая сумма штрафов соцсети (в том числе по ещё не вступившим в силу решениям) превысила 80 млн рублей.
  • В сентябре Таганский суд постановил взыскать через судебных приставов 8,9 млн рублей с Twitter за неудаление информации. Компания не заплатила ни одного штрафа за год. Их сумма — 45 млн рублей.

#новости #facebook

1144 просмотров
28 28 комментариев
10
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28 комментариев
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Иван Шеметов

а у них сбп нет что ли?

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13
ЯжПрограммист

Карту мир оформляют

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2
Сергеева Зоя

Вот вы шутите, а они в очереди стоят

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2
Mr Yellow

они в очереди стоят в Сбере. Перед ними сейчас 45 человек )

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1
Сергей Цветков

И кто крайний?)))

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0
Андрей Буров

Через судебных приставов? Я знаю кто поедет!

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6
Ivan

И на кого интересно эти бабки переложит фейсбук?
На рекламодателей.
И на кого интересно эти бабки переложат рекламодатели?
На покупателей.

Больше выстрелов в ногу Богу выстрелов в ногу!

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–4
Игорь

Когда бизнесмена на феррари штрафуют за превышение скорости он с кого эти деньги возьмёт? С покупателей. Значит что? Правильно, нельзя накладывать штрафы никогда и ни на кого из тех, кто занимается бизнесом. Логика железная по моему.

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12
Евгений Трифонов

Регулярно вижу подобные комментарии и всегда интересно, как их авторы представляют механизм «перекладывания бабок».

Фейсбук — не единственная рекламная площадка. Поэтому если бы он, скажем, внезапно удвоил цены на рекламу, рекламодатели перетекли бы к конкурентам: они будут платить там, где им выгоднее. Это как раз было бы выстрелом в ногу: вместо увеличения прибыли фейсбук её уменьшил бы.

Следовательно, фейсбук заинтересован не ставить цену как можно выше, а держать её в точке оптимума, где прибыль будет наивысшей.

Вопрос: почему решение суда (незаметное в его масштабах) должно заставить его уйти из точки оптимума? ред.

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9
StepanCapusta

Мне кажется, что они глумятся. Не?

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4
Вася Пражкин

Если б глумились, то мелочью оплатили бы штраф.

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0
Денис Демидов

Они хотят как можно больше освещения этого вопроса в обществе, чтобы в следующий раз власти лучше подумали, надо ли им бабку Стрейзанд будить или забить?

Ответить
0
Иван Шеметов

как будто властям не похуй

Ответить
0
Денис Демидов

Если там не законченные идиоты, есть хоть чуть-чуть прагматизма, то будет не пофиг. Для фесбука эти штрафы что слону дробинка, им больше медиа эффект нужен, в том числе у себя дома, как они противостоят тирании.

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0
Igor Kahn

Зашел на FB, а там...

Ответить
2
Sergei Zotov

и штраф снят, внезапно

Ответить
0
Игорь

На госуслугах зарегаться не получается наверное

Ответить
1
Mike Rudine

Цукербергу без регистрации в Москве карту Мир не могут оформить

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1
Сергеева Зоя

У него особый случай))

Ответить
0
Pavel Osadchuk

на валютном контроле застряли

Ответить
1
Андрей Грачев

Так это же сколько угодно можно отсрочку просить.
Маршрутизатор сломался, лимит по переводам закончился. Да и просто, настроения нет)

Ответить
1
Семён Маслов

Казалось бы, какие трудности могут быть

Ответить
0
Cindy Moore

Не прошло и пол вечности! FB дал хоть какую-то обратную связь))

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0
Алексей

Кто-то иностранным агентом станет в этот момент?)

Ответить
0
Вячеслав Макаров

Может FB эти постановления коллекционирует - суд обязал, оштрафовал, постановил...

Ответить
0

Комментарий удален

Александр Никитин

Фейсбук, не жмоться. Нам ещё на локдауне сидеть и деньги на субсидии понадобятся.

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0
Руслан Гугл

Не суд Москвы, а параша.

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–2
Сергей Цветков

Даже у фейсбука деньги забрать не могут))))

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0
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