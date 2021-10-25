Роскомнадзор начал расследование утечки данных московских водителей Статьи редакции
Базу из 50 млн строк продают в даркнете.
Роскомнадзор отправил запросы организациям, которые владели информацией из «слитой» базы автовладельцев, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Например, в Российский союз автостраховщиков.
- В запросе ведомство попросило подтвердить достоверность данных и их актуальность. Организации обязаны сообщить, если к данным кто-то получил несанкционированный доступ.
- Если утечка произошла из-за ошибки сбора или хранения данных, виновным грозит штраф за халатность — до 20 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц, рассказали опрошенные изданием эксперты. Если найдут инсайдера, который украл данные, ему грозит до 7,5 лет тюрьмы.
- В октябре в даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Московской области. В ней есть имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, марки и модели, а также год постановки на учёт.
Самое ироничное что за такую утечку штраф с виновного в пользу государства, а пострадавшие так и останутся со своими проблемами, даже извинения не принесут.
Без персональных данных сейчас даже заявки не оставить в Горэлектротранс о том что у них что-то не работает, сообщите ваши данные, "тем самым вы даёте разрешение на обработку 3им лицам, для внутренних целей"
Цирк.
https://baysidecityrp.com/community/profile/venom-2021-full-movie-online/
https://baysidecityrp.com/community/profile/peliculas-ver-venom-2021/
Сервис предоставляется бесплатно.
Базу из 50 млн строк продают в даркнете.
Недавнее исследование компании IDC Russia Cloud Services Market Forecast, 2021–2025 показало, что в 2020 году российский рынок публичных облачных услуг вырос на 29,9% относительно 2019 года, а его объем достиг 1,21 млрд долларов США.
Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.
Cloud CDN — это сеть быстрой доставки статического контента в формате услуги облачного провайдера. Объяснить, как работает технология, проще всего на примере — сравнить Cloud CDN с популярным продуктом, который выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от того, заказали вы его в Москве, Питере или Нью-Йорке. Знакомьтесь: классический бургер.…
За 9 лет разработчик маркетинговой платформы из Турции открыл филиалы в Польше, Вьетнаме, Индонезии, Дубае, России, Австралии и ещё 19 странах, а в будущем планирует оценку в $2-3 млрд и выход на IPO.
Взлёты, падения и оплата за конверсии.
Наш преподаватель, специалист по Data Science, решил поделиться своей историей преподавания. Он рассказал, как пришел в эту сферу, с какими трудностями столкнулся на пути к преподаванию и что ему помогает. А еще поделился советами, как поддерживать внимание студентов и сделать занятия полезными и увлекательными.