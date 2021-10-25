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Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор начал расследование утечки данных московских водителей Статьи редакции

Базу из 50 млн строк продают в даркнете.

  • Роскомнадзор отправил запросы организациям, которые владели информацией из «слитой» базы автовладельцев, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Например, в Российский союз автостраховщиков.

  • В запросе ведомство попросило подтвердить достоверность данных и их актуальность. Организации обязаны сообщить, если к данным кто-то получил несанкционированный доступ.
  • Если утечка произошла из-за ошибки сбора или хранения данных, виновным грозит штраф за халатность — до 20 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц, рассказали опрошенные изданием эксперты. Если найдут инсайдера, который украл данные, ему грозит до 7,5 лет тюрьмы.
  • В октябре в даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Московской области. В ней есть имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, марки и модели, а также год постановки на учёт.

#новость #утечкиданных

900 просмотров
24 24 комментария
5
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24 комментария
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Алексей Буян

20 тыс штраф))) , вот все и воруют.

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11
Roman Trifonov

Главное не выйти на самих себя.

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8
Martin Prestone

на самих себя главное не выйти (ну так чисто пацанов поддержать)

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5
Семен Переделкин

Пишу этот камент в поддержку тех, кто не выйдет на самих себя.

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2
Martin Prestone

читайте новую книгу "Как не выйти на себя для чайников"

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2
Семен Переделкин

Тост: за тех, кто не выходит на себя!

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2
Martin Prestone

Ольга Бузова с новым треком "Я больше не выйду на себя"

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2
Семен Переделкин

Значок "Я не вышел на себя - спроси меня как!".

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2
Martin Prestone

вебинар "10 причин не выходить на себя", от 45000 рублей

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2
Семен Переделкин

Я не выходил на себя ещё до того, как это стало мейнстримом.

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3
MrMike3112 .

Штраф 20 тыс. Так что курс должен стоить дешевле. Например 19950.

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0
Isuzu Dzanarnoghno

Три комментария синхронно и по сути :)

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0
Семен Переделкин

Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя.

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3
Александр Еремин

Не понял. А причем тут Роскомнадзор? Почему не МВД. Фсб

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0
MrMike3112 .

Потому что по закону 152-ФЗ именно РКН уполномоченный орган по надзору за работой с персоданными.

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0
Александр Еремин

Не знаю что вкладывается в слово надзор. А компетенции у них на проведение расследования есть то?

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1
greg chudnoff

Ну это как "Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков" - ответственно выполняли свои обязанности, контролировали, крышевали и т.д.

Весь фокус в толковании терминов ред.

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0
Игорь Мазаев

...а ещё биометрию хотят собирать ☝️🤦‍♂️

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0
Семен Переделкин

Биометрия уж точно сама на себя не выйдет.

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0
NightFox Magic

Самое ироничное что за такую утечку штраф с виновного в пользу государства, а пострадавшие так и останутся со своими проблемами, даже извинения не принесут.
Без персональных данных сейчас даже заявки не оставить в Горэлектротранс о том что у них что-то не работает, сообщите ваши данные, "тем самым вы даёте разрешение на обработку 3им лицам, для внутренних целей"
Цирк.

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0
greg chudnoff

а пострадавшие так и останутся со своими проблемами, даже извинения не принесут

ну если пострадавшие в суд не обратятся, тада да

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0
greg chudnoff

Роскомнадзор начал расследование

Забавно, я думал такими вопросами должен заниматься СК.

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0
Mouse Sek

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baysidecityrp.com
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0
Максим Смоляров

100 тысяч рублей - это миллионная доля оборота крупного юрлица.
Вот на западе миллиардные (при пересчёте в рубли) штрафы для айти-сектора...

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0
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