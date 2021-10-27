ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции
Компании грозит оборотный штраф.
- Apple до 30 сентября не исполнила предписание ФАС, пояснили в службе. Запрет для разработчиков размещать внутри приложения информацию об оплате покупок вне App Store — это злоупотребление на рынке.
- Если компанию признают виновной в нарушении «Закона о защите конкуренции», ей грозит оборотный штраф.
- 30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях. В службе заявили, что получили жалобы от пользователей.
- В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.
- ФАС оштрафовала Apple в апреле 2021 года на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского» — за злоупотребление доминирующим положением.
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В начале расскажу чуть чуть о себе, мне 23 я работаю удаленно, на соврешено обычной работе, занимаюсь клиенсткой поддержкой в логистической компанни. Так вышло что жилья у меня своего нет, и арендатор попросил освободить жильё.
Продолжение статьи. В ней вышел довольно сложночитаемый текст, поэтому постараюсь его дополнить и объяснить чем же всё кончилось.