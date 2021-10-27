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Право
Маша Цепелева

ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компании грозит оборотный штраф.

  • Apple до 30 сентября не исполнила предписание ФАС, пояснили в службе. Запрет для разработчиков размещать внутри приложения информацию об оплате покупок вне App Store — это злоупотребление на рынке.
  • Если компанию признают виновной в нарушении «Закона о защите конкуренции», ей грозит оборотный штраф.
  • 30 августа ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях. В службе заявили, что получили жалобы от пользователей.
  • В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.
  • ФАС оштрафовала Apple в апреле 2021 года на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского» — за злоупотребление доминирующим положением.

#новость #apple #фас

751 просмотров
10 10 комментариев
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Влад Борщ

Ооо, рашка тоже узнала, что можно штрафы от оборота давать и теперь злоупотребляет своим положением? Куда смотрит ФА.... а... стоп....

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4
Vasiliy coconut

Обортный штраф
Это все ,что нужно знать о редакторе
.

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2
Вадим Зуев

А в Телеге у них с абортами ок, но написано "App Strore".

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0
Семен Переделкин

"Абортный" смотрелось бы интересней.

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0
Evgeny Terentev

Инкридибл?

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0
Денис Иванов

Миру - МИР.

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0
Евгений Панчуков

Большой айфон они клали на ваши решения и правильно делают

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0
Артём Палённый

И какой штраф им может грозить в рублях?

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0
Семен Переделкин

Секстиллион секстиллионов!

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0
jianku13

'Shtraf' Is Merriam-Webster's Word of the Year 2021

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0
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