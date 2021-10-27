Жизнь на море по цене жизни в Саратове

В начале расскажу чуть чуть о себе, мне 23 я работаю удаленно, на соврешено обычной работе, занимаюсь клиенсткой поддержкой в логистической компанни. Так вышло что жилья у меня своего нет, и арендатор попросил освободить жильё.