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Право
Маша Цепелева

Сервис доставки продуктов «Самокат» подал иск против Apple в США, чтобы избежать удаления приложения из App Store Статьи редакции

Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.

  • Разработчик приложения «Самокат» компания Smart Space подала иск в окружной суд США в Калифорнии, первым на него обратил внимание Apple Insider.
  • В сентября Apple предупредила Smart Space, что компания Samocat Sharing System (SSS) подала жалобу на использование товарного знака. Компания потребовала удалить приложение «Самокат» из App Store. Она считает, что Samokat нарушает использование её товарного знака Samocat.
  • В иске указано, что Smart Space представила объяснения из российских законов, почему использование знака правомерно и заверила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора. Но Apple не ответила компании.
  • Через суд Smart Space требует постановления, которое предотвратит удаление приложения из App Store. По собственным данным, до пандемии «Самокатом» в России пользовались около 188 тысяч человек, теперь — более 3,2 млн. Компания хочет избежать убытков.

#новость #самокат

1855 просмотров
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Михаил Синицын

15 минут и Самокат уже тут

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3
Ныкыта

15 минут и Самокат уже в суд

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17
Hambala Fully

Уже не 15, а 30

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3
Николай Мишин

15 минут теперь нереально. 30 минут в лучшем случае, это если не опоздает

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0
Alex

Пусть объединяются. Самокат на самокате

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2
Arthur Niazyan

Маркетплейс самокатов

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1
Alex

Ага, купил жрачки, арендовал самокат и сам сгонял за ней

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1
Александр Дайверов

Самокат это не самокЭт

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1
Семен Переделкин

Слишком много самокатов развелось. Надо прорядить.

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0
Джон Сильвер

Дошерачный кризис и их коснулся. Который месяц дошиков нет.

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0
Dmitry Filonov

Там же предыстория еще крутая. Вот эта Samocat Sharing System еще в апреле 2020-го объявила, что подает на банкротство. А потом сотрудники стали жаловаться, что им с октября 2019-го не платят значительную сумму https://t.me/Theedinorogblog/1360

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Право
Маша Цепелева
Сервис доставки продуктов «Самокат» подал иск против Apple в США, чтобы избежать удаления приложения из App Store Статьи редакции

Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.

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