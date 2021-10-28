Сервис доставки продуктов «Самокат» подал иск против Apple в США, чтобы избежать удаления приложения из App Store Статьи редакции
Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.
- Разработчик приложения «Самокат» компания Smart Space подала иск в окружной суд США в Калифорнии, первым на него обратил внимание Apple Insider.
- В сентября Apple предупредила Smart Space, что компания Samocat Sharing System (SSS) подала жалобу на использование товарного знака. Компания потребовала удалить приложение «Самокат» из App Store. Она считает, что Samokat нарушает использование её товарного знака Samocat.
- В иске указано, что Smart Space представила объяснения из российских законов, почему использование знака правомерно и заверила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора. Но Apple не ответила компании.
- Через суд Smart Space требует постановления, которое предотвратит удаление приложения из App Store. По собственным данным, до пандемии «Самокатом» в России пользовались около 188 тысяч человек, теперь — более 3,2 млн. Компания хочет избежать убытков.
Там же предыстория еще крутая. Вот эта Samocat Sharing System еще в апреле 2020-го объявила, что подает на банкротство. А потом сотрудники стали жаловаться, что им с октября 2019-го не платят значительную сумму https://t.me/Theedinorogblog/1360
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Другая компания Samocat Sharing System считает, что «Самокат» незаконно использует её товарный знак.
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