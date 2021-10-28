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Право
Nazigul Jusupova

Google предупредила малый бизнес из США о возможных проблемах из-за планов Сената ограничить онлайн-платформы Статьи редакции

Компания запустила специальную страницу, посвященную законопроекту.

8 8 комментариев
1131 просмотров

Электронные письма от компании получили малые и средние предприятия, которые используют рекламу, аналитику и бесплатные инструменты бизнес-профилей, пишет Axios.

Google сообщила, что при принятии закона в результатах поиска возможно не будут отображаться адреса и часы работы компаний, поэтому клиентам будет сложнее найти данные о рекламодателях. Также закон может запретить обмен данными между Google Analytics и рекламными сервисами, что привело бы к падению эффективности продвижения, предупреждает компания.

Компания не назвала, сколько предприятий получили подобные сообщения. Она запустила страницу, посвящённую закону, и предлагает предпринимателям подписаться, чтобы быть в курсе. Из-за Google малый бизнес может выступить против антимонопольного закона и заставить власти отказаться от законопроекта, отмечает издание.

Против антимонопольного закона выступает и Amazon. 19 октября компания сообщила, что антимонопольное законодательство может «поставить под угрозу успех малого бизнеса и разрушить модель открытого рынка».

В октябре в сенате США представили законопроект, запрещающий технологическим компаниям отдавать предпочтение своим собственным услугам, дискриминировать другие компании на своих платформах и использовать данные бизнеса для конкуренции с компаниями, которые купили рекламу на платформе.

В США Google не раз получала иски за нарушение антимонопольного законодательства. В июле 36 штатов и Вашингтон подали иски против компании и указали, что она занимает 90% рынка Android-приложений, а другие — не больше 5%.Также в заявлении говорилось, что компания препятствует популярности других магазинов приложений, например, их нельзя загрузить через Google Play.

В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.

#новости #google

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Алексей Дымов

Правильное решение.
Чрезмерная централизация компетенций в руках технологических платформ требует ограничений.
И, несмотря на то, что эффект от этого все еще превышает ущерб возможных рисков, регулировать платформы нужно и как можно быстрее

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5
Михаил Швец

Обожаю лицемерие корпораций. Когда их прижимает государство за монополию и захват технологий и рынка, то они сразу начинают сетовать на то, что пострадает малый бизнес. А когда они захватывают рынок и технологии и страдает малый бизнес, то это рыночная конкуренция.

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7
Хороший

где наши любимые либерасты? ) или это другое?

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2
MILITARY GURU

Дебильный закон

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0
Одуванчик Полевой

"В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем." ред.

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0
Сергей Милосердов

Точно из-за планов Сената, не из-за штрафов Роскомнадзора?

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0
Dmitry

Против антимонопольного закона выступает и Amazon. 19 октября компания сообщила, что антимонопольное законодательство может «поставить под угрозу успех малого бизнеса и разрушить модель открытого рынка».

Да кто бы говорил...

Ответить
0
Alex Petrov

"В октябре в сенате США представили законопроект, запрещающий технологическим компаниям отдавать предпочтение своим собственным услугам, дискриминировать другие компании на своих платформах и использовать данные бизнеса для конкуренции с компаниями, которые купили рекламу на платформе."

Ау ФАС, "у них негров линчуют"! Когда у нас хотя бы не суд Линча, а банальное антимонопольное разбирательство с Яндекс будет?

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0
Mike Notimportant

не нравится Google, - пусть создадут что-то другое, свое
- а так: бла-бла-бла неудачников

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–1
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