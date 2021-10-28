Google предупредила малый бизнес из США о возможных проблемах из-за планов Сената ограничить онлайн-платформы Статьи редакции
Компания запустила специальную страницу, посвященную законопроекту.
Электронные письма от компании получили малые и средние предприятия, которые используют рекламу, аналитику и бесплатные инструменты бизнес-профилей, пишет Axios.
Google сообщила, что при принятии закона в результатах поиска возможно не будут отображаться адреса и часы работы компаний, поэтому клиентам будет сложнее найти данные о рекламодателях. Также закон может запретить обмен данными между Google Analytics и рекламными сервисами, что привело бы к падению эффективности продвижения, предупреждает компания.
Компания не назвала, сколько предприятий получили подобные сообщения. Она запустила страницу, посвящённую закону, и предлагает предпринимателям подписаться, чтобы быть в курсе. Из-за Google малый бизнес может выступить против антимонопольного закона и заставить власти отказаться от законопроекта, отмечает издание.
Против антимонопольного закона выступает и Amazon. 19 октября компания сообщила, что антимонопольное законодательство может «поставить под угрозу успех малого бизнеса и разрушить модель открытого рынка».
В октябре в сенате США представили законопроект, запрещающий технологическим компаниям отдавать предпочтение своим собственным услугам, дискриминировать другие компании на своих платформах и использовать данные бизнеса для конкуренции с компаниями, которые купили рекламу на платформе.
В США Google не раз получала иски за нарушение антимонопольного законодательства. В июле 36 штатов и Вашингтон подали иски против компании и указали, что она занимает 90% рынка Android-приложений, а другие — не больше 5%.Также в заявлении говорилось, что компания препятствует популярности других магазинов приложений, например, их нельзя загрузить через Google Play.
В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.
"В октябре в сенате США представили законопроект, запрещающий технологическим компаниям отдавать предпочтение своим собственным услугам, дискриминировать другие компании на своих платформах и использовать данные бизнеса для конкуренции с компаниями, которые купили рекламу на платформе."
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