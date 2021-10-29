Бизнесмен выплатит штраф и проведёт год под надзором, без реального срока.

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Американский суд утвердил мировое соглашение между бизнесменом и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и РБК.

Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок, но тот тяжело болен. В случае экстрадиции в США Тиньков мог бы умереть в американской тюрьме, сообщил Тайгер.

По решению суда, Олег Тиньков проведёт год под надзором за пределами США и выплатит штраф в размере $250 тысяч.

Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся. Олег Тиньков основатель TSC Group

В октябре суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн. Эта сумма входила в $506 млн, которые предприниматель выплатит для урегулирования налоговых претензий.

Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.

О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.