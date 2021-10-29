Цитата: Олег Тиньков назвал решение суда в США гуманным Статьи редакции
Бизнесмен выплатит штраф и проведёт год под надзором, без реального срока.
Американский суд утвердил мировое соглашение между бизнесменом и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и РБК.
Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок, но тот тяжело болен. В случае экстрадиции в США Тиньков мог бы умереть в американской тюрьме, сообщил Тайгер.
По решению суда, Олег Тиньков проведёт год под надзором за пределами США и выплатит штраф в размере $250 тысяч.
В октябре суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн. Эта сумма входила в $506 млн, которые предприниматель выплатит для урегулирования налоговых претензий.
Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.
О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.
А в чем собственно претензии?
Согласившись выплатить полмиллиарда долларов, Тиньков согласился с тем, что когда-то что-то нарушил.
Это колоссальная сумма денег, и фактически бюджет США ее недополучил. За это предусмотрен реальный тюремный срок. Поэтому в данном случае судья поступил очень даже гуманно.
Не так. Бизнес может разорится только если существуют конкуренты, которые не разоряются. Не могут разом обанкротится всё хлебзаводы или, например, парикмахерские. Разорится может бизнес, если он менее доходный, чем конкурирующие бизнесы. И конверты как раз позволяют незаконно повысить доходность. И проблема тут в том, что неработающий (или избирательно работающий) госконтроль по сути поощряют конверты и законопослушные работодатели оказываются в худшем положении. Если бы конверты реально сурово и неотвратимо карались бы, то никто не использовал бы их и всё были бы в равных условиях.
Бизнесмен выплатит штраф и проведёт год под надзором, без реального срока.
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