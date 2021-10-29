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Право
Nazigul Jusupova

Цитата: Олег Тиньков назвал решение суда в США гуманным Статьи редакции

Бизнесмен выплатит штраф и проведёт год под надзором, без реального срока.

27 27 комментариев
1506 просмотров

Американский суд утвердил мировое соглашение между бизнесменом и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и РБК.

Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок, но тот тяжело болен. В случае экстрадиции в США Тиньков мог бы умереть в американской тюрьме, сообщил Тайгер.

По решению суда, Олег Тиньков проведёт год под надзором за пределами США и выплатит штраф в размере $250 тысяч.

Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся.

Олег Тиньков
основатель TSC Group

В октябре суд в США согласился принять от Тинькова $448,9 млн. Эта сумма входила в $506 млн, которые предприниматель выплатит для урегулирования налоговых претензий.

Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.

О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.

#новости #олегтиньков

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Иван Шеметов

Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок

Да здравствует самый гуманный суд

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8
Сергей

А в чем собственно претензии?
Согласившись выплатить полмиллиарда долларов, Тиньков согласился с тем, что когда-то что-то нарушил.

Это колоссальная сумма денег, и фактически бюджет США ее недополучил. За это предусмотрен реальный тюремный срок. Поэтому в данном случае судья поступил очень даже гуманно.

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7
Sergei Timofeyev

Суд должен оставаться судом. Непредвзятым даже к таким колоссальным суммам.

Это всё словесная игра, после того, как были озвучены требования,

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–1
Arthur Niazyan

но тот тяжело болен

Реально гуманный

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1
911

+++
даже без швабры обошлось

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7
Андрей Гофманн

Олег в одних ситуациях мачо и ковбой, в других утипуси сожалею

Ответить
7
Артем Павлючук

Оказавшись в подобной ситуации, как бы поступили вы ?

Ответить
1
Андрей Гофманн

важно вести себя одинаково со всеми. А вести себя заносчиво перед слабым, и вилять хвостиком перед сильным - не очень.

Ответить
10
Султанов Андрей

Как говорил мой офицер в армии :
-"я знаю, кого нужно послать на**, а к кому нужно проявить уважение"

Ответить
0
Андрей Гофманн

он был хамом и приспособленцем )

Ответить
7
Alexandr Leibowitz

Зная, как обстоят дела в современной армии, в том числе благодаря офицерам и при их прямом содействии/бездействии, я бы не стал приводить их в пример как моральных авторитетов.

Ответить
0
common sense preacher

кому важно?

Ответить
1
Андрей Гофманн

мне, кому же еще

Ответить
0
Александр Никитин

Неуплата налогов тяжкое преступление в Штатах. А теперь вспомнить российский бизнес, которые не платят даже половину от начисленных сумм, уводят деньги в офшоры и «оптимизируют», зарплаты в конвертах у большинства до сих пор. Тиньков побежал платить налоги поджав хвост.

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1
Дмитрий Алтунин

Конверты не от жадности. Малый и средний бизнес разорятся за квартал, если все будут полностью белые. Или вы будете покупать все товары и услуги + 50-70% к стоимости.

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2
Sergei Timofeyev

Если прибавят, то разорятся.

Ответить
0
Игорь Субботин

Не так. Бизнес может разорится только если существуют конкуренты, которые не разоряются. Не могут разом обанкротится всё хлебзаводы или, например, парикмахерские. Разорится может бизнес, если он менее доходный, чем конкурирующие бизнесы. И конверты как раз позволяют незаконно повысить доходность. И проблема тут в том, что неработающий (или избирательно работающий) госконтроль по сути поощряют конверты и законопослушные работодатели оказываются в худшем положении. Если бы конверты реально сурово и неотвратимо карались бы, то никто не использовал бы их и всё были бы в равных условиях.

Ответить
0
Кигхриль Vselensky

Тем временем в России:

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0
Андрей Николаев

Жаль. Видать занес кому надо. Вдруг такие сентиментальные там все стали.

Ответить
–11
Неумный комментатор

Один и тот же мудак не может вести себя полностью иначе в другой стране. Так что да)

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0
Speed Racer

До сих пор не пойму, как можно быть такой компанией и экономить на налогах имея такие жесткие риски 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить
0
Игорь Субботин

Кстати, Олег был первым, кто заплатил США штраф более половины миллиарда за мошенничество с налогами.

Ответить
0
Неумный комментатор

Боты олеженьки, инвесторы комнатные, он выалатит все из ваших же карманов)

Ответить
0
Неумный комментатор

Del

Ответить
0
Alex Ulex

лох не мамонт...

Ответить
–1
Вик Бой

что ж, Россия, твой выход

Ответить
–1
Михаил Макаров

Заебись многоходовочка от пивно-пельменной.

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–3
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Читать все 27 комментариев
Право
Nazigul Jusupova
Цитата: Олег Тиньков назвал решение суда в США гуманным Статьи редакции

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