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Право
Nazigul Jusupova

Олег Тиньков назвал «гуманным» решение суда в США по спору с налоговым управлением Статьи редакции

Бизнесмен проведёт год под надзором, реальный срок ему больше не грозит.

Американский суд утвердил мировое соглашение между бизнесменом и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и РБК. По решению суда Олег Тиньков проведёт год под надзором за пределами США. Всю требуемую сумму он уже выплатил.

Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок, но тот тяжело болен. В случае экстрадиции в США Тиньков мог бы умереть в американской тюрьме, сообщил Тайгер.

Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся. Все это время меня всецело поддерживают моя семья и друзья, и я безмерно благодарен за такую важную для меня поддержку

Олег Тиньков
основатель TSC Group
  • Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.
  • О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
  • В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.

#олегтиньков #делотинькова

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78 комментариев
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Иван Шеметов

Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок

Да здравствует самый гуманный суд

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21
Сергей

А в чем собственно претензии?
Согласившись выплатить полмиллиарда долларов, Тиньков согласился с тем, что когда-то что-то нарушил.

Это колоссальная сумма денег, и фактически бюджет США ее недополучил. За это предусмотрен реальный тюремный срок. Поэтому в данном случае судья поступил очень даже гуманно.

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31
Sergei Timofeyev

Суд должен оставаться судом. Непредвзятым даже к таким колоссальным суммам.

Это всё словесная игра, после того, как были озвучены требования,

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3
Максим Морозов

не дополучили все акционеры Тиньков банка у которых размыли на 1,5% вложенные средства потому что Олег (очень уважаемый моной как трезвомыслящий бизнесмен) решил платить нанятым им менеджерам, не из доли заработанных ими денег, а собрал 1,5% с вложенных каждым акционером.
Наивность - признак душевной чистоты (с)

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0
Arthur Niazyan

но тот тяжело болен

Реально гуманный

Ответить
1
911

+++
даже без швабры обошлось

Ответить
21
Андрей Гофманн

Олег в одних ситуациях мачо и ковбой, в других утипуси сожалею

Ответить
18
Артем Павлючук

Оказавшись в подобной ситуации, как бы поступили вы ?

Ответить
6
Андрей Гофманн

важно вести себя одинаково со всеми. А вести себя заносчиво перед слабым, и вилять хвостиком перед сильным - не очень.

Ответить
42
Султанов Андрей

Как говорил мой офицер в армии :
-"я знаю, кого нужно послать на**, а к кому нужно проявить уважение"

Ответить
6
Андрей Гофманн

он был хамом и приспособленцем )

Ответить
40
Alexandr Leibowitz

Зная, как обстоят дела в современной армии, в том числе благодаря офицерам и при их прямом содействии/бездействии, я бы не стал приводить их в пример как моральных авторитетов.

Ответить
16
Максим Морозов

расскажи нормальным Офицерам с большой буквы, которых Кадыров ставит в пример своим бойцам
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бой_у_высоты_776
не надо из за всякой шоблы из фин отдела и приспособленцев обсирать достойных людей.
Иисус Христос казал что простит Соду и Гомору если там будет хоть один праведник.
В НАШЕЙ армии таких большинство. Отличные , честные и порядочные мужики. С большой Буквы. Офицеры там служат не и за денег и бонусов. Особенно те кто служил в лихие 90е и воевал в Чечне.

Бой у высоты 776
Бой у высоты 776 — эпизод (бой) Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000…
ru.wikipedia.org
Ответить
–2
Isuzu Dzanarnoghno

Кто сказал? :)
Вы Ветхий и Новый завет отличаете?

Ответить
3
Валерий Крокус

Иисус Христос казал что простит Соду и Гомору если там будет хоть один праведник.

Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
Бытие, однако! Ветхий Завет.

Ответить
1
Фиктивный Аккаунт

Рофлишь, да? Они ж обычные убийцы на службе у хунты.

Ответить
–1
Antony Divnich

Человек, который ведет себя со всеми одинаково как минимум социопат, а как максимум психопат.

Ответить
6
common sense preacher

кому важно?

Ответить
0
Андрей Гофманн

мне, кому же еще

Ответить
1
Пестрый Данила

Столько плюсиков от диванных супергероев -)

Ответить
0
Пестрый Данила

Согласился бы с блокировкой Телеграмма.

Ответить
0
Игорь Гольмаков

Не оказался бы в подобной ситуации? Он же уклонялся от уплаты налогов, нарушал закон по сути, что сам же и признал. Так что за свою жадность он еще и мало получил.

Ответить
0
Aleksei Smoliarchuk

Или пожизненная блокировка Тинькова в тюрьме штатов.

Ответить
0
Игорь Субботин

Кстати, Олег был первым, кто заплатил США штраф более половины миллиарда за мошенничество с налогами.

Ответить
20
Maxim Roslyakov

Ачивка!

Ответить
8
pseudo genius

Поразительно, откуда столько ненавистников повылезало. Олега поздравляю с окончанием этой истории.

Ответить
3
Неумный комментатор

Похуй ему на тебя и твои поздравления, подхалим.

Ответить
19
pseudo genius

Я и не предполагаю, что он это прочитает, можно же просто порадоваться по-человечески. Тиньков крутой персонаж с интересной биографией, как бы тебе, убогому, не хотелось верить в обратное.

Ответить
12
Сергей Ермилов

Интересная биография? Это вы из книжек начитались?

"Крестный отец" тоже демонстрирует "интересную" биографию, только в реальности это всё не романтично и, мягко говоря, не интересно, а кроваво и жестоко. А в 90-х в России было "интереснее" чем в "Крестном отце". Так какую биографию вы знаете - "интересную" или "реальную"?

Ответить
1
Aleksei Smoliarchuk

А с чего ты взял что он убогий?

Ответить
0
Александр Топчий

Отблагодари его, возьми кредитную карту под конский %

Ответить
4
Николай Каменев

Вас там кредиты тинькофф заставляют брать? Все жалуются на большой процент, ну так берите там где меньше

Ответить
0
Александр Никитин

Неуплата налогов тяжкое преступление в Штатах. А теперь вспомнить российский бизнес, которые не платят даже половину от начисленных сумм, уводят деньги в офшоры и «оптимизируют», зарплаты в конвертах у большинства до сих пор. Тиньков побежал платить налоги поджав хвост.

Ответить
7
Дмитрий Алтунин

Конверты не от жадности. Малый и средний бизнес разорятся за квартал, если все будут полностью белые. Или вы будете покупать все товары и услуги + 50-70% к стоимости.

Ответить
3
Игорь Субботин

Не так. Бизнес может разорится только если существуют конкуренты, которые не разоряются. Не могут разом обанкротиться всё хлебзаводы или, например, парикмахерские. Разорится может бизнес, если он менее доходный, чем конкурирующие бизнесы. И конверты как раз позволяют незаконно повысить доходность. И проблема тут в том, что неработающий (или избирательно работающий) госконтроль по сути поощряют конверты и законопослушные работодатели оказываются в худшем положении. Если бы конверты реально сурово и неотвратимо карались бы, то никто не использовал бы их и всё были бы в равных условиях. ред.

Ответить
20
Dmitry Ryzhov

это неверное утверждение. если бизнес не может существовать при оплате всех налогов - возможно, такой бизнес не стоит даже начинать. а большинство предприятий при этом нормально работает и зарабатывает

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Если прибавят, то разорятся.

Ответить
1
Евгений Торанов

В РФ две крайности - «свой» пацан который пилит, или «лох», которого откармливают на убой кланы. Вот между ними и существует оставшийся бизнес.

Ответить
0
Leo Uvarov

Те теперь Тинькова можно называть мошенником?

Ответить
8
Andrey Vorozhev

Самый настоящий. Признан судом США

Ответить
5
Евгений Мирошниченко

Я конечно не юрист, и тем более не американский юрист, но погуглил, там было три пункта обвинения (с которым он в итоге и согласился):
(1)falsely reported on Part IV, Section A, Line 2, that TINKOV s net worth as of his expatriation date was $300,000;

(2) fraudulently failed to report any property in Part IV, Section B; and

(3) falsely stated that to the best of TINKOV s knowledge and belief, the Expatriation Statement was true, correct, and complete

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download

Т.е. - "falsely reported", "fraudulently failed", "falsely stated"

По-английски fraud - мошенничество, обман.
Так что наверное да. ред.

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/12…
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download
www.justice.gov
Ответить
4
rizonguncens

Американское правительство это самые большие мошенники в мире. 20 триллионов долларов напечатали, весь мир развели.

Ответить
0
Вик Бой

ахах комментов не много, но преданные вассалы тинька поминусили всех 🤣 даже не поняв, что есть сарказм

Ответить
4

Комментарий удален

Андрей Николаев

Жаль. Видать занес кому надо. Вдруг такие сентиментальные там все стали.

Ответить
–18
Ware Wow

Конечно занёс, $506 млн.

Ответить
12
Неумный комментатор

Один и тот же мудак не может вести себя полностью иначе в другой стране. Так что да)

Ответить
–1
Maxim Roslyakov

Может. Кто жил в Питере и ездил на машине в Финляндию мог часто наблюдать, как по РФ водитель валит под 200, а потом до Хельсинки едет по лимиту.

Люди те-же, машины те-же, дороги сопоставимого качества, но что-то вдруг меняется.

Ответить
7
Андрей Пшеничнов

Неотвратимость наказания, не?

Ответить
0
Кигхриль Vselensky

Тем временем в России:

Ответить
2
Ян Зовём

И что? Можно подумать первый богатый коррупционер пытается от тюрьмы в больнички спрятаться, пока покровители всё порешают.

Ответить
–4
Кигхриль Vselensky

Покровители у него массоны или рептилойды?

Ответить
0
Ян Зовём

А кто ж знает, ко в нашем правительстве и министерствах сидит. Не удивлюсь, если и те и те.

Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

Тут намёк на швабру

Ответить
0
Speed Racer

До сих пор не пойму, как можно быть такой компанией и экономить на налогах имея такие жесткие риски 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить
0
Кигхриль Vselensky

Какой компанией ало) Олег тиньков участвует там как частное лицо

Ответить
2
Speed Racer

Ты бы протрезвел прежде чем это писать
Денег блять он от кого получал, оло 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить
–6
Кигхриль Vselensky

Кажется тебе надо протрезветь, претензии к нему как к частному лицу потому, что при выходе из гражданства он должен был заплатить налог со стоимости своих активов. Причем тут деньги? Причем тут компания?

Ответить
5
Сергей Ермилов

и на деятельности компании это никак не сказывается.

Ответить
0
Михаил Макаров

Заебись многоходовочка от пивно-пельменной.

Ответить
0
Сергей Леопольдович

Интересно, во сколько % от всей суммы обошлась эта операцию по белой стирке капиталов в очередном общаке?

Ответить
2
Alex Ulex

лох не мамонт...

Ответить
1
Никита Авчинников

Практически 40 млрд рублей…

Ответить
1
Пестрый Данила

@Nazigul Jusupova Вы сломали мне мозг

На TJ вот пизже написано. Доходчивее

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1
Дюша Метёлкин

Тю. Штош ты фраер сдал назад.

Ответить
1
Вик Бой

что ж, Россия, твой выход

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0

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роман долгополов

Тут видимо в контексте что в Китае на неделе расстреляли какого то банкира за махинации

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0
Ware Wow

скоро репетиторов будут расстреливать.

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2

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rizonguncens

Либо Тинькофф не умеет отличать гуманность от организовнанной преступной деятельности, либо как-то заставили его это сказать.

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–5
 Anatoly Bereznyak

Мне кажется очевидным, что гуманность заключалась в том, что его с лейкемий не экстрадировали в США, где он не факт бы смог выжить под надзором.

Пол лярда — неплохая цена за жизнь.

Ответить
1
rizonguncens

"Бандит гуманный: только ограбил и пару ребер сломал, а мог бы и убить".

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1

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Илья Попов

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

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0
Maxim Roslyakov

Судя по пресс-релизу на gustice.gov - сумма более, чем вдвое, превышает "сэкономленную" при выходе из гражданства:
"and agreed to pay more than $500 million in taxes, interest and penalties, more than double the amount of money he sought to escape paying to the U.S. Treasury"

P.S. Здоровья ему! ред.

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0
Павел -

Тиньков напоминаем Уолтера Уайта - тот тоже болел раком, но дела воротил прямо как Тиньков.

Ответить
0
Евгений Демюк

Это нормальный американский кейс .Пусть скажет спасибо что взяли только деньгами

Ответить
0
4phone K

Более чем вдвое сумма штрафа, это либо "проценты" за пользование кредитом в получившимся процессе долгосрочного частного займа у бюджета США Тиньковым либо реально признаваемая эльфией инфляция доллара за прошедший период, исходя из демонстрируемого облегчения подсудимого.
жаль, что могло быть все сразу. отдельно жаль ,что "проценты" в итоге могли быть переоценены с неизвестным дисконтом. ред.

Ответить
0
Jonathan Lynn

В США инфляция огромная, ты вообще схему, по которой они рисуют 5% видел? Это просто набор цифр по большому счёту. Потребительская корзина в среднем за год выросла на 40%, напечатано 30% от оборота, а инфляция 5%? Ну-ну.

Ответить
0
4phone K

Bah h ! Да ты главное от скрепных показателей по этим же вопросам отвернись , чем больше у других видишь ада, тем легче от жарева в собственной жопе?

Ответить
0
El'murza Alchakov

Если бы Олег не был болен, он бы сел в тюрьму, конец истории ТиньковБанк и всеми его сервисами. А баблишко вывести не многие успели бы

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0

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