Олег Тиньков назвал «гуманным» решение суда в США по спору с налоговым управлением Статьи редакции
Бизнесмен проведёт год под надзором, реальный срок ему больше не грозит.
Американский суд утвердил мировое соглашение между бизнесменом и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и РБК. По решению суда Олег Тиньков проведёт год под надзором за пределами США. Всю требуемую сумму он уже выплатил.
Судья Джон Тайгер заявил, что дал бы Тинькову реальный срок, но тот тяжело болен. В случае экстрадиции в США Тиньков мог бы умереть в американской тюрьме, сообщил Тайгер.
- Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий в сентябре. 1 октября предприниматель согласился выплатить $506 млн — налоги за 2013 год, проценты по ним и штраф за мошенничество на сумму $448,96 млн, а также налоги за предыдущие годы.
- О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвинял Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
- В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.
А в чем собственно претензии?
Согласившись выплатить полмиллиарда долларов, Тиньков согласился с тем, что когда-то что-то нарушил.
Это колоссальная сумма денег, и фактически бюджет США ее недополучил. За это предусмотрен реальный тюремный срок. Поэтому в данном случае судья поступил очень даже гуманно.
не дополучили все акционеры Тиньков банка у которых размыли на 1,5% вложенные средства потому что Олег (очень уважаемый моной как трезвомыслящий бизнесмен) решил платить нанятым им менеджерам, не из доли заработанных ими денег, а собрал 1,5% с вложенных каждым акционером.
Наивность - признак душевной чистоты (с)
расскажи нормальным Офицерам с большой буквы, которых Кадыров ставит в пример своим бойцам
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бой_у_высоты_776
не надо из за всякой шоблы из фин отдела и приспособленцев обсирать достойных людей.
Иисус Христос казал что простит Соду и Гомору если там будет хоть один праведник.
В НАШЕЙ армии таких большинство. Отличные , честные и порядочные мужики. С большой Буквы. Офицеры там служат не и за денег и бонусов. Особенно те кто служил в лихие 90е и воевал в Чечне.
Интересная биография? Это вы из книжек начитались?
"Крестный отец" тоже демонстрирует "интересную" биографию, только в реальности это всё не романтично и, мягко говоря, не интересно, а кроваво и жестоко. А в 90-х в России было "интереснее" чем в "Крестном отце". Так какую биографию вы знаете - "интересную" или "реальную"?
Не так. Бизнес может разорится только если существуют конкуренты, которые не разоряются. Не могут разом обанкротиться всё хлебзаводы или, например, парикмахерские. Разорится может бизнес, если он менее доходный, чем конкурирующие бизнесы. И конверты как раз позволяют незаконно повысить доходность. И проблема тут в том, что неработающий (или избирательно работающий) госконтроль по сути поощряют конверты и законопослушные работодатели оказываются в худшем положении. Если бы конверты реально сурово и неотвратимо карались бы, то никто не использовал бы их и всё были бы в равных условиях. ред.
Я конечно не юрист, и тем более не американский юрист, но погуглил, там было три пункта обвинения (с которым он в итоге и согласился):
(1)falsely reported on Part IV, Section A, Line 2, that TINKOV s net worth as of his expatriation date was $300,000;
(2) fraudulently failed to report any property in Part IV, Section B; and
(3) falsely stated that to the best of TINKOV s knowledge and belief, the Expatriation Statement was true, correct, and complete
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download
Т.е. - "falsely reported", "fraudulently failed", "falsely stated"
По-английски fraud - мошенничество, обман.
Так что наверное да. ред.
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Судя по пресс-релизу на gustice.gov - сумма более, чем вдвое, превышает "сэкономленную" при выходе из гражданства:
"and agreed to pay more than $500 million in taxes, interest and penalties, more than double the amount of money he sought to escape paying to the U.S. Treasury"
P.S. Здоровья ему! ред.
Более чем вдвое сумма штрафа, это либо "проценты" за пользование кредитом в получившимся процессе долгосрочного частного займа у бюджета США Тиньковым либо реально признаваемая эльфией инфляция доллара за прошедший период, исходя из демонстрируемого облегчения подсудимого.
жаль, что могло быть все сразу. отдельно жаль ,что "проценты" в итоге могли быть переоценены с неизвестным дисконтом. ред.
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