Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся. Все это время меня всецело поддерживают моя семья и друзья, и я безмерно благодарен за такую важную для меня поддержку