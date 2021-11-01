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Право
TJ

Суд запретил Telegram распространять книгу Стивена Кинга по требованию издательств «АСТ» и «Эксмо» Статьи редакции

Речь идёт о романе «Доктор Сон».

  • Мосгорсуд удовлетворил иски издательств «АСТ» и «Эксмо» о нарушении авторских прав к Telegram, сообщил ТАСС член правления Ассоциации защиты авторских прав в интернете Максим Рябыко.

  • Суд запретил Telegram создавать технические условия для распространения романа «Доктор Сон» и произведений других авторов. Telegram на запрос агентства оперативно не ответил.
  • В августе издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на мессенджер из-за пиратских копий книг. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ в телегам-каналах к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другим.
  • С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.

#новость #telegram #эксмо

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Иван Серик

А они подумали?! Это вообще реально технически?!

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1
Pavel Ivanov

Не было задачи думать. Была задача рассмотреть иск.

Рассмотрели.

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4
mrpavchu

Сам же Стивен Кинг против распространения своей книги не был.

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0
Timofey Dyrin

Он просто не понимает бизнеса

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0
Иван Серик

Теперь думает телеграмм..

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0
Азер Гарягды

Закон есть закон. Копирайтеры бушуют по всему миру. Если попадём в список "пиратских" стран, можно будет забыть о легальных книжках и фильмах. Неужели кто-то хочет опять смотреть "экранки"?

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