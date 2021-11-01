От гаражного производства до собственного завода: мой личный опыт

Добрый день, друзья! Меня зовут Дмитрий Смирнов, и вот уже 4 года я занимаюсь производством здоровой мебели для учёбы и работы «Живи Стоя». За это время мы прошли путь от «гаражного производства» до собственного маленького завода. Рассказываю, как и почему мы решились на масштабное расширение.