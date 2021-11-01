Суд запретил Telegram распространять книгу Стивена Кинга по требованию издательств «АСТ» и «Эксмо» Статьи редакции
Речь идёт о романе «Доктор Сон».
Мосгорсуд удовлетворил иски издательств «АСТ» и «Эксмо» о нарушении авторских прав к Telegram, сообщил ТАСС член правления Ассоциации защиты авторских прав в интернете Максим Рябыко.
- Суд запретил Telegram создавать технические условия для распространения романа «Доктор Сон» и произведений других авторов. Telegram на запрос агентства оперативно не ответил.
- В августе издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на мессенджер из-за пиратских копий книг. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ в телегам-каналах к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другим.
- С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.
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