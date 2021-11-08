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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 2 млн рублей и 4 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию Статьи редакции

Всего с начала 2021 года Google, Telegram и другие компании оштрафовали на 187 млн рублей.

  • Мировой суд Таганского района Москвы признал компании виновными в нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП
  • Всего за 2021 год за отказ удалить запрещенный контент компании получили штрафы на 187 млн рублей. У Facebook — 70 млн рублей, Twitter — 38,4 млн рублей, Telegram — 35 млн рублей, Google — 32,5 млн рублей, TikTok — 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — 4 млн рублей, «Вконтакте» — 3 млн рублей.
  • В конце октября Роскомнадзор составил протокол на Google за повторное неудаление информации. Компании грозит штраф в размере от 5 до 10% годового оборота.

#новость #google #telegram

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Илья Миронов

Опять предвыборные обещания не удалили!) ред.

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Алексей Морозов

Со стороны все так и выглядит. Как на картинке

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0
Надежда Токарева

В наши дни это скорее как реклама, а не как обвинение звучит)

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1
kav

Интересно чем надавили на Дурова, что он пошел на сотрудничество в России? По факту же блокировка вообще не работала

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0
Симеон Обедов

Предполагали, что долгосрочной отсрочкой долга вкладов российских миллиардеров (Абрамовича, etc) в TON или полное погашение долга.

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0
Марина Иванова

Когда же это закончится? Где свобода-то?

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0
kav

Ее нет и уже никогда не будет, пора уже признать

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0
Владимир Королёв

Может они запросы на кириллице отправляют?
Подскажите им, пусть на английском попробуют)))

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0
Viktor Mann

Прошу вернуть, собираю на штраф.

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