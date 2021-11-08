Рекламная платформа Telegram: текущее состояние и прогнозы

Telegram представил свою рекламную платформу. В воскресенье, 6 ноября, через нее вышли первые объявления, встретившие противоречивую реакцию. Общие сведения о платформе можно прочесть в одноименной новости на VC, а мы с вами поговорим о том, что под капотом.