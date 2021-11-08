Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 2 млн рублей и 4 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию Статьи редакции
Всего с начала 2021 года Google, Telegram и другие компании оштрафовали на 187 млн рублей.
- Мировой суд Таганского района Москвы признал компании виновными в нарушениях по ч.2 ст.13.41 КоАП
- Всего за 2021 год за отказ удалить запрещенный контент компании получили штрафы на 187 млн рублей. У Facebook — 70 млн рублей, Twitter — 38,4 млн рублей, Telegram — 35 млн рублей, Google — 32,5 млн рублей, TikTok — 4,1 млн рублей, «Одноклассники» — 4 млн рублей, «Вконтакте» — 3 млн рублей.
- В конце октября Роскомнадзор составил протокол на Google за повторное неудаление информации. Компании грозит штраф в размере от 5 до 10% годового оборота.
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