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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве заочно арестовал совладельца «Б. Ю. Александров» — его обвиняют в принуждении к отказу от сделки Статьи редакции

В октябре Юрия Изачика объявили в розыск.

  • Тверской суд арестовал совладельца компании «Ростагроэкспорт» (выпускает сырки «Б. Ю. Александров») Юрия Изачика по ходатайству следствия, пишет «Интерфакс». По решению суда Изачик будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
  • В октябре Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Следствие обвиняет бизнесмена в принуждении к совершению сделки или к отказу от её совершения (по ч. 2 ст. 179 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы)
  • Изачик владел 100% Ростагрокомплекса» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»). После смерти Бориса Александрова в 2020 году Изачик передал топ-менеджерам компании 85% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась до 15%. В октябре 2021 Изачик потребовал через суд вернуть подаренную долю.
  • Он настаивает, что в момент подписания договора был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение: сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. Сейчас Изачик находится на лечении в США.

#новость #бюалександров

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5 комментариев
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Даниил Романов

В это время в США люди привлекают инвестиции и растят компании.
У нас - заводят уголовные дела
Даааа ......

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4
Артем Бондарев

Да, в сша последний раз заводили уголовное дело, когда аль-капоне судили..

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0
Stanislav Vitinskiy

Субъективная версия:

Походу, пока старший партнёр был жив, всё было норм, он всё контролировал, а когда ушёл из жизни, то появился риск отжатия компании. Тогда второй партнёр передал большую часть акций команде, с расчётом на возврат. Вероятно, или он переуступил чью-то долю (например, крышующего фэса, у которого с Александровым были свои дела), или сотрудники просто решили швырнуть босса. Как принято считать в нашей стране - оказанная услуга ничего не стоит)

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0
Максим Першин

Чета я не понял, он пожаловался что его обманули и отобрали компанию, поэтому его заочно арестовали?

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4
Konstantin Gevorkov

Такой же вопрос... Что значит "принуждение" в этом случае? Он как-то угрожал им или что-то в этом роде?

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0
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