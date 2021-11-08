Суд в Москве заочно арестовал совладельца «Б. Ю. Александров» — его обвиняют в принуждении к отказу от сделки Статьи редакции
В октябре Юрия Изачика объявили в розыск.
- Тверской суд арестовал совладельца компании «Ростагроэкспорт» (выпускает сырки «Б. Ю. Александров») Юрия Изачика по ходатайству следствия, пишет «Интерфакс». По решению суда Изачик будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
- В октябре Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Следствие обвиняет бизнесмена в принуждении к совершению сделки или к отказу от её совершения (по ч. 2 ст. 179 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы)
- Изачик владел 100% Ростагрокомплекса» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»). После смерти Бориса Александрова в 2020 году Изачик передал топ-менеджерам компании 85% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась до 15%. В октябре 2021 Изачик потребовал через суд вернуть подаренную долю.
- Он настаивает, что в момент подписания договора был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение: сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей. Сейчас Изачик находится на лечении в США.
Субъективная версия:
Походу, пока старший партнёр был жив, всё было норм, он всё контролировал, а когда ушёл из жизни, то появился риск отжатия компании. Тогда второй партнёр передал большую часть акций команде, с расчётом на возврат. Вероятно, или он переуступил чью-то долю (например, крышующего фэса, у которого с Александровым были свои дела), или сотрудники просто решили швырнуть босса. Как принято считать в нашей стране - оказанная услуга ничего не стоит)
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