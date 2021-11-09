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Право
Nazigul Jusupova

Власти Китая запретили брокерам нанимать блогеров для рекламы инвестиций и давать рекомендации в прямом эфире Статьи редакции

Также запрещено привлекать внимание с помощью «сенсационных формулировок» и «причудливой одежды».

  • Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая направила брокерам уведомление от 29 октября, в котором запретила нанимать для привлечения клиентов влиятельных в соцсетях людей, у которых нет лицензии брокера, пишет Bloomberg.
  • Регулятор предупредил, что брокеры должны быть объективны, комментируя экономику и рынки во время трансляций, также им нельзя использовать «сенсационные формулировки» и «причудливую одежду» для привлечения внимания.
  • После того, как Пекин открыл свой финансовый рынок объёмом в $54 трлн для мировых гигантов, более 130 брокерских компаний столкнулись с серьёзной конкуренцией и нанимали популярных блогеров, чтобы привлечь инвесторов.
  • Китай ужесточает контроль во многих секторах экономики, начиная с финтех-платформ до застройщиков, чтобы ограничить финансовые риски.
  • В конце июня китайские власти усилили давление на технологическую отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
  • Китайские регуляторы потребовали от сервисов доставки еды сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе. Регулятор призвал ужесточить требование к онлайн-рекламе ресторанов, а также ограничил детям время для видеоигр.
  • На фоне давления со стороны китайских властей Alibaba за год потеряла $344 млрд капитализации. В июле капитализация крупнейшей китайской компании Tencent снизилась на $170,2 млрд за два месяца.

#новости #китай

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Андрей Деревянко

Всем на пользу. Нет ничего более отталкивающего от инвестиций, чем реклама втб с Егором Кридом

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11
Виктор Булов

Как в голову такое приходит вообще. Человек далёк от экономики и ассоцируется с Тимати, зачем его приглашать в рекламу инвестиций.

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1
KINCH

Триггер-то простой, там сразу 3 возражения основных закрывается

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1
Дмитрий Филиппов

Можете рассказать подробнее?

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0
Андрей Николаев

Затем, что тупое школоло, слушающее этот ваш реп, сразу побежит на мамкины деньги покупать все акции подряд. Они ж тупые в большинстве своем, на то и расчет.

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0
Sergei Timofeyev

Он узнаваем среди молодёжи. Банки делают ставку на них.

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0
Семен Переделкин

Громи врагов без остатка, дисциплина - основа порядка.

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2
Одуванчик Полевой

А как определить степень "причудливости одежды"?) На сколько причудлив, например, галстук с авокадо?)

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1
Константин Полухтин

Читай «отменили им рекламу и маркетинг»

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0
Сергей Панин

скорее отменили "попугаев" и "кликбейты" в сфере где это приносит больше вреда чем пользы.

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2
Виктор Булов

Василий Олейник не в Китае, поэтому никто не помешает ему шортить Сипи ещё пять лет.

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