Власти Китая запретили брокерам нанимать блогеров для рекламы инвестиций и давать рекомендации в прямом эфире Статьи редакции
Также запрещено привлекать внимание с помощью «сенсационных формулировок» и «причудливой одежды».
- Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая направила брокерам уведомление от 29 октября, в котором запретила нанимать для привлечения клиентов влиятельных в соцсетях людей, у которых нет лицензии брокера, пишет Bloomberg.
- Регулятор предупредил, что брокеры должны быть объективны, комментируя экономику и рынки во время трансляций, также им нельзя использовать «сенсационные формулировки» и «причудливую одежду» для привлечения внимания.
- После того, как Пекин открыл свой финансовый рынок объёмом в $54 трлн для мировых гигантов, более 130 брокерских компаний столкнулись с серьёзной конкуренцией и нанимали популярных блогеров, чтобы привлечь инвесторов.
- Китай ужесточает контроль во многих секторах экономики, начиная с финтех-платформ до застройщиков, чтобы ограничить финансовые риски.
- В конце июня китайские власти усилили давление на технологическую отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
- Китайские регуляторы потребовали от сервисов доставки еды сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе. Регулятор призвал ужесточить требование к онлайн-рекламе ресторанов, а также ограничил детям время для видеоигр.
- На фоне давления со стороны китайских властей Alibaba за год потеряла $344 млрд капитализации. В июле капитализация крупнейшей китайской компании Tencent снизилась на $170,2 млрд за два месяца.
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