В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с зарплаты, а второй для богачей, которые знают, как ничего не платить. Чтобы пресечь практику, власти решили облагать нереализованную прибыль, но в суде, вероятно, можно это оспорить.