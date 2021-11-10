Суд отклонил просьбу Apple отложить внесение изменений в App Store по делу против Epic Games Статьи редакции
Компания должна выполнить требования до 9 декабря.
Суд отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games. Об этом пишет TechCrunch.
Судья заявил, что «ходатайство Apple основано на выборочном прочтении выводов суда и игнорирует все выводы, которые подтверждают судебный запрет».
Apple пообещала подать апелляцию. По мнению компании, «разумнее дождаться рассмотрения апелляционных жалоб, прежде чем требовать внесения каких-либо изменений в App Store».
Вы хоть раз были в ряду этих разработчиков ? Все грамотные команды просто закладывают это в косты. При этом им дают доступ к платформе и клиентской базе. А ещё это доверительная среда для пользователей. Думаю Apple придумает, как мотивировать разработчиков не пользоваться своими инструментами для оплаты )
А причём тут разработчики с бесплатными приложениями и как им мешают инструменты оплаты ?) ничего бесплатного в этом мире не существует, просто разные способы монетизации.
Вы наверное предполагает, что любой с ноги должен приходить на закрытую платформа и продавать софт бесплатно? А то, что apple космические деньги вкладывает в разработку, продвижение и развитие своей платформы это все ерунда ? Так ?
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