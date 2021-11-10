Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
TJ

Суд отклонил просьбу Apple отложить внесение изменений в App Store по делу против Epic Games Статьи редакции

Компания должна выполнить требования до 9 декабря.

Суд отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games. Об этом пишет TechCrunch.

Судья заявил, что «ходатайство Apple основано на выборочном прочтении выводов суда и игнорирует все выводы, которые подтверждают судебный запрет».

Apple пообещала подать апелляцию. По мнению компании, «разумнее дождаться рассмотрения апелляционных жалоб, прежде чем требовать внесения каких-либо изменений в App Store».

  • В начале октября 2021 года Apple подала апелляцию на решение суда с Epic Games и запросила отсрочку изменений в App Store. Постановление вынесено 10 сентября 2021, по нему компания должна разрешить разработчикам принимать платежи в обход App Store к 9 декабря 2021 года.

#новость #apple #epicпротивapple

777 просмотров
11 11 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Георгий Владимирович

Коррекция монополии 👍🏼

Ответить
6
Andrey Smalkov

Не будет ее )

Ответить
0
V pro

Согласен, apple забирает значительную часть денег себе, оставляя разработчиков ни с чем. При этом на разработчиках остаётся обязанность платить 100$ в месяц..

Ответить
0
Andrey Smalkov

Вы хоть раз были в ряду этих разработчиков ? Все грамотные команды просто закладывают это в косты. При этом им дают доступ к платформе и клиентской базе. А ещё это доверительная среда для пользователей. Думаю Apple придумает, как мотивировать разработчиков не пользоваться своими инструментами для оплаты )

Ответить
2
Andrey Gordeev

Помимо "грамотных команд" с "костами" есть еще инди-разработчики с маленькими бесплатными приложениями.

Ответить
0
Andrey Smalkov

А причём тут разработчики с бесплатными приложениями и как им мешают инструменты оплаты ?) ничего бесплатного в этом мире не существует, просто разные способы монетизации.
Вы наверное предполагает, что любой с ноги должен приходить на закрытую платформа и продавать софт бесплатно? А то, что apple космические деньги вкладывает в разработку, продвижение и развитие своей платформы это все ерунда ? Так ?

Ответить
0
Вячеслав

В год же, не в месяц.

Ответить
0
Andrey Smalkov

100 баксов даже индусы наскребут )

Ответить
0
Alexandr Leibowitz

Очень радует тенденция по нагибанию всяких отожравшихся корпоративных гигантов. Что в ЕС, что в США. А то они, похоже, в мечтах уже живут в киберпанке, где мир поделен между ними, а они вершат судьбы как хотят.

Ответить
0
Иван Попов

Мда

Ответить
0
Клемент Бурдин

А потому что вот вообще да!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Сбер
Кто будет выступать на AI Journey — знакомимся со спикерами большой конференции по искусственному интеллекту

Конференция AI Journey стартует уже завтра. Участников ждут 20+ тематических стримов, на которых можно будет послушать выступления и дискуссии на самые разные темы. На конференции выступят 250+ экспертов мирового уровня, и с некоторыми из них мы успели поговорить. Вот что они рассказали.

1 1 комментарий
3
Приёмная
Даниил Дементьев
Geekbrains не возвращает деньги за непройденное обучение

GeekBrains нарушает действующее законодательство РФ. В августе 2020 года приобрел в рассрочку обучение на факультете веб-разработки в GeekBrains. Прошел почти 2 четверти из 5.

16 16 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Федерация креативных индустрий проводит исследование 100 Most Creative Russians за 2021 год

Федерация креативных индустрий (www.creative-russia.ru) объявила о начале федерального исследования 100 Most Creative Russians, результатом которого станет список из ста лидеров креативных индустрий (КИ) России. Финальный список из 100 выдающихся творческих команд и отдельных представителей КИ, определивших развитие сектора в 2021 году, будет…

0 Обсудить
0
HONOR
HONOR презентовала в России смартфоны HONOR 50, флагманский ноутбук и другие устройства

Компания HONOR представила в России новую серию смартфонов HONOR 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон HONOR 50 и младшая модель серии – смартфон HONOR 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – HONOR MagicBook View 14 и два устройства платформы HONOR…

3 3 комментария
0
Columbus East
«Геном» потребителя: как с помощью данных аудитории создать подходящее торговое предложение
0 Обсудить
0
Финансы
Маша Цепелева
Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир» Статьи редакции

Раньше в Apple ID можно было добавить только карты Visa, MasterCard и American Express.

99 99 комментариев
16
Финансы
Полина Лааксо
Как может работать «налог на миллиардеров», из-за которого Маск задумал продать 10% своих акций Tesla Статьи редакции

В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с зарплаты, а второй для богачей, которые знают, как ничего не платить. Чтобы пресечь практику, власти решили облагать нереализованную прибыль, но в суде, вероятно, можно это оспорить.

Илон Маск NBC News
7 7 комментариев
13
Личный опыт
Счастливый босс
Как я научился быстро вводить в курс дела новых джунов при запуске проекта

Бюджет проекта не позволяет нанять сразу человека с опытом, приходится брать человека без опыта (Junior, он же Джун). Джун забирает столько времени, что тому, у кого он его забирает просто некогда заниматься своими делами, наставник не поднимает глаз из Телеграма и сидит часами с ним на Зуме.

23 23 комментария
18
DiDi
В экологичное будущее: в DiDi появились электрокары

С 8го ноября всем гостям и жителям Краснодара стали доступны поездки на электротакси с DiDi. Компания запустила инициативу совместно с лизинговым центром “Контрол Лизинг” и таксопарком-партнером, который приобрел партию из 13 электромобилей JAC iEV7S. Цена заказа такого автомобиля для пассажиров не будет отличаться от заказа обычной машины.

0 Обсудить
0
Финансы
Маша Цепелева
Акции Tesla упали на 12% за день после опроса Илона Маска в Twitter о продаже своей доли в компании Статьи редакции

Накануне несколько крупнейших акционеров продали свои бумаги, среди них председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм и брат Илона Маска.

45 45 комментариев
18
Приёмная
Derek Morgan
Билайн терроризирует с предложениями домашнего интернета через звонки и смс

Операторы не реагируют на отказы и просьбы не беспокоить с данными предложениями

29 29 комментариев
28
Больше статей
null