Суд отклонил апелляцию Google из-за антимонопольного штрафа в $2,8 млрд — компании придётся его заплатить Статьи редакции
Google обжаловала ещё два других штрафа — по ним решение ещё не принято.
- В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала Google на $2,8 млрд из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке интернет-поиска для продвижения собственных продуктов и сервисов. Компания не согласилась с решением регуляторов и в 2020 году подала апелляцию.
- Регулятор не доказал, что действия Google плохо влияют на конкуренцию с обычными поисковиками, но они действительно вредны для более узкого рынка поисковых систем, постановил суд. В Google ответили, что пока рано говорить об обжаловании и что они внимательно изучат решение.
- Еврокомиссия начала расследование против Google о нарушении антимонопольного законодательства в 2015 году.
- В марте 2019 года регулятор Евросоюза оштрафовал Google на $1,7 млрд по делу о рекламном сервисе AdSense. Компанию обвиняли в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и ограничением контрактов на рекламу от конкурентов. Компания оспорила штраф.
- В 2018 году регулятор обвинил компанию в требовании предустановки на смартфоны браузера Chrome и поиска Google. Компанию оштрафовали в $5 млрд за ограничения на предустановку приложений на Android-смартфонах. В сентябре 2021 года Google обжаловала штраф.
Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.
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