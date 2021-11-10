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Право
Nazigul Jusupova

Суд отклонил апелляцию Google из-за антимонопольного штрафа в $2,8 млрд — компании придётся его заплатить Статьи редакции

Google обжаловала ещё два других штрафа — по ним решение ещё не принято.

  • В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала Google на $2,8 млрд из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке интернет-поиска для продвижения собственных продуктов и сервисов. Компания не согласилась с решением регуляторов и в 2020 году подала апелляцию.
  • Регулятор не доказал, что действия Google плохо влияют на конкуренцию с обычными поисковиками, но они действительно вредны для более узкого рынка поисковых систем, постановил суд. В Google ответили, что пока рано говорить об обжаловании и что они внимательно изучат решение.
  • Еврокомиссия начала расследование против Google о нарушении антимонопольного законодательства в 2015 году.
  • В марте 2019 года регулятор Евросоюза оштрафовал Google на $1,7 млрд по делу о рекламном сервисе AdSense. Компанию обвиняли в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и ограничением контрактов на рекламу от конкурентов. Компания оспорила штраф.
  • В 2018 году регулятор обвинил компанию в требовании предустановки на смартфоны браузера Chrome и поиска Google. Компанию оштрафовали в $5 млрд за ограничения на предустановку приложений на Android-смартфонах. В сентябре 2021 года Google обжаловала штраф.

#новости #google

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Клемент Бурдин

А потому что вот да! Нефиг!

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V pro

Сначала apple, теперь google🤠

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Комментарий удален

Иван Кучер

Так это же классика. Легальный отжим баблоса на гос уровне

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