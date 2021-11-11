Мера о QR-кодах в кафе и магазинах будет действовать до июня 2022 года. Законопроекты в Госдуму ещё не внесли.

{"id":317686,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah&title=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah&text=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah&text=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/317686-pravitelstvo-razrabotalo-dva-zakonoproekta-o-qr-kodah-v-transporte-kafe-i-magazinah","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 3561 просмотров

Об этом РБК рассказал источник, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в правительстве. Оперштаб подтвердил ТАСС, что прорабатывает законопроекты с профильными ведомствами.

Первый законопроект предусматривает в качестве «экстренной меры» внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Регионы должны будут пускать на массовые мероприятия, в общепит и магазины или по QR-коду о прививке, или справке о перенесённом Covid-19, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

По проекту, QR-коды в кафе и магазинах будут действовать до июня 2022 года, решение будут принимать регионы. Они же определят конкретные объекты, на посещение которых введут QR-коды.

До февраля вместо QR-кодов можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого он будет действовать только со справкой о медотводе. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Второй законопроект касается междугородных и международных перевозок по воздуху и железной дороге. Для них также планируют ввести либо обязательные QR-коды о вакцине или о перенесенном заболевании, либо справки о медотводе. Проверять их будут при продаже билетов. Те, кто не смогут воспользоваться билетом из-за отсутствия QR-кода, смогут вернуть себе его полную стоимость в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, их вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.