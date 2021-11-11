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Право
Евгения Евсеева

Правительство разработало два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции

Мера о QR-кодах в кафе и магазинах будет действовать до июня 2022 года. Законопроекты в Госдуму ещё не внесли.

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3561 просмотров

Об этом РБК рассказал источник, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в правительстве. Оперштаб подтвердил ТАСС, что прорабатывает законопроекты с профильными ведомствами.

Первый законопроект предусматривает в качестве «экстренной меры» внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Регионы должны будут пускать на массовые мероприятия, в общепит и магазины или по QR-коду о прививке, или справке о перенесённом Covid-19, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

По проекту, QR-коды в кафе и магазинах будут действовать до июня 2022 года, решение будут принимать регионы. Они же определят конкретные объекты, на посещение которых введут QR-коды.

До февраля вместо QR-кодов можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого он будет действовать только со справкой о медотводе. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Второй законопроект касается междугородных и международных перевозок по воздуху и железной дороге. Для них также планируют ввести либо обязательные QR-коды о вакцине или о перенесенном заболевании, либо справки о медотводе. Проверять их будут при продаже билетов. Те, кто не смогут воспользоваться билетом из-за отсутствия QR-кода, смогут вернуть себе его полную стоимость в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, их вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.

Сейчас система QR-кодов для использования тех или иных услуг работает в 77 регионах России.

#новость #covid19

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70 комментариев
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Stas Kokin

Нам выпала возможность пожить в киберпанке наяву :)

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33
Маркетологов к стенке

Да это соблюдать будут 1-2 недели максимум. Потом все забьют, как все забили на маски и оплату проезда. Тут уже идет игра, кто кого, смогут ли заставить привиться насильно или люди сумеют обойти это. ред.

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7
Ivan Susanin

Пару-тройку штрафов по несколько сотен тысяч, пару-тройку опечатанных заведений - и все будет ок с соблюдением

Ответить
0
Dennis Gooddeni

А, что, мы хуже шубы что ли ? 😂😂

Ответить
0
RussianGeeksGames

Ura

Ответить
–3
Семен Переделкин

- Предъявите куар-код.
- Щас, минутку. Эт самое, Госуслуги опять упали.
- Сорян, никуда ты не полетишь, родной.

Ответить
11
Ray Smith

В чем проблема сохранить QR-код локально? Очевидный же риск.

Ответить
2
Злой Полушубок

Его еще надо проверить (фейк-то сгенерить как нефиг делать), а тут уже нужны Госуслуги.

Ответить
1
Ivan Susanin

На vc не все умеют делать скриншот))

Ответить
0
Семен Переделкин

Я умею!

Ответить
2
Роман Степанов

Просто будет подписка Госуслуги Премиум и все будет хорошо)

Ответить
1
Тактический Даниль

Думаете деньги в гос. секторе решают проблемы? Думаю, что проблемы ттам иные нежели в сегменте частного сектора или коммерческого бизнеса.

Ответить
0
Егор Овчаров

Надо просто знать, кому давать деньги в госсекторе и многие проблемы решаются сразу )

Ответить
0
Денис Демидов

Ну либо напишешь расписку, что обязуешься вколоть себе сразу две вакцины, иначе штраф 50 000 как сделали с гостиницами.

Ответить
0
Даниил Л.

Ну а как ещё заставить людей вакцинироваться? В Европе уже давно гайки закрутили и 70% привитых. Конечно люди недовольны принуждением, а что делать?

Ответить
–13
Aleksey Goncharov

У нас тоже будет 70%. Но 60% купленных и 10% привитых

Ответить
9
Илья Волочков

Думаю, что скоро введут уголовную ответственность за "купленный QR-код". Если заболел — проверяют, делал ли заболевший вакцину на самом деле. Нет — в тюрьму после выписки. Или на кладбище.

Ответить
0
Ivan Susanin

Это если уголовный кодекс не станут активно применять по назначению

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Именно поэтому они начали опять вводить локдауны, а заболеваемость растет)

Ответить
7
Тактический Даниль

Вот кстати интересно, количесво привитых растет, а смертность бьет рекорды. Как так?

Ответить
1
Владислав Недзвецкий

Это другой штамм! Но прививка должна быть строго от старого.

Ответить
5
Тактический Даниль

А как еще? Если вакцины нет и государство ничего сделать не может, то бездействие создаст панику, а кому это надо. Так что на рынок вупускают что угодно и хорошо если оно помогает хотя бы от половины штампов.

Ответить
0
Тактический Даниль

Так почему заболеваемость и смертность бьют рекорды, когда у нас более 50% привитых?
Тут не нужно быть заядлым математиком, чтобы понять, что статистика не бьется

Ответить
0
Александр Королёв

По заявлениям 30 процентов привиты сколько из этих 30 процентов купило справки остаётся лишь догадываться , уровень антител падает через 5 месяцев + новый штамм дельта. Что не бьётся?

Ответить
0
Александр Наркутский

Никого не интересует логика

Ответить
0
Виталий Малахов

Ну для начала не обосраться так как это было. И заниматься образованием, а не отуплением народа

Ответить
3
B. B.

Для начала пусть разрешать по желанию прививаться файзером, а то к православному спутнику мало доверия.

Ответить
1
Федор Коробков

Читаю сейчас трансгуманизм Пелевина. Прям все это одно на другое очень красиво ложится;)

Ответить
7
Nesterov Igor

То есть если у человека медотвод, он не сможет себе пожрать купить без теста? Это вообще как?
А если ты вернулся изза грааницы и ты не привит, то есть надо будет двое суток теста ждать? Так и сдохнуть то можно ред.

Ответить
3
Michael Shultz
Ответить
5
Nesterov Igor

Я слава богу из Чехии за всем наблюдаю, но как теперь отец себе пожрать будет покупать, это вопрос

Ответить
1
Тактический Даниль

Бросил отечество. Забыл корни. Сбежал к чучмекам. Вместо того что бы бороться... с ветряными мельницами...

Ответить
1
Nesterov Igor

ну кстати до короны, я вполне серьезно думал вернуться. Но сейчас в целом все стало ясно)

Ответить
0
Timofei B.

Заголовок кликбейтный. Всё это уже по сути запрещено во многих регионах. А на «пожрать» это не распространяется:
Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.

Ответить
1
Nesterov Igor

тогда ок

Ответить
0
J J

Я всегда поражался фантастам, которые за 80-100 лет так подробно представляли, что нас ждёт в будущем! 😱☠️

Ответить
3
Маркетологов к стенке

О сносе башен 911 первые упоминания шли с 1914 году, начиная с 50 годов, уже в открытую говорили об этом событии.
Это не фантасты, просто есть четкий план у тех, кто управляет миром на 100-150 лет вперед и футуристический на 300-600 лет. Отсюда и все события и катастрофы полностью спланированы от и до. И было бы странно, если бы этого генплана не было.
Так что, не сложно проследить, что будет далее. ред.

Ответить
–11
J J

Расскажите тогда, что будет дальше))

Ответить
6
Маркетологов к стенке

атака хакеров на мировую инфраструктуры
Обвал фондового рынка в 4 этапа до нуля
Массовая национализация под предлогом спасения системообразующих компаний.
Прилет кометы
новое 911 по принципу Хиросимы, в 4 городах США в период 2029-2032 год
Ликвидация нынешней финансовой системы
Ликвидация ФРС.
Создание новой финансовой системы
Массовая приватизация за новые деньги новой финансовой системы
Возвращение принцессы Дианы.
Создание мирового правительства (официально).
второй вирус. Зомби. Ликвидация +-7 млдр людей(стран с не белым населением).
Чипизация под всем этим соусом.
Восстановление.
Это если кратко.

Ответить
4
Роман Степанов

Зомби когда начнутся?

Ответить
3
Valeratal Val

написано же, возвращение принцессы Дианы :) вот это с нее и начнется. Диана, Ельцин и тд :)

Ответить
6
Vlad I

и навального выпустят!!!

Ответить
0
Маркетологов к стенке

)))
Диана вернется после того, как Елизавета 2 уйдет с медиа сцены.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

ориентировочно 2033-2035

Ответить
0
Роман Степанов

Нормально, должен дожить

Ответить
2
Маркетологов к стенке

вопрос только в том, какого вида они будут?
1 вариант, как в играх сборной России по футболу и в сереале "Ходячие мертвецы"
2 вариант, быстрые, как в Пусане или Войне миров z

Ответить
0
Sofya K.

Это настолько охуенно, что я даже лайкну.

Ответить
2
Gleb K

1. Друг, когда там Трампа переизберут? Расследование Дарема, аудит выборов и вот это вот все. Лучше же станет после этого, ну какие Хиросимы? Всем понятно, что спящий болванчик Джо ненадолго.
2. Можно подробнее про 4 этапа обвала фонды? Не встречал до этого. То есть инвестировать сейчас нет смысла?) Маякни, пожалуйста, когда там продавать надо будет, а когда безопасно покупать.

Все вопросы без иронии и шуток, я тоже проснулся после 2020 года.

Ответить
0
Павел Квасов

В 1914 году шли упоминания о сносе башен, спроектированных и построенных в 1970-х, я правильно понимаю?

Ответить
3
Маркетологов к стенке

Да, все верно.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

как пример
New York Times , 2 мая 1968 г. The mountain comes to manhattan - 1968 Гора приходит в Manhattan Статья, посвящённая преобразованиям в Нью-Йорке. Вышла до начала строительства башен ВТЦ. На картинке : самолёт летящий прямо в небоскрёбы
реклама 1970 г Пакистанских авиалиний ред.

Ответить
0
Stas Kokin

Так они у фантастов и учатся) вы перепутали причину и следствие)

Ответить
2
Rownie

КАк получить этот код если привился Pfizer? кто сталкивался может уже

Ответить
1
Семен Переделкин

Вот где прививался, там куар-код и получайте!

Ответить
7
Тактический Даниль

"пашолнахрен" Прмерно вот так:)

Ответить
3
Rownie

я так и думал

Ответить
0
EpiSH

Знакомая тоже зарубежном привилась, тоже Пфайзером, на пару недель прилетела в Россию, в МФЦ и в ТП госуслуг сначала обещали, что все оформят и дадут сертификат, потом через пару недель перед её отлётом переобулись и сказали, что "ничего никто не обещал, прививайтесь Спутником".

Ответить
1
Alex

Тоталитарный рэп — это эксперимент
По перестройке сознания масс.
Тоталитарный рэп — это ласковый голос:
«Предъявите ваш аусвайс!».

Ответить
3
Антон Тивелёв

Пророчество от Константина)

Ответить
0
Алексей Бабенков

Главное закон принять, а как его и кто будет выполнять не важно. Классика. Вот у меня медотвод от вакцинации, а переболел я ещё в 20-ом году. Получается qr-код я получить не могу никак, а стало быть не смогу пользоваться ничем вообще. Ни транспортом, ни магазинами. Кайф. Спасибо большое!

Ответить
2
Александр Дайверов

Надо ещё раз заболеть

Ответить
0
Александр А.

Вроде как с 8 ноября QR выдают и тем, у кого медотвод.

А вообще Вы некошерный - правильные люди с медотводом уже дважды отболели ))

Ответить
0
Ayka Mustafayev

В других странах даже лечить уже отказываются не вакцинированных, а у нас ещё только начинают думать о здоровье людей

Ответить
1
Zeus Plus

.

Ответить
0
Николай Пригожин

Пошла жара )

Ответить
0
Игрок

Придётся покупать раз в год, как и осаго на авто))

Ответить
0
Alan Apazhev

Решили ограничить во всём. Придётся теперь точно вакцинироваться

Ответить
0
Mikhail Dragunov

https://youtu.be/dfKKB7IJ2Yo

Костя вам привет из 89 года передает )))

Ответить
0
Ivan Susanin

Надо еще в фитнесы. Там реально самые большие скопления людей без масок

Ответить
0
Руслан Литвинов

Кто-то еще верит, что это из-за вируса, какой бы то он не был?

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–1
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