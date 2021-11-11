Правительство разработало два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции
Мера о QR-кодах в кафе и магазинах будет действовать до июня 2022 года. Законопроекты в Госдуму ещё не внесли.
Об этом РБК рассказал источник, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в правительстве. Оперштаб подтвердил ТАСС, что прорабатывает законопроекты с профильными ведомствами.
Первый законопроект предусматривает в качестве «экстренной меры» внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Регионы должны будут пускать на массовые мероприятия, в общепит и магазины или по QR-коду о прививке, или справке о перенесённом Covid-19, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.
По проекту, QR-коды в кафе и магазинах будут действовать до июня 2022 года, решение будут принимать регионы. Они же определят конкретные объекты, на посещение которых введут QR-коды.
До февраля вместо QR-кодов можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого он будет действовать только со справкой о медотводе. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых и других магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает.
Второй законопроект касается междугородных и международных перевозок по воздуху и железной дороге. Для них также планируют ввести либо обязательные QR-коды о вакцине или о перенесенном заболевании, либо справки о медотводе. Проверять их будут при продаже билетов. Те, кто не смогут воспользоваться билетом из-за отсутствия QR-кода, смогут вернуть себе его полную стоимость в течение 30 дней.
Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, их вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК.
Сейчас система QR-кодов для использования тех или иных услуг работает в 77 регионах России.
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Это не фантасты, просто есть четкий план у тех, кто управляет миром на 100-150 лет вперед и футуристический на 300-600 лет. Отсюда и все события и катастрофы полностью спланированы от и до. И было бы странно, если бы этого генплана не было.
Так что, не сложно проследить, что будет далее. ред.
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Массовая национализация под предлогом спасения системообразующих компаний.
Прилет кометы
новое 911 по принципу Хиросимы, в 4 городах США в период 2029-2032 год
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Ликвидация ФРС.
Создание новой финансовой системы
Массовая приватизация за новые деньги новой финансовой системы
Возвращение принцессы Дианы.
Создание мирового правительства (официально).
второй вирус. Зомби. Ликвидация +-7 млдр людей(стран с не белым населением).
Чипизация под всем этим соусом.
Восстановление.
Это если кратко.
1. Друг, когда там Трампа переизберут? Расследование Дарема, аудит выборов и вот это вот все. Лучше же станет после этого, ну какие Хиросимы? Всем понятно, что спящий болванчик Джо ненадолго.
2. Можно подробнее про 4 этапа обвала фонды? Не встречал до этого. То есть инвестировать сейчас нет смысла?) Маякни, пожалуйста, когда там продавать надо будет, а когда безопасно покупать.
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Мера о QR-кодах в кафе и магазинах будет действовать до июня 2022 года. Законопроекты в Госдуму ещё не внесли.