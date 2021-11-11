По мнению властей страны, это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Получить необходимую информацию о заработной плате можно будет при одном условии — если работники считают, что подвергаются дискриминации. Закон собираются принять в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

Законопроект уже раскритиковали профсоюзы, которые требуют от начальства предоставлять ещё больше прозрачности. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.

Юрист Конфедерации финской промышленности Катя Леппанен отметила, что предоставление компаниями информации о доходах должно быть добровольным. По её мнению, «публикация такой информации приведёт к ненужному любопытству и ухудшению рабочей атмосферы».

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины. Финляндия в этом году заняла 37 место в рейтинге гендерного равенства в оплате труда.