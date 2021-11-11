Правительство Финляндии разработало законопроект, разрешающий узнавать зарплату коллег Статьи редакции
По мнению властей страны, это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.
Получить необходимую информацию о заработной плате можно будет при одном условии — если работники считают, что подвергаются дискриминации. Закон собираются принять в 2023 году. Об этом пишет Reuters.
Законопроект уже раскритиковали профсоюзы, которые требуют от начальства предоставлять ещё больше прозрачности. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.
Юрист Конфедерации финской промышленности Катя Леппанен отметила, что предоставление компаниями информации о доходах должно быть добровольным. По её мнению, «публикация такой информации приведёт к ненужному любопытству и ухудшению рабочей атмосферы».
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины. Финляндия в этом году заняла 37 место в рейтинге гендерного равенства в оплате труда.
в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше
а когда эти статисты начнут приводить статистику в разрезе одной специальности / должности, а не кидать в общий котел ВСЕ профессии и потом плакаться, что женщины меньше зарабатывают?
Или боятся что, как в Австралии получится, когда в итоге в ходе разбирательств дошли до этого уровня, то выяснилось, что женщины получают даже больше в час, чем мужчины на аналогичных позициях? Но при этом предпочитают не брать дополнительные нагрузки(как к примеру у медбратьев, у которых отдельно оплата идет за ручную транспортировку пациентов, за которую медсестры не берутся), овертаймы и т.п.. И поэтому у мужчин получались общей чек больше. ред.
не происходит - все эти gender wage gap построены вокруг манипуляций со статистикой, когда берут все профессии и скидывают в общий котел. То есть правильней было бы говорить не о гендерном равенстве, а о равенстве всех профессий. Но такое вряд ли получит какую-либо поддержку. Т.к. если пол не выбирается, то профессию вы выбираете сами. Женщины выбирают работу с низкой оплатой труда - учителя, медсестры и т.п.. Мужчины более часто работают на позициях с высоким риском для жизни и так же чаще берут переработки.
Странно читать такие возмущенные комментарии.
Вы живете в Финляндии и вы боитесь, что вам придется работать больше?
То что происходит в Скандинавии тут не будет никогда.
Давайте ознакомимся со списком ТОП-10 самых счастливых стран:
Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия, Австрия.
Вам не кажется, что не нам им указывать как что-то стоит делать?
Возьмем обычную офисную работу. В России распространен стереотип, что мужчина умнее, более развит и т.д. Поэтому на собеседовании мужчина уже имеет преимущество. На канале Дождя недавно этому был посвящен выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=SezYpmbIg-k
Я живу в США. Здесь уже лет 50 действуют законы, которые запрещают назначать зарплаты на основе гендера. И это строго контролируется. Что не мешает местным организациям плакаться, о разнице в 18%.
И то же самое с трудоустройством - из-за того, что на все компании идет давлении с требованием нанимать женщин (которых во многих профессиях банально мало из-за их собственного выбора), требования к таким соискателям меньше чем к соискателям мужского пола. Но зарплата такая же. Что опять же запрещено, но на этом смотрят сквозь пальцы.
У меня вообще есть версия, почему берут мужиков охотнее. Да потому что на него всегда можно наорать если все прочие средства исчерпаны. И будет эффект без каких-либо последствий. И вообще с мужиками проще. А с женщиной руководитель постоянно в напряжении - как сказать, что сказать, о чем промолчать, а вдруг решит, что ее харассят, а вдруг другие решат, что он с ней спит, а вдруг она обидится и так далее. Это даже если не брать очевидные вещи вроде декретов или эмоциональных качелей, которым подвержены некоторые дамы.
В идеале в бизнесе не должно быть деления на мужчин и женщин в принципе, есть работник, есть босс. Как и на дороге, где все должны быть водители, а не "я мачо, не пропустишь - захуячу" и "я девочка, мне можно". Но жизнь к сожалению от идеалов все дальше и дальше.
Не вижу там слова "только". Так что мой вопрос все еще имеет смысл.
Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.
Ну и как бы вот, между всеми работниками, а не между работниками разных полов.
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