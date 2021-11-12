Беспредел в банке Тинькофф по 115-ФЗ и не только

Это моя первая статья в Приёмной портала VC, и цель её — как можно сильнее привлечь внимание общественности к откровенному беспределу банка Тинькофф, который злоупотребляет 115-ФЗ, Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П и дополняет требования Закона собственными запросами, не имеющими целесообразности. Но по отношению к кому?