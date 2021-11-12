Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Nazigul Jusupova

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции

Правила не коснутся аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

  • Первый законопроект касается QR-кодов для магазинов, кафе и массовых мероприятий. Второй — о допуске по QR-кодам в междугородные и международные железнодорожные и авиаперевозки, пишут «РИА Новости».
  • Согласно проекту закона, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.
  • Региональные власти сами определят перечень объектов, куда можно пройти по QR-коду. При посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости ничего не нужно показывать.
  • До 1 февраля кроме QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, позже такая возможность будет только при наличии медотвода. Все требования касаются граждан старше 18 лет.
  • 11 ноября правительство разработало два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

#новости #qrкоды

3098 просмотров
71 71 комментарий
2
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Евгений Демюк

Ну ладно ещё эти тошниловки можно и потерпеть , но если вы на транспорте введёте , люди реально возьмутся за факелы с вилами .

Ответить
4
Egor Ignatiev

В твоих влажных мечтах если только. Что-то против поправок или на антикоррупционные митинги никто не выходил, а тут проснулась гражданская ответственность.

Ответить
28
Борис Моренко

Весь "гнев народа" выльется на кондукторов и женщин при входе в метро. На этом все и закончится.

Ответить
11
Евгений Демюк

Какие мечты , посмотри на ютубе видео бабушек и тёток которых утаскивает полиция за отсутсвие маски и какой резонанс вызывает это у общественности . Ты наверное один из тех кто придумывал этот закон раз не понимаешь менталитет и последствия ))

Ответить
–3
Egor Ignatiev

Повышение пенсионного возраста что-то никакого резонанса не вызвало, видать всем ок. А тут бабку не пустили в автобус и все возьмутся за вилы? Самому не смешно?

Ответить
4
Поджог Сараев

Походу он о каком-то твиттерном резонансе общественности. Факелы и вилы 21 века, ага

Ответить
6
Louis Cyphre

FUCKелы на известном хабе для взрослых и виллы на YouTube

Ответить
0
Борис Моренко

Был на демонстрации против пенсионной реформы. Тема касается всех. Народу было - единицы для города миллионника.
Как тут не поверить в способность наших людей отстаивать свои права?

Ответить
1
Roman Tarasov

Не нужно говорить, что касается всех. Меня не касается, так как не планирую жить на пенсию. Кто наивен и верит в ПФР, пускай бегают по улицам, хотя лучше бы работали.

Ответить
0
Roman Tarasov

Только резонанс этот в интернетах. В реальности, этих «бабушек» сами граждане помогают винтить.

Буквально недавно наблюдал, как забирали одну даму. Она отказывалась надеть маску, обзывала кассира и других людей в очереди, называя их баранами.

В итоге на нее вызвали наряд.

Как думаете, кто-нибудь возмутился?

Нет. Все, кто это видел, пожелали полиции доброго пути, а даме максимального штрафа.

Ответить
–1
colorless

Все правильно сделали.

Ответить
0
Александр Курбатов

вынужден с вами согласится. Но благодаря шиесу и горы куштау надежда есть.плюс уже щас люди недовольны

Ответить
0
ЯжПрограммист

Речь не об общественном транспорте. Под транспортом они понимают самолеты, дальние поезда, автобусы, межгород.

Ответить
2
Louis Cyphre
Ответить
15
Jack Hammer

Ранний "Южный парк". 😍

Ответить
1
Louis Cyphre

В тему)

Ответить
2
Jack Hammer

Ой, как давно эта серия вышла. Я еще тогда студентотой был. 😎

Ответить
0
Louis Cyphre

https://youtu.be/4zzfExpfy5o

Ответить
0
Louis Cyphre

Новый тоже классный. Ещё бы не было таких больших пауз между сезонами, но они снимают полнометражки и новый сезон делать некогда.

Ответить
1
Jack Hammer

Да, держат марку. 👍

Ответить
1
Egor Ignatiev

Вой о фашизме через три, два, один…

Ответить
1
ilia

Самое смешное, что закручивание гаек, повышение и введение новых налогов, повышение пенсионного возраста и цен, коррупционные скандалы - единицы что-то куда-то выходили и говорили, а то и вовсе поддерживали "раз ТАМ и ОН сказал, остальное - происки врагов", но как только надо остановить пандемию, получить QR для похода в кафэху-бар - так только тут про "фашизм!", "война с народом!" + каждую неделю придумки про вакцину - такие, что поражаешься - сначала тупости, потом - изощренности "умов"...

Ответить
6
Дмитрий Филиппов

Возможно потому, что пенсия где то далеко, а ограничивают в правах тебя прямо сейчас.

Ответить
0
Александр Полевой

Полный согласный с Вы коллега. В Великий Китай нефритовый стержень давно вводить современный технология контроль социальный нарушитель.

Ответить
–1
Egor Ignatiev

Нефритовый стержень у тебя давно уже введен, с 3 срока Путина: тебя в один момент сделали в 2 раза беднее, твою пенсию украли, разогнали всю оппозицию, всех несогласных посадили или объявили иногентами. А тут попросили маску надеть и вакцинироваться в эпидемию: ЕБАТЬ БУНД! Ох, лол...

Ответить
0
Александр Полевой

Так кто спорит-то с третьим сроком Путина? Вы сами себе сделали соломенное чучело и с ним воюете. А ещё вы поддерживаете самый настоящий фашизм с ограничением свободы передвижения несогласным.

Ответить
0
Egor Ignatiev

Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а сегрегация привитых/непривитых - стандартная практика в период эпидемии.

Ответить
0
Александр Полевой

Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а закон об иностранных агентах - это стандартная мировая практика

Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а повышение пенсионного возраста - стандартная практика в развитых странах

Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а разгон несогласованных митингов - стандартная практика во Франции и других странах

Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а преследование политических оппонентов спецслужбами - это стандартная мировая практика

Ответить
0
Egor Ignatiev

Если у тебя не хватает ума разделить борьбу с эпидемией и борьбу с нелегитимным правительством/президентом - о чем тут говорить?

Ответить
0
colorless

Ну так про барановирус в интернетах писать это не дубинкой по почте от омона получить.

Ответить
0
Jack Hammer

Здравствуйте.

Ответить
0
Егор Овчаров

хайль джек!

Ответить
0
Дмитрий Банников

Новый паспорт🔥

Ответить
4
Dennis Gooddeni

Шах и мат 👍

Ответить
0
Marina Dv

Невиданная скорость

Ответить
3
Jack Hammer

Однозначно дизлайк.

Ответить
2
Sasha Bochkin

Товарищи! Главный наш враг в этой войне отнюдь не вирус, и это уже должно быть очевидно даже самому упоротому маскинадевшемувакцинууколовшему человеку.

Ответить
0
ЯжПрограммист

Наш главный враг это человеческая тупость, лень и пох..изм. Всё верно. Причем все эти качества в избытке как сверху так и снизу.

Ответить
4
Sasha Bochkin

Соглашусь. Так давайте не будем вестись на эти провокации, и не пойдем туда куда нас не хотят пускать без куку кодов, даже если вы счастливый обладатель его

Ответить
0
Roman Tarasov

Если ты куку, то можешь не ходить, а я пойду))) Мне нагадить на твой маня-мирок.

Ответить
1
Павел Андрейчук

к сожалению получение куку кодов неизбежно в любом случае. Прививаться то надо, а куку коды выдают насильно если привился.

Ответить
0
Sasha Bochkin

Получение != использование

Ответить
0
Rownie

Вопрос чё делать теперь тем кто живёт в Европе , привился файзером и хочет посетить родственников .

Ответить
1
Александр Полевой

Как че делать? Чемодан-вокзал-Европа! Не нужны нам ваши гейские ГМО вакцины! Только спутник православный.

Ответить
1
Ivan

Залить наших. :)

Ответить
0
Rownie

Да уж как в том меме где чувак привился всеми вакцинами

Ответить
0
Павел Андрейчук

ну к слову говоря согласно исследованиям наиболее эффективным миксом оказался микс из мРНК вакцины + Векторной( с разницей в пол года офк.

Ответить
–1
Rownie

Да я только хотел бустануться файзером 3 раз если антител мало

Ответить
0
Александр Св-Ко

Будут страдать

Ответить
0
Artem Ilchenko

Там тоже не сладко. У венгров привито 60% (хз чем, видимо часть точно спутником) заболеваемость и смертность в разы хуже нашей.
https://origin-coronavirus.jhu.edu/region/hungary

Hungary - COVID-19 Overview - Johns Hopkins
Hungary - COVID New Cases, Deaths, Testing Data - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center
origin-coronavirus.jhu.edu
Ответить
0
Павел Андрейчук

в смысле хуже?)))))

Ответить
0
Egor Ignatiev

Ну, спизднул, бывает же, ведь никто не проверит...

Ответить
0
Artem Kapnist

Считаю не важно какая у вас прививка... (от ковида) главное что она есть. А дальше пошли все нахер.

Ответить
0
Anthony Berger

Заголовок не соответсвует содержанию. Ни слова от транспорте

Ответить
1
ЯжПрограммист

Так не об общественном речь, вроде там больше всё что межгород.

Ответить
0
Сергей

Ну вот и все, наступает цифровое рабство. Скоро из подъезда запретят выходить без QR-кода

Ответить
1
Илья Шишкунов

ГУЛАГ пошёл

Ответить
1
Genio Genio

Цифровой

Ответить
0
ИгорьOK

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16–17)

Ответить
–1
Семен Гофт

когда уже в метро введут?

Ответить
0
Георгий Чесноков

и когда уже срок действия сократят, а то год сделали, потом пол года. А нужно неделю по хорошему, для надежности и безопасности всех людей. Неделя будет адекватным сроком, кто не успел пойти перевакцинацию на выходных, пусть пеняют сами на себя.

Ответить
0
Семен Гофт

Лучше 24 часа! Неделя это очень долго.
В идеале надо ставить прививочные пункты в подъездах, собрался на улицу? Пока не привился дверь не открывается. Укололся - тебе сразу QR код распечатан и время следующей прививки указано.
Полумерами мы эту войну не выиграем!!!

Ответить
2
Дмитрий Медведев

Ну, что на это можно сказать? М . няям... няммм. Мягко выражаясь, как сказал один известный персонаж, которого сыграл великий Евгений Леонов (только во мн.ч.) "П...лы!"...

Ответить
0
Лилия Пользователь Google

В Татарстане ввели проверку куар кодов в транспорте

Ответить
0
chachalava

Главное чтоб в Красное и Белое пускали без кода

Ответить
0
nomed
Ответить
0
Илья Попов

Прошу прощения, а как с туалетами?

Ответить
0
Alex Petrov

Навального посадили, иностранного агента на приличных людей налепили, золотогврадейцев озолотили, пропагандонов расплодили, даже с помидорами и сахаром , по отчетам Росстата типа победили, а с вирусом никак, никак даже как половцами и печенегами не получается, смертность зашкаливающая, а народ вакцинироваться не хочет, как так где рейтинг, где эти 86% ? Вот он рейтинг налицо.
Кстати не удивлюсь, ничему, ни новому февралю, ни новому октябрю. Так и происходят тектонические подвижки, семнадцатый год начался с очередей за хлебом в декабре в Петербурге. Тогда тоже ничего не предвещало.

Ответить
0
Mikhail Antonov

Что делать тем, кто вакцинирован зарубежной вакциной?

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

С мед. отводом сделали крайне унизительную процедуру - в поликлиниках создается комиссия, которая работает по 1 часа 2 раза в неделю, и в порядке живой очереди ты должен доказать, что тебе прививка может пойти во вред. Притом большинство противопоказаний конечно же исключили. Оставили только такие, при которых люди живут очень недолго. Короче - #опа.

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Короче, уже совсем скоро - пока не уколешься, из страны не сбежать.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 71 комментарий
Транспорт
Sixt Belarus
Артемию Лебедеву выставили счет за «убитое» в Белоруссии арендное авто. В ответ он объявил войну прокату

Счет более чем на 300 000 российских рублей выставил дизайнеру Артемию Лебедеву белорусский прокатный оператор Sixt Belarus. Это стоимость полностью «убитого» двигателя Audi Q5, которую дизайнер арендовал во время одной из своих поездок в Белоруссию еще в апреле.

564 564 комментария
150
Приёмная
Иван Горяинов
Беспредел в банке Тинькофф по 115-ФЗ и не только

Это моя первая статья в Приёмной портала VC, и цель её — как можно сильнее привлечь внимание общественности к откровенному беспределу банка Тинькофф, который злоупотребляет 115-ФЗ, Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П и дополняет требования Закона собственными запросами, не имеющими целесообразности. Но по отношению к кому?

96 96 комментариев
40
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Митя Муравьев
Креплёный «Азино 777»

Как реклама казино может стать фольклором, что такое карнавальная культура и массовая шизофрения, причём тут Шнур, Бахтин и телепузики, и опять, чёрт, опять, про то, как важно доверять исполнителю.

2 2 комментария
10
Офис
Юлия Игнатьева
«Трон доткомов», на котором сидели Цукерберг и Бог из «Симпсонов»: кто и как создал офисное кресло Aeron Статьи редакции

В начале 2000-х журнал Fast Company назвал Aeron одним из 15 лучших товаров за последние 100 лет — кресло выставляли в музеях, показывали в фильмах, и каждая компания Кремниевой долины считала своим долгом купить его для сотрудников.

HM
25 25 комментариев
27
Aidata
Как снизить стоимость привлечения клиента: рассказывают Mytarget & AiData.me

Как среди 92 миллионов пользователей Рунета найти идеальных клиентов, чтобы настроить рекламную кампанию и снизить расходы на привлечение? Для этого есть два пути: первый – работать с собственными данными, например, из CRM-системы, анализировать их, сегментировать, обогащать и, как следствие, создать свой портрет идеального клиента (ICP). В…

3 3 комментария
10
X5Tech
Передай другому

Разработчики Х5 Технологии рассказывают, почему важно и интересно научить кодить детей, у которых меньше возможностей.

0 Обсудить
1
Финансы
Евгения Евсеева
Johnson&Johnson разделится на две публичные компании Статьи редакции

В компании заявляют, что это не связано с исками из-за асбеста в детской присыпке — из-за них J&J создала «дочку» и обанкротила её, чтобы не платить компенсации.

54 54 комментария
28
Сбер
Сберу 180 лет! А это — наш праздничный дайджест (с танцами, космосом и подарками для вас)

В эту пятницу мы не публикуем традиционный новостной дайджест. Повод серьёзный: у Сбера день рождения! Вместо обычных новостей мы решили опубликовать праздничные. И конечно же, подарить вам подарки. Итак, вот что мы и наши друзья подготовили к юбилею Сбера.

3 3 комментария
1
Офлайн
Виктория Степанова
«Тот случай, когда попал в первую волну»: пара из Петербурга научилась делать ковры по TikTok и продаёт их Статьи редакции

Мастерская «Очень стильный ковёр» за год набрала 390 тысяч подписчиков в TikTok получила заказ от Puma Russia и бренда спортивного питания. Ковры приносят её основателям до 150 тысяч рублей прибыли в месяц.

Ковёр для бара «Коба»
18 18 комментариев
34
CloudMTS
Как пандемия изменила контакт-центры

Другая реальность, наступившая в марте 2020 года, научила нас жить и работать по-новому. Сотрудники контакт-центров одними из первых почувствовали изменения. Именно им пришлось объяснять авиапассажирам, почему отменилась поездка, на их плечи свалилась львиная доля непривычных запросов, в том числе пришлось отрабатывать обращения по резко…

Мы изучили, с какими трудностями сталкиваются компании, которые хотят развивать собственные контакт-центры, — о трех самых характерных явлениях читайте ниже. А тех, кому эта тема близка и интересна, ждем 16 ноября на бесплатном вебинаре, где вы узнаете, как запустить полноценный контакт-центр за одну рабочую неделю.

0 Обсудить
0
Битрикс24
«‎Разница между конкурентами только одна — сервис»‎: как инвестировать в счастье клиента

Что такое «‎треугольник доброты»‎, чему пандемия научила стратегов и зачем думать о потребителе, когда вокруг хаос? Колонка Марины Востриковой, руководителя направления клиентской поддержки «Битрикс24»

0 Обсудить
4
Больше статей
null