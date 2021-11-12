Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах Статьи редакции
Правила не коснутся аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
- Первый законопроект касается QR-кодов для магазинов, кафе и массовых мероприятий. Второй — о допуске по QR-кодам в междугородные и международные железнодорожные и авиаперевозки, пишут «РИА Новости».
- Согласно проекту закона, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.
- Региональные власти сами определят перечень объектов, куда можно пройти по QR-коду. При посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости ничего не нужно показывать.
- До 1 февраля кроме QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, позже такая возможность будет только при наличии медотвода. Все требования касаются граждан старше 18 лет.
- 11 ноября правительство разработало два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
Только резонанс этот в интернетах. В реальности, этих «бабушек» сами граждане помогают винтить.
Буквально недавно наблюдал, как забирали одну даму. Она отказывалась надеть маску, обзывала кассира и других людей в очереди, называя их баранами.
В итоге на нее вызвали наряд.
Как думаете, кто-нибудь возмутился?
Нет. Все, кто это видел, пожелали полиции доброго пути, а даме максимального штрафа.
Самое смешное, что закручивание гаек, повышение и введение новых налогов, повышение пенсионного возраста и цен, коррупционные скандалы - единицы что-то куда-то выходили и говорили, а то и вовсе поддерживали "раз ТАМ и ОН сказал, остальное - происки врагов", но как только надо остановить пандемию, получить QR для похода в кафэху-бар - так только тут про "фашизм!", "война с народом!" + каждую неделю придумки про вакцину - такие, что поражаешься - сначала тупости, потом - изощренности "умов"...
Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а закон об иностранных агентах - это стандартная мировая практика
Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а повышение пенсионного возраста - стандартная практика в развитых странах
Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а разгон несогласованных митингов - стандартная практика во Франции и других странах
Настоящий фашизм - это когда в печи сжигают за не тот размер черепа, а преследование политических оппонентов спецслужбами - это стандартная мировая практика
Там тоже не сладко. У венгров привито 60% (хз чем, видимо часть точно спутником) заболеваемость и смертность в разы хуже нашей.
https://origin-coronavirus.jhu.edu/region/hungary
Навального посадили, иностранного агента на приличных людей налепили, золотогврадейцев озолотили, пропагандонов расплодили, даже с помидорами и сахаром , по отчетам Росстата типа победили, а с вирусом никак, никак даже как половцами и печенегами не получается, смертность зашкаливающая, а народ вакцинироваться не хочет, как так где рейтинг, где эти 86% ? Вот он рейтинг налицо.
Кстати не удивлюсь, ничему, ни новому февралю, ни новому октябрю. Так и происходят тектонические подвижки, семнадцатый год начался с очередей за хлебом в декабре в Петербурге. Тогда тоже ничего не предвещало.
С мед. отводом сделали крайне унизительную процедуру - в поликлиниках создается комиссия, которая работает по 1 часа 2 раза в неделю, и в порядке живой очереди ты должен доказать, что тебе прививка может пойти во вред. Притом большинство противопоказаний конечно же исключили. Оставили только такие, при которых люди живут очень недолго. Короче - #опа.
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