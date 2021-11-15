Сторителлинг: как написать интересную историю на скучную тему

Сторителлинг спасет ваш блог, если тексты получаются слишком сухими и каждый пост похож на инструкцию к бытовой технике. При этом какую тему вы бы не поднимали — лечение ОРВИ, сложность воспитания трех детей или путешествие на Северный полюс, кажется, что все одинаково и скучно. Появляется проблема: как написать, чтобы дочитали пост до конца?…