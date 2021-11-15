Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу товарного знака со словом «Афиша» Статьи редакции
Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.
- Rambler добилась решений в пользу своего бренда «Афиша» от Роспатента и Суда по интеллектуальным правам (СИП). На заседании СИП 8 ноября компания заявила о завершении процедуры медиации, пишет «Коммерсантъ».
- Медиатором выступала Торгово-промышленная палата. На заседании «Яндекс» хотела продолжить процедуру разрешения спора. Следующий процесс назначен на 13 декабря.
- «Афиша» от Rambler Group обратилась в Роспатент в декабре 2019 года. В тот же день ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша». В конце декабря 2019 года палата по патентным спорам отклонила претензии и к «Яндексу», а сама компания подала в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши».
- В апреле 2020 года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах «Яндекса» и МТС, а в июле «Яндекс» обжаловал решение.
- В октябре 2021 года источники «Ведомостей» сообщали, что компании начали переговоры по урегулированию спора. Компании обсуждали объединение билетного поля «Афиши» и «Яндекс.Афиши» — то есть продажа билетов на мероприятия сразу на двух сервисах.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Rambler могла расширить количество реализуемых билетов, а совместное использование слова «афиша» может «размыть» товарный знак и привести к большим рискам для всего бизнеса «Афиши».
- Но примененный судом принцип приоритетности первичной регистрации может привести «к абсурдной ситуации», так как «Афиша» подала заявку на регистрацию, когда в России уже были другие бренды с таким названием, считает руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин.
Приобрел 11 ноября наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 (заказ 75584908), их оперативно привезли уже на следующий день. Наушники всем устроили, кроме проблемы с тем, что на улице (видимо, в местах, где поблизости слишком много других Bluetooth-устройств) звук начинает прерываться, шипеть и прочими способами огорчать меня. Конечно, такое…
Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.
В рамках эксперимента перед нами стояла задача выявления дополнительных способов передачи сигналов с одного персонального компьютера (далее — ПК) на другой. В данной статье речь пойдет про один из найденных экзотических способов – передаче файлов-инструкций через аудио разъем ПК.
Всем привет! В жизни частенько приходится решать важные вещи, и зачастую выбор не очевиден. Для примера, что учить молодому человеку, захотевшему в ИТ: Python (быстро, просто, машинлёрнинг)? Go (ЗП, кажется, улетает в небеса)? Или JS? (все-таки самый популярный язык программирования сейчас, без работы не останусь?)
Такой специалист снимет тревогу, а не запугивает родителя, и не постесняется спросить совет у коллег. А ещё сэкономит пациенту тысячи рублей, не назначая «фуфломицины».
Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.
В этой статье мы рассмотрим способы доработки модуля разбиения текста на предложения «Razdel».
Как среди 92 миллионов пользователей Рунета найти идеальных клиентов, чтобы настроить рекламную кампанию и снизить расходы на привлечение? Для этого есть два пути: первый – работать с собственными данными, например, из CRM-системы, анализировать их, сегментировать, обогащать и, как следствие, создать свой портрет идеального клиента (ICP). В…
Сторителлинг спасет ваш блог, если тексты получаются слишком сухими и каждый пост похож на инструкцию к бытовой технике. При этом какую тему вы бы не поднимали — лечение ОРВИ, сложность воспитания трех детей или путешествие на Северный полюс, кажется, что все одинаково и скучно. Появляется проблема: как написать, чтобы дочитали пост до конца?…