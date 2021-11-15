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Право
Nazigul Jusupova

Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу товарного знака со словом «Афиша» Статьи редакции

Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.

  • Rambler добилась решений в пользу своего бренда «Афиша» от Роспатента и Суда по интеллектуальным правам (СИП). На заседании СИП 8 ноября компания заявила о завершении процедуры медиации, пишет «Коммерсантъ».
  • Медиатором выступала Торгово-промышленная палата. На заседании «Яндекс» хотела продолжить процедуру разрешения спора. Следующий процесс назначен на 13 декабря.
  • «Афиша» от Rambler Group обратилась в Роспатент в декабре 2019 года. В тот же день ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша». В конце декабря 2019 года палата по патентным спорам отклонила претензии и к «Яндексу», а сама компания подала в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши».
  • В апреле 2020 года Rambler Group добилась частичного запрета на использование слова «Афиша» в сервисах «Яндекса» и МТС, а в июле «Яндекс» обжаловал решение.
  • В октябре 2021 года источники «Ведомостей» сообщали, что компании начали переговоры по урегулированию спора. Компании обсуждали объединение билетного поля «Афиши» и «Яндекс.Афиши» — то есть продажа билетов на мероприятия сразу на двух сервисах.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что Rambler могла расширить количество реализуемых билетов, а совместное использование слова «афиша» может «размыть» товарный знак и привести к большим рискам для всего бизнеса «Афиши».
  • Но примененный судом принцип приоритетности первичной регистрации может привести «к абсурдной ситуации», так как «Афиша» подала заявку на регистрацию, когда в России уже были другие бренды с таким названием, считает руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин.

#новости #яндекс #афиша

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Василий

Я не понимаю как можно запатентовать такое слово как афиша???

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13
Дмитрий Кузнецов

Я тоже самое хотел сейчас написать, ты читаешь мои мысли

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1
Arkadiy K

Ну яблоко ж можно

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1
ЯжПрограммист

А что там по nginx? Дожали? ред.

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3
Семен Переделкин

Это какой-то абсурд.

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1
Pavel Voronkov

Какой счёт между жабой и гадюкой? Кто следит?

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1
Митя Мурасов

битва была равна

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0
Виктор Дубов

Реально театр абсурда. Это из серии, а запатентую я слово Театр! Вообще дикость какая то..

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0
Дмитрий Кузнецов

Зачем ты подаешь идеи яндексу :D

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0
Artemy

Прикольно будет, если Красильщик теперь Яндекс.Афишу возглавит !

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0
Шизоидная обезьяна

Через подобные новости вспоминаю, что Рамблер еще живой

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0
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Guy Fawkes
Яндекс.Маркет отказывает в замене товара

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60 60 комментариев
24
Право
Nazigul Jusupova
Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу товарного знака со словом «Афиша» Статьи редакции

Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.

11 11 комментариев
1
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