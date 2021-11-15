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Право
Nazigul Jusupova

Отельеры попросили правительство ввести «невозвратные тарифы» и снизить курортный сбор для поддержки отрасли Статьи редакции

В списке предложений также есть упрощение регистрации туристов в отелях, отказ от маркировки одноразовых тапочек и другое.

  • Летом 2021 года экспертная группа по развитию предпринимательства в сфере туризма направила в Минэкономики план мероприятий по поддержке отрасли. 9 ноября объединение «Опора России» попросило Минэкономики сообщить о решении относительно инициатив, пишет «Коммерсантъ».
  • В качестве поддержки бизнес попросил ввести «невозвратный тариф» для гостиниц, принять закон о туристическом жилье, упростить регистрацию иностранных туристов в отелях, снизить курортный сбор, отказаться от маркировки одноразовых тапочек и прочее.
  • Меры поддержки особенно актуальны на фоне новых ограничений, рассказали в «Опора России». По их данным, за год из-за роста стоимости продуктов и расходных материалов издержки компаний выросли на 20-25%. Кроме этого, на фоне заселения гостей только при наличии QR-кода клиенты уходят в частный сектор.
  • По данным опрошенных «Ъ» представителей отрасли, спрос на размещение в российских отелях из-за дополнительных ограничений упал на 15%, а за первые две недели ноября — на 40% относительно октября.
  • В Минэкономики не предоставили комментариев. Управляющий партнёр компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт назвал пакет инициатив необходимым для развития отрасли, но считает, что правительство может не утвердить все предложения.
  • В октябре Путин поручил снизить НДС для туристических компаний. Вопрос о снижении налога правительство должно было рассмотреть до 1 ноября. В Ростуризме ответили «Ъ», что направили в правительство своё предложение по снижению НДС для гостиниц, туроператоров и ресторанов до 7%.

#новости #туризм

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21 21 комментарий
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21 комментарий
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Sergei Timofeyev

В качестве поддержки бизнес попросил ввести «невозвратный тариф» для гостиниц

Идея здравая, но бессмысленная. Тупо никто бронировать не будет, а будут в сторону частного сектора смотреть. В Европе, кстати, та же проблема была.

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–1
Nikitinz

А в чём здравость идеи? Наоборот, сейчас куда ни плюнь все хотят денег взять, но если что пойдёт не так, то "у нас лапки" и невозвратный тариф) Все эти такси, маркетплейсы, а теперь ещё и отели бьются за право не возвращать тебе денег, тем самым перекладывая на тебя все риски. Ну а чё, сам лох, думать надо было и все расклады просчитывать. Тьфу на таких)

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21
Sergei Timofeyev

В том, что эта идея их добьёт. :)

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1
Степан Фадеев

Хотите приток туристов - делайте отличный сервис за вменяемые деньги.

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3
Сергей Марков

Все отельеры после вашего коммента:

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8
Станислав Назаров

Это не совсем так, в тех же Сочах, многие предпочитают остановиться у "бабки в курятнике", а не платить за отель и сервис.
У нас люди готовы в любом дерьме жить, это касается и курортов и новостроек. Ценник решает.

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–1
Anton Gridz

Останавливался с семьёй в гостинице в Сочи за 200к за 9 дней. Сервис на уровне плинтуса. Комфорта ноль. Плюс порядка 100к оставил дополнительно в ресторанах и кафе, потому что есть в столовой было невозможно. Больше в Сочи ни ногой.

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6
Александр Якунин

А можно названия отеля что бы не нарватся

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0
Антон Недосеков

Любой

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2
Подозрительный Абдужаббор

100 тысяч на еду на 9 дней???

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0
Степан Фадеев

Многодетная, голодная семья.

Ответить
1
Ar AbduRashid

Да, в сочи вообще уху(по)ели отели...

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0
Andrey

Ну, когда в отеле с тебя берут тысяч 7-8 за ночь, а «курятник», то есть приличный гостевой дом через тот же Букинг берет всего 2 тысячи… выбор очевиден

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3
Станислав Назаров

Ну я об этом и говорю, вместо отеля домик без всего, зато за 2к. У этого домика, ни налогов, ни сервиса, ни пожарный контроль, ни санитарный этот домик не проходил, возможно, даже документов на дом нет и это незаконное строение. И всего один сотрудник хозяйка-уборщица. Поэтому и 2к. Отель не может сделать такую цену ред.

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0
Александр Королёв

Но в Сочи есть жильё на разный уровень дохода, как и везде

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0
Сидор

Есть в этой стране ассоциация, зачищающая права граждан от "невозвратных тарифов" всех бизнесов, которые не хотят работать нормально, а только получать деньги по "невозрату"?

Гос органы не предлагать.

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6
Игорь Протасов

Гос. Органы первопроходцы невозвратных тарифов.

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0
Сидор

поэтому и написал – "не предлагать" ))

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0
Александр Вербицкий

Не вписались в рынок, туда им и дорога.

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4
Andrey

Забавно на фоне истории с Букингом против ФАС.
Теперь выглядит это так - ставим тариф у себя на сайте чуть ниже, но невозвратный. Спокойно делаем что хотим, потому что отзывов на том же Букинге негативных мы не получим. Красиво.
Продолжу пользоваться Букингом и гарантиями отмены бронирования 👍

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3
Mik Petrov

А что не так с тапками ?

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0
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