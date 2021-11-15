Отельеры попросили правительство ввести «невозвратные тарифы» и снизить курортный сбор для поддержки отрасли Статьи редакции
В списке предложений также есть упрощение регистрации туристов в отелях, отказ от маркировки одноразовых тапочек и другое.
- Летом 2021 года экспертная группа по развитию предпринимательства в сфере туризма направила в Минэкономики план мероприятий по поддержке отрасли. 9 ноября объединение «Опора России» попросило Минэкономики сообщить о решении относительно инициатив, пишет «Коммерсантъ».
- В качестве поддержки бизнес попросил ввести «невозвратный тариф» для гостиниц, принять закон о туристическом жилье, упростить регистрацию иностранных туристов в отелях, снизить курортный сбор, отказаться от маркировки одноразовых тапочек и прочее.
- Меры поддержки особенно актуальны на фоне новых ограничений, рассказали в «Опора России». По их данным, за год из-за роста стоимости продуктов и расходных материалов издержки компаний выросли на 20-25%. Кроме этого, на фоне заселения гостей только при наличии QR-кода клиенты уходят в частный сектор.
- По данным опрошенных «Ъ» представителей отрасли, спрос на размещение в российских отелях из-за дополнительных ограничений упал на 15%, а за первые две недели ноября — на 40% относительно октября.
- В Минэкономики не предоставили комментариев. Управляющий партнёр компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт назвал пакет инициатив необходимым для развития отрасли, но считает, что правительство может не утвердить все предложения.
- В октябре Путин поручил снизить НДС для туристических компаний. Вопрос о снижении налога правительство должно было рассмотреть до 1 ноября. В Ростуризме ответили «Ъ», что направили в правительство своё предложение по снижению НДС для гостиниц, туроператоров и ресторанов до 7%.
А в чём здравость идеи? Наоборот, сейчас куда ни плюнь все хотят денег взять, но если что пойдёт не так, то "у нас лапки" и невозвратный тариф) Все эти такси, маркетплейсы, а теперь ещё и отели бьются за право не возвращать тебе денег, тем самым перекладывая на тебя все риски. Ну а чё, сам лох, думать надо было и все расклады просчитывать. Тьфу на таких)
Ну я об этом и говорю, вместо отеля домик без всего, зато за 2к. У этого домика, ни налогов, ни сервиса, ни пожарный контроль, ни санитарный этот домик не проходил, возможно, даже документов на дом нет и это незаконное строение. И всего один сотрудник хозяйка-уборщица. Поэтому и 2к. Отель не может сделать такую цену ред.
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