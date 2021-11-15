Фейковые распродажи на Озон, или как не получить обещанный заказ

12 ноября, в связи с распродажей, решил приобрести монитор MSI Optix MAG342CQRV по хорошей цене за 31 999. Выбрал именно озон, т.к. в карточке товара было заявлено, что доставка будет на следующий день (на вайлдбериз была похожая позиция по аналогичной цене, но понадеялся на данную горе компанию). На следующий день пришло сообщение, что заказ…