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Право
TJ

Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Meta из-за алгоритмов её работы в отношении детей Статьи редакции

Руководство компании называет обвинения в свой адрес клеветой.

Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от компании Meta Марка Цукерберга возмещения ущерба на сумму $100 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября 2021 года нарушило федеральное законодательство ради выгоды, говорится в иске. По мнению истцов, компания вводила общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь её продукты на несовершеннолетних. В иске также сказано, что руководство Meta «должно принять принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов».

Руководство Meta утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением троллей в соцсети, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало [пользователей].

Дейв Йотсген
прокурор штата Огайо

В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит Instagram, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии Instagram для детей, на что соцсеть согласилась.

Facebook ответила на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные характеристики» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании. В компании отметили, что WSJ односторонне отразила результаты исследований, а соцсети на всех влияют по-разному.

#новость #meta #facebook

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Семен Переделкин

"в период с 29 апреля по 21 октября 2021 года"

Адвокаты Меты такие: а чочо, нашей компании тогда ещё не существовало.

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6
Ольга Черватюк

Интересный ход мысли) Но сгодится любой поставщик вводных данных и корпстратегия, построенная на их использовании или игнорировании.

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0
Андрей Деревянко

Пора переименовывать

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5
Артем Павлючук

Это искусственный интеллект без нашего ведома проанализировал инфо. Мы ведь Мета компания! Клевета!!!

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2
Георгий Владимирович

Неужели это закат Meta (FB)?

1. Будучи ФБ, перемудрили с логикой привязки страниц
2. Результативность РК снизилась в разы.
3. Тех. поддержку, которую они предлагают в рассылке, при переходе на страницу выдаёт ошибку.
4. Общественность и бывшие сотрудники, аргументировано и сплочённо хейтят.
5. Подрывается доверие пользователей.
6. Завтра появится новость что Цукерберг спонсировал Талибов? ред.

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1
Александр

Закатится Мета, выкатится Бета.
И так по кругу...

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1
Anzor Khachesh

Ощущение, что Цукерберг решил пробить тараном охвата пользователей себе лаз в дверь какого-то элитарного клуба соправителей, а его нынче бьют по рукам, если раньше снисходительно просили покинуть территорию

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1
Vitaly

Рекламу показывают все, но раз все хейтят Фейсбук почему бы не воспользоваться случаем.

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0
Георгий Владимирович

😁 план С от Марка

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0
Ольга Черватюк

Вот было бы забавно, если бы все держатели акций устроили байкотофлешмоб и разом слили их.. капитализация бы рухнула, еще пару антимонопольных исков, или связанных с конфиденциальностью данных..
И ФБ перестала существовать.. интересно, что бы было? 🤔

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0
Сергей Иванов

блин, какие же абсурдные обвинения, но это рядовая практика в мире сшп, там пытаться отсудить катлету у крупной компании для некоторых давно превратилось в работу

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0
[ Hanzo ]

Пожалуй, оставлю первый

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–1
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