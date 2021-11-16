Руководство компании называет обвинения в свой адрес клеветой.

Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от компании Meta Марка Цукерберга возмещения ущерба на сумму $100 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября 2021 года нарушило федеральное законодательство ради выгоды, говорится в иске. По мнению истцов, компания вводила общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь её продукты на несовершеннолетних. В иске также сказано, что руководство Meta «должно принять принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов».

Руководство Meta утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением троллей в соцсети, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало [пользователей]. Дейв Йотсген прокурор штата Огайо

В середине сентября The Wall Street Journal выяснила, что Facebook проводил внутренние исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. Они показали, что компания знает, какой вред психическому здоровью приносит Instagram, особенно для девочек-подростков. Из-за этого конгресс США объявил, что проведёт расследование в отношении Facebook, и призвал остановить разработку версии Instagram для детей, на что соцсеть согласилась.

Facebook ответила на критику, заявив, что газета давала «преднамеренно неправильные характеристики» и приписывала «вопиюще ложные мотивы» руководству и сотрудникам компании. В компании отметили, что WSJ односторонне отразила результаты исследований, а соцсети на всех влияют по-разному.