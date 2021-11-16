JPMorgan подал иск к Tesla на $162 млн из-за нарушения условий сделки Статьи редакции
Банк купил право на покупку акций у компании, если их цена к лету 2021 будет выше, чем в договоре, но Tesla отказалась выполнять контракт.
- JPMorgan утверждает, что Tesla нарушила условия выплат по контракту с варрантами на акции автопроизводителя — ценными бумагами, которые дают право на покупку акций в определённый срок по заранее известной цене, пишет Reuters.
- Tesla продала JPMorgan варранты в 2014 году — по условиям, компания должна была передать банку свои акции или деньги, если оговорённая цена исполнения окажется ниже цены акций Tesla в июне и июле 2021 года.
- В 2018 году Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что планирует сделать компанию частной, выкупив акции по цене $420 за штуку. На тот момент они стоили гораздо меньше — около $350 за акцию. Из-за этого JPMorgan снизил цену исполнения по ценным бумагам, но затем снова поднял, когда Маск отказался от своей идеи.
- JPMorgan мог корректировать условия контрактов после «значительных корпоративных транзакций с участием Tesla», и такой транзакцией посчитал твит Маска. В компании расчёты оспаривать не стали, хоть и назвали в 2019 году попыткой воспользоваться волатильностью акций.
- В банке считают, что корректировки были уместными и требовались по контракту, но Tesla «вопиюще» проигнорировала это и отказалась платить.
- К моменту истечения варрантов стоимость акций выросла «почти в десять раз» — это выше оговорённой цены исполнения даже с учётом изменений, говорят в банке. В Tesla не ответили на запрос Reuters.
Объясняю русским языком: когда ещё никто не знал, в том числе и маск, что акции теслы сделают иксы, он продал жп моргану право (но не обязательство), купить акции в будущем, при срабатывании определенных условий (допустим что акция будет стоить 1к баксов в октябре 2021 года). Право он это продал, допустим, за 350$ за акцию, хотя они на тот момент стоили 200$ и только поехавший мог бы предположить, что опцион сработает. Теперь тесла крепко прилипла, потому что обязана продать акции жп моргану за цену указанную в опционе, т.е. за 350$. Таким образом, жп морган сделает 2 - 3 икса и ещё сильнее уменьшит стоимость акций тесла, когда начнет продавать. Неплохо, неплохо.
Да, жп морган теперь может купить акции за 350 баксов, когда они стоят 1к и продать на следующий день. Очевидно, что теперь придется тесле как то раздобыть необходимое количество акций чтобы закрыть опцион, а где найти столько бабла чтобы их выкупить за 1к баксов? Придется акционерам отдавать их из своего кармана, ребята крепко прилипли, если суд заставит закрыть опцион.
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