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Право
Маша Цепелева

Google проиграла аппеляцию по двум искам «Царьграда» о восстановлении доступа к его YouTube-каналу Статьи редакции

Если компания не выполнит решение суда, ей может грозить уголовное дело и дополнительные штрафы.

16 ноября Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Google о восстановлении доступа к YouTube-каналу «Царьграда». Это первое решение в разбирательстве, которое вступило в силу.

У компании есть семь дней на разблокировку аккаунта телеканала, рассказал Forbes управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы «Царьграда».

Если Google не разблокирует канал «Царьграда», судебные приставы могут наложить на компанию штрафы и передать информацию для возбуждения уголовного дела за злостное уклонение от выполнения судебного решения, считает Магоня. По закону «о приземлении» Google могут запретить работу в России. До принудительного взыскания пройдет около месяца, считает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

  • Google заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что его основатель Константин Малофеев находится в санкционных списках США.
  • В апреле 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной. Суд обязал Google восстановить страницу, признал недействительным отказ от договора-счёта на предоставление рекламного сервиса Google Ad Manager Small Business и поручил взыскать неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения.
  • В мае Google оспорил требование суда восстановить аккаунт «Царьграда». По подсчётам Forbes, если YouTube не разблокирует канал, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 трлн рублей.
  • В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новость #google #царьград

1739 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Red Boy

Железный занавес медленно, но верно опускается 😒

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5
Мой Финансовый консультант

Блокировка каналов - не железный занавес, а требование к разблокировки их - железный занавес?😁

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8
Red Boy

Они гуглу выставят огромный штраф и гугл будет легче уйти из России, чем его выплачивать.
За обычную блокировку такой цирк не устраивают-это ещё раз подтверждает, что Царьград СМИ, которое подконтрольно Кремлю.

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2
Мой Финансовый консультант

Если бы вы хотя бы представляли, сколько Гугл в России зарабатывает, то знали бы, что этот штраф для них- копейки, которыми можно подтереться и работать дальше. А уходить спокойно они из какого-нибудь Пакистана или Мали могут, но не из России.

Получается, Трамп всё-таки агент кремля, если его везде забанили?)

Все компании, которые работают на территории какой-либо страны, должны соблюдать ее законодательство. Когда тик-ток в США прессовали и отжимали часть акций в свою пользу, причем ни за что, не думаю, что вы думали о том, что в США железный занавес. США требуют соблюдать их законы, мы тоже, только там этодругое, да?)

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6
Vladimir Parkhomenko

По подсчётам Forbes, если YouTube не разблокирует канал, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 трлн рублей.

этот штраф для них- копейки

94 трлн рублей = $1.3 трлн. Капитализация Alphabet (Google) $1.972 трлн. Интересные у вас понятия о копейках в 2/3 от капитализации. И вы серьезно считаете, что Гугл зарабатывает в России больше 2/3 от своей капитализации?

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0
Egory Ageev

(Вы абсолютно правы)
НОЭТОДРУГОЕ ТАМ ВСЕ ПОДРГОМУ ТАМ ДЕМОКРАТИЯ!!!!!! И ТАМ ВЛАСТЬ НАРОДА И ТАМ НЕТ КОРРУПЦИИ И ТАМ ВООБЩЕ ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО НАМНОГО ЛУЧШЕ ЧЕМ У НАС!!!!
😂😂😂

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–1
Сильвестр Иванов

Их обоснованные законные требования и наши бессмысленные беспощадные репрессии.

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–1
Sergey Freedman

Гугл блокирует канал, мы блокируем гугл, что не так? Вообще капитализация у гугла больше чем ввп рф, так что ответочка адекватна :) ред.

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2
Red Boy

Я говорю за себя, если гугл уйдёт из России, то мне это создаст множество проблем, потому что Яндексом и Мэйлом-пользоваться для меня неудобно и я не один такой.

Ответить
1
Сильвестр Иванов

Агенты ГРУ, внедренные в Гугл, заблокировали Царьград, чтобы оштрафовать Гугл. Он уходит из России и опускает за собой железный занавес. Хитрый ход.

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0
Алексей Никитенко

Минуту, а есть СМИ (не иностранные агенты) неподконтрольные кремлю?

Ответить
0
John Dow

При чём тут занавес?!! Youtube или работает на территории РФ и получает тут прибыль - соответственно соблюдает наши законы, или нет - пусть выбирают.

Ответить
1
Red Boy

В этом вы правы.

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0
Vlad Vladov

На компанию нельзя завести уголовное дело. Только административное.

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6
Никита Муталиб

Ну да, там же необразованные блоггеры всем рулят

Ответить
0
Pavel Onischenko

Будет преступной организацией 😁

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Нельзя, но можно. На скрине как в других странах, а у нас дело можно завести уголовное дело на ответственное лицо компании

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0
Антон Багриев

Суд постановил вычеркнуть Константина Малофеева из санкционных списков, выплатить 100000₽ неустойку за каждый день блокировки, извинится на камеру и пообещать больше так не делать

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4
Victor Kovalev

Бригада, собирающая извинения, уже взяла билеты на рейс Грозный - Маунтин-Вью

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2
Семен Переделкин

Если YouTube не разблокирует канал, то через семь месяцев холдинг Alphabet Inc. перейдёт под управление "Царьграда".

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3
Alex Suv

"Московский городской суд"... дальше можно не читать.

Ответить
0
Victor Kovalev

Подхрюкиваешь?

Ответить
–1
Mr Yellow

До активации железного занавеса осталось....3...2....1....

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0
Serge Sokolov

Кстати о судах
https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/16/prokuror-oi-da-prestupleniia-ne-bylo-i-net

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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0
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Если компания не выполнит решение суда, ей может грозить уголовное дело и дополнительные штрафы.

24 24 комментария
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