Google проиграла аппеляцию по двум искам «Царьграда» о восстановлении доступа к его YouTube-каналу Статьи редакции
Если компания не выполнит решение суда, ей может грозить уголовное дело и дополнительные штрафы.
16 ноября Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Google о восстановлении доступа к YouTube-каналу «Царьграда». Это первое решение в разбирательстве, которое вступило в силу.
У компании есть семь дней на разблокировку аккаунта телеканала, рассказал Forbes управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы «Царьграда».
Если Google не разблокирует канал «Царьграда», судебные приставы могут наложить на компанию штрафы и передать информацию для возбуждения уголовного дела за злостное уклонение от выполнения судебного решения, считает Магоня. По закону «о приземлении» Google могут запретить работу в России. До принудительного взыскания пройдет около месяца, считает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.
- Google заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что его основатель Константин Малофеев находится в санкционных списках США.
- В апреле 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной. Суд обязал Google восстановить страницу, признал недействительным отказ от договора-счёта на предоставление рекламного сервиса Google Ad Manager Small Business и поручил взыскать неустойку в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения.
- В мае Google оспорил требование суда восстановить аккаунт «Царьграда». По подсчётам Forbes, если YouTube не разблокирует канал, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 трлн рублей.
- В августе Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
Если бы вы хотя бы представляли, сколько Гугл в России зарабатывает, то знали бы, что этот штраф для них- копейки, которыми можно подтереться и работать дальше. А уходить спокойно они из какого-нибудь Пакистана или Мали могут, но не из России.
Получается, Трамп всё-таки агент кремля, если его везде забанили?)
Все компании, которые работают на территории какой-либо страны, должны соблюдать ее законодательство. Когда тик-ток в США прессовали и отжимали часть акций в свою пользу, причем ни за что, не думаю, что вы думали о том, что в США железный занавес. США требуют соблюдать их законы, мы тоже, только там этодругое, да?)
По подсчётам Forbes, если YouTube не разблокирует канал, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 трлн рублей.
этот штраф для них- копейки
94 трлн рублей = $1.3 трлн. Капитализация Alphabet (Google) $1.972 трлн. Интересные у вас понятия о копейках в 2/3 от капитализации. И вы серьезно считаете, что Гугл зарабатывает в России больше 2/3 от своей капитализации?
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Если компания не выполнит решение суда, ей может грозить уголовное дело и дополнительные штрафы.