Можно ли заработать на чехлах для телефонов: история фейла сервиса Casely

В статье о том, как легко проверить идею бизнеса, я упомянул свой неудачный и дорогой опыт создания сервиса по печати на чехлах для смартфонов. После этого мне задавали вопрос «зачем вообще было заниматься чехлами и как на этом в принципе можно заработать».