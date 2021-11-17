В Южной Корее запланировали оштрафовать Apple и Google за отсутствие сторонних платёжных систем в магазинах приложений Статьи редакции
Власти считают, что эти компании недостаточно соблюдают закон.
- Согласно заявлению Комиссии по коммуникациям Кореи штраф составит 2% от выручки компании на корейском рынке, пишет Reuters.
- Также Apple и Google будут штрафовать за задержки при проверке приложений и удаление сервисов из магазина. Сумма штрафа составит 1% от выручки. Новые правила вступят в силу в марте 2022 года после консультаций, сообщил регулятор.
- В августе в Корее приняли поправки в Закон о телекоммуникационном бизнесе против доминирования крупных сервисов. Власти обязали Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями.
- В Комиссии решили внести поправки, так как Apple и Google «недостаточно соблюдают закон». Компании также будут штрафовать за отказ предоставлять запрашиваемую регуляторами информацию.
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Ой, постойте, это же в цитадели свобод, в Южной Кореи! Вы не понимаете!!!! Это другое!!! Государство просто следит что бы все соблюдали правила! Учитесь, татароугры у белых людей!!!
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