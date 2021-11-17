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Право
Nazigul Jusupova

В Южной Корее запланировали оштрафовать Apple и Google за отсутствие сторонних платёжных систем в магазинах приложений Статьи редакции

Власти считают, что эти компании недостаточно соблюдают закон.

  • Согласно заявлению Комиссии по коммуникациям Кореи штраф составит 2% от выручки компании на корейском рынке, пишет Reuters.
  • Также Apple и Google будут штрафовать за задержки при проверке приложений и удаление сервисов из магазина. Сумма штрафа составит 1% от выручки. Новые правила вступят в силу в марте 2022 года после консультаций, сообщил регулятор.
  • В августе в Корее приняли поправки в Закон о телекоммуникационном бизнесе против доминирования крупных сервисов. Власти обязали Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями.
  • В Комиссии решили внести поправки, так как Apple и Google «недостаточно соблюдают закон». Компании также будут штрафовать за отказ предоставлять запрашиваемую регуляторами информацию.

#новости

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Грузовой Макс

Как они смеют попирать права и свободы, карликовый мордор не знает как остановить демократизацию и либерализацию общества, уверен Сережа Брин и Тимочка Кук кооперативу Озеру ничего не выплатит.
Ой, постойте, это же в цитадели свобод, в Южной Кореи! Вы не понимаете!!!! Это другое!!! Государство просто следит что бы все соблюдали правила! Учитесь, татароугры у белых людей!!!

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6
Denis Bystruev

Первый раз это было свежо, но в сотый уже приелось.

Вы лучше скажите, AAPL продавать или докупать?

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3
Blackrock

Ну так актуально же, глядишь наши граждане перестанут думать что мы самые плохие. Позволяем себе пугать великие американские компании

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1
Denis Bystruev

Почему вас это волнует? Это как-то должно влиять на стратегию вложения денег и времени? ред.

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–2
Blackrock

А я за справедливость. Считаю несправедливо в данном вопросе хаять РФ и уничижительно высказываться о стране когда везде примерно так же.

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2
Denis Bystruev

Переживания по таким пустякам выдают нашу провинциальность.

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–1
Грузовой Макс

Уважаемый Денис! Спасибо за внимание к моей скромной персоне. В моем портфеле исключительно акции его божественности Илона аль-Маска! На остальных не распыляюсь. Спасибо. ред.

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0
Denis Bystruev

От стёба усталость уже. Всё хорошо в меру.

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0
AnlimiT

Хорошо, что не предложили сыграть в игру Кальмара 😁 А может таким образом собирают деньги на второй сезон?))

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0
common sense preacher

компании недостаточно соблюдают закон

а как можно соблюдать/достаточно недостаточно? может, в переводе напутали?
либо да, либо нет. какие еще варианты?
как выглядит шкала достаточности? ред.

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