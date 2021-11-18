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Право
Nazigul Jusupova

Законодатели ЕС достигли соглашения об ужесточении регулирования Apple, Facebook, Microsoft и других компаний — FT Статьи редакции

Закон будет применяться к компаниям с капитализацией более €80 млрд, у которых есть как минимум один интернет-сервис.

  • Речь идёт о Законе о цифровых рынках — он направлен на борьбу с монополией крупных технологических компаний. Законодатели надеются, что его примут в 2022 году, пишет Financial Times.
  • Закон предлагает запретить компаниям давать приоритет собственным сервисам, мешать пользователям удалять предустановленные приложения и другое.
  • Правила коснутся компаний с рыночной капитализацией не менее €80 млрд, которые предлагают хотя бы одну интернет-услугу — например, онлайн-поиск, рассказали источники издания.
  • Кроме Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft под действие закона попадут Booking.com и Alibaba.
  • Кроме этого, закон даст больше возможностей национальным регуляторам для проверки покупок ИТ-компаниями более мелких конкурентов, так как есть риск, что крупные компании заключают сделки по заниженной цене, чтобы «убить» конкурентов.
  • Прежде чем соглашение станет законом, его должны одобрить в Европарламенте, а затем страны-члены Евросоюза.
  • В октябре 2020 года источники Financial Times сообщали, что Евросоюз планирует составить список крупнейших технологических компаний для более строгого регулирования.
  • Еврокомиссия неоднократно заявляла о нарушении антимонопольного законодательства со стороны крупных ИТ-компаний, в том числе Apple, Amazon и Google. Последняя была оштрафована в 2018 и 2019 годах из-за антиконкурентных ограничений.

#новости #евросоюз

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13 комментариев
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Arthur Niazyan

О, опять ужесточение. Если что-то не ужесточили в нашей жизни - день прошёл зря.

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8
Siergiej Kosicki

В этот раз это довольно оправданное ужесточение. Последние годы масштабность техно гигантов немного пугает. А про конкурентоспособность локальных сервисов, которые пытаются работать в той же сфере, что и корпорации вообще можно забыть.
Говорю на личном примере: занимаюсь гастрономией в одной стране ЕС и пробовал пользоваться услугами фирм по доставке своей еды клиенту. Три из трех фирм мне отказали по причине отсутствия у них свободных курьеров. А все из-за того, что гиганты типа UberEats или Wolt демпят рынок и платят зарплаты курьерам х2 от рыночных. Как итог – никто не хочет работать за среднюю ставку.
И в этом случае не рыночек решает, а инвесторы, которые сыпят деньгами в убыточные на данный момент компании.

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7
Андрей Николаев

А все из-за того, что гиганты типа UberEats или Wolt демпят рынок и платят зарплаты курьерам х2 от рыночных.

Поразительно. Обычно гиганты и монополии приводят к тому, что зарплаты падают, а цены растут. А тут выходит, что цены все ниже, а зарплаты все выше? И с этим надо бороться? Нет уж, увольте.

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1
Arthur Niazyan

Меня больше пугает сегрегация и невиданные расширения прав полиции.

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1
Syzygy

А если посмотреть со стороны курьеров и потребителей? Вы хотите, чтобы люди работали за меньшую плату, а потребители платили больше. Очень справедливо, да.

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0
Siergiej Kosicki

Как раз наоборот. Я могу обеспечить более низкую цену для потребителя, если не буду платить весьма большую комиссию агрегаторам, а буду пользоваться услугами локальных фирм, занимающихся доставкой. В данный момент так и есть: цены на всех площадках-агрегаторах выше, чем на месте чтобы хоть как-то скомпенсировать комиссию в 37% (!). Найти собственных курьеров также довольно сложно даже за весьма неплохую ставку, так как на UberEats ребята зарабатывают раза в 2 больше. И проблема как раз таки в том, что большие ребята совершенно искусственно повышают ставки и дают бонусы себе в убыток, исключительно с целью отхватить большую часть рынка. Что ж: пройдет пару лет, у части компаний финансирование этих дел поубавится и ситуация выровняется.

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1
Никита Корниенко

Ужесточили день

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1
Населенный Орзэмэс

Нужно ужесточить скорость ужесточения ужесточений

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1
Населенный Орзэмэс

А чего ехидничать? Государство печеться за порядок в том числе и политический, а то все эти пузыри вроде Facebook и прочих сервисов могут на простой доске обьявлений сделаться новыми владельцами мира, а текущая политика с центробанком (общаком) передивает, что лавочку могут и прикрыть.

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–1
Даниил Белоконь

Антикапитализмом попахивает)

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0
Денис Давыдов

Обычное антимонопольное регулирование ему сто лет в обед.

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1
Никита Корниенко

Видимо свободный рынок с низкой регуляцией со стороны государства, Даниил, отождествил с капитализмом.

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0
Никита Корниенко

Призрак коммунизма?

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0
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