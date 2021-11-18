Oriflame получила штраф в 30 тысяч рублей из-за утечки паспортных данных 1,3 млн российских клиентов Статьи редакции
Эксперт оценивал утечку в «сотни тысяч долларов».
- Мировой судья Хамовнического района Москвы признал компанию виновной в нарушении закона о персональных данных (ст. 13 ч. 11 КоАП), пишет «Интерфакс».
- В августе 2021 года на хакерских форумах выставили на продажу электронные копии паспортов более 1,3 млн российских клиентов Oriflame.
- Компания заявила, что подверглась серии кибератак. Oriflame отметила, что злоумышленники при этом не получили доступа к номерам банковских счетов, телефонам, паролям и коммерческим операциям покупателей.
- В Роскомнадзоре рассказывали, что утёкшие данные клиентов нашли на трёх ресурсах — два из них заблокированы, третий удалил ссылку на базу.
- Управляющий RTM Group Евгений Царев оценивал утечку в сотни тысяч долларов. По его словам, хакеры могли использовать сканы паспортов для микрозаймов, регистрировать онлайн-сервисы и оформлять сим-карты или кошельки в платёжных системах.
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