А цветочки помогут? Как сохранить офис и превратить его в «место силы»

«Выживут только коворкинги». «Этих в офис больше не заманишь». «Мы вообще думаем отказаться от аренды». «Пандемия кончится и все вернутся в кабинеты, как и раньше»: новая волна СoVid-19 вызвала новую волну разговоров, какими должны быть рабочие места, для кого их нужно сохранять и имеет ли вообще смысл такое сохранение.