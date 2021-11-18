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Право
Евгения Евсеева

Oriflame получила штраф в 30 тысяч рублей из-за утечки паспортных данных 1,3 млн российских клиентов Статьи редакции

Эксперт оценивал утечку в «сотни тысяч долларов».

  • Мировой судья Хамовнического района Москвы признал компанию виновной в нарушении закона о персональных данных (ст. 13 ч. 11 КоАП), пишет «Интерфакс».
  • В августе 2021 года на хакерских форумах выставили на продажу электронные копии паспортов более 1,3 млн российских клиентов Oriflame.
  • Компания заявила, что подверглась серии кибератак. Oriflame отметила, что злоумышленники при этом не получили доступа к номерам банковских счетов, телефонам, паролям и коммерческим операциям покупателей.
  • В Роскомнадзоре рассказывали, что утёкшие данные клиентов нашли на трёх ресурсах — два из них заблокированы, третий удалил ссылку на базу.
  • Управляющий RTM Group Евгений Царев оценивал утечку в сотни тысяч долларов. По его словам, хакеры могли использовать сканы паспортов для микрозаймов, регистрировать онлайн-сервисы и оформлять сим-карты или кошельки в платёжных системах.

#новость #oriflame

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18 18 комментариев
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18 комментариев
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Dmitry Yashin

Уфф, надеюсь, не разорятся! ред.

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14
Населенный Орзэмэс

Между тем, нас активно агитируют сдавать биометрию на благо Родины.

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13
Elena Kuznetsova

Какая огромная сумма штрафа😱

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11
Анатолий Б.

0,023 рубля за данные клиента. Чуть дороже 1 мегабайта на мобильном трафике. Недорого, хороший бизнес.

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8
Дмитрий Юрьевич

Судья в сговоре что-ли или опечатка в статье? 30000 рублей или 30 миллионов?

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5
Евгения Евсеева

хотела бы я, чтобы это была опечатка!

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3
авэк муа плезир

Государство в сговоре

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0
Населенный Орзэмэс

Серьезный штраф. Суровое наказание.

З.Ы. Просто напомню, что все чебурнетные и пакетнояровые законы принимаются под предлогом защиты персональных данных россиян

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2
Андрей Николаев

Выходит, что паспортные данные одного человека суд оценил в 0.2 копейки. Хороший суд, ничего не скажешь)

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1
Arthur Niazyan

Ну это не лосей валить :)

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1
No Name
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1
Vasiliy coconut

Ахахаха
Российское правосудие - курам на смех
Что ни решение суда. То дичь какая то

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1
Kirill

Бедный Орифлейм!

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0
Михаил Синицын

Скидываться уже начинаем на погашение штрафа ?

Ответить
0
Сергей Ермилов

Даже не по рублю за клиента?

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Закон суров, но это закон.

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0
hakhagmon

это вам не почты сторонников навального сливать, а паспорта за 2 копейки

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0
Ildar S

Ждем новую волну людей, на которых мошенники пооформляли кредитов и перепривязали номера телефонов в банковских ЛК, стащив деньги со счетов?

P.S. Зачем орифлейм собирает паспортные данные клиентов? Да и не просто данные, а сканы паспортов. Что они с ними делают?

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0
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