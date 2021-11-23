Можно попробовать уже сейчас.

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С 22 ноября вступил в силу закон о кадровом электронном документообороте. Теперь компании и работники могут заключать трудовые и другие договоры дистанционно с помощью электронной подписи, не дублируя их на бумаге.

Какие документы можно будет перевести в электронный вид

Трудовые договоры.

Договоры о материальной ответственности.

Ученические договоры.

Договоры на получение образования во время работы.

Заявление об увольнении.

Документы об изменении условий договора и другие.

Нельзя оформлять электронно акты о несчастных случаях на производстве, приказы об увольнении, а также журнал безопасности и трудовые книжки, если работник захотел оставить её бумажный вариант.

Что нужно сделать компании

Выпустить внутренний документ об электронном документообороте

Решение о переходе на электронный формат организации будут принимать самостоятельно. Для этого нужно составить локальный нормативный акт — внутренний документ.

Работодатель сам определяет:

Перечень электронных документов и категорий работников, которые могут их заключать.

Дату, с которой вводится электронный документооборот.

Срок уведомления работников об изменениях и другое.

Уведомить и получить согласие сотрудников

Нужно уведомить каждого работника о переходе на электронный документооборот, а сотрудники должны дать письменное согласие. Если они этого не сделают, документы нужно оформлять на бумаге.

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Согласие не нужно брать у тех, кого оформляют на работу после 31 декабря 2021 года, и тех, у кого на эту дату нет трудового стажа. Увольнять или не брать на работу из-за отсутствия согласия нельзя.

Даже с согласием работники вправе попросить выдать документы или их заверенные копии. Компания должна сделать это за три рабочих дня. Можно выдать бумажные документы или их копии, прислать документы в электронном виде или выдать бумажную копию электронного документа.

Зарегистрироваться на сайте «Работа в России» или использовать внутреннее ПО

Хранить и подписывать электронные документы можно в личном кабинете работодателя на сайте «Работа в России» или в собственной информационной системе, которая позволяет это делать.

Информационная система — это любое ПО, которое позволяет хранить и подписывать электронные документы, а также фиксировать факт их получения, пояснила vc.ru ведущий эксперт управления технической поддержки «Контура» Елена Кулакова. Сейчас для обычного электронного документооборота компании используют сервисы «Контур.Диадок», «Дело» и другие.

Чтобы заверить документ, нужная электронная подпись. В зависимости от вида документа и на какой площадке он подписывается, это может быть:

Усиленная квалифицированная электронная подпись.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Простая электронная подпись.

Например, чтобы заключить трудового договор через свою систему, представителю компании нужно будет использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Её можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.

Электронные документы нужно хранить в течение срока, который установлен законодательством об архивном деле. Он зависит от типа документа — например, для приказа о приёме на работу это 50 или 75 лет.

Какие расходы

Работодатель сам оплачивает создание и обслуживание информационной системы, а также создание, использование и хранение электронных документов.

Расходы на получение работником электронной подписи, если её у него нет, также ложатся на компанию.

Ведение электронного документооборота на сайте «Работа в России» бесплатно, сообщал Минтруд.

Когда можно перейти на электронный документооборот

Сам закон вступает в силу со дня его опубликования — 22 ноября, то есть оформлять кадровые документы в электронном виде можно уже сейчас.

В будущем работник сможет подключаться, отправлять сообщения и заявления на «Работе в России» и в информационной системе работодателя с помощью Госуслуг — но не раньше 1 сентября 2022 года. Например, на сайте Госуслуг можно будет размещать документы для работника, пояснила Кулакова.