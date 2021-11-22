ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тысячи рублей из-за повышения тарифов на связь с начала 2021 года Статьи редакции
Оператор рассказывал, что цены повысили для архивных тарифов.
- С начала января 2021 года Tele2 повысил стоимость услуг в среднем на 13% для 12 млн абонентов-физлиц, заявила ФАС. Регулятор посчитал, что повышение не было обусловлено ростом затрат, пишет ТАСС.
- Из-за повышения тарифов ФАС завела дело на оператора ещё в феврале 2021 года, а в сентябре признала Tele2 виновной и обязала снизить тарифы.
- В Tele2 рассказывали vc.ru, что изменения в январе коснулись архивных тарифов, которые прежде никогда не менялись. По данным компании, они открыто информируют клиентов об изменениях, большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру».
В Tele2 рассказывали vc.ru, что изменения в январе коснулись архивных тарифов, которые прежде никогда не менялись. По данным компании, они открыто информируют клиентов об изменениях, большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру».
Такой вранье. Мне несколько раз звонили, я сказал не хочу переходить и меня устраивает мой тариф в 250 рублей. У меня был ежемесячно автоплатеж настроен. В один момент я понял что деньги не списали за тариф, потому что тариф стал 350 рублей. Ложь @Tele2 Россия
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