Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Евгения Евсеева

ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тысячи рублей из-за повышения тарифов на связь с начала 2021 года Статьи редакции

Оператор рассказывал, что цены повысили для архивных тарифов.

  • С начала января 2021 года Tele2 повысил стоимость услуг в среднем на 13% для 12 млн абонентов-физлиц, заявила ФАС. Регулятор посчитал, что повышение не было обусловлено ростом затрат, пишет ТАСС.
  • Из-за повышения тарифов ФАС завела дело на оператора ещё в феврале 2021 года, а в сентябре признала Tele2 виновной и обязала снизить тарифы.
  • В Tele2 рассказывали vc.ru, что изменения в январе коснулись архивных тарифов, которые прежде никогда не менялись. По данным компании, они открыто информируют клиентов об изменениях, большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру».
Обновлено в 18:00.

В Tele2 пояснили vc.ru, что выбирают форму правовой защиты, но в любом случае всегда исходят из интересов клиентов.

#новость #tele2

1402 просмотров
31 31 комментарий
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Никита Алфимов

Ухх, я прям чувствую как все пользователи теле2 счастливо зажили после штрафа. Компания извинилась, дала всем бесплатный интернет и 69 девственниц в придачу

Ответить
6
Илья Рогаткин

Я абонент Теле2, и мне бы такое почувствовать , но нет, скорее они больше заработали на повышении тарифов, и штраф полная фигня

Ответить
2
Никита Алфимов

Ну да, тут фас существует скорее постольку поскольку. Вот если бы им штраф выдвигали как царьград гуглу, вот тогда оператор ножками бы задвигал

Ответить
1
Всеслав Сапожников

Полностью с вами согласен, по любому они этого штрафа не почувствуют

Ответить
0
Yashar Nazarov

69 мало

Ответить
0
Андрей Николаев

Ты прокорми их сначала

Ответить
1
Никита Алфимов

Как говорится "2 girls - one cup"

Ответить
0
Никита Алфимов

420?

Ответить
0
Nick Moren

Что за бред происходит, ФАС контролирует цены на связь… мдааа. Лучше бы они так цены на топливо контролировали…

Ответить
3
Андрей Николаев

А вам будет от этого легче? Ну сделают завтра бензин по 60. А через полгода снизят цену обратно. А собранные бабки за это время пойдут 50 на 50, одно газпрому, другое в ФАС. Вы то че получите с этого?)

Ответить
0
Ёртёмёй

Так и не контролирует же. Просто штрафует слегка, показывает бурную деятельность.

Ответить
0
Artem Ilchenko

Чет я не понял, в чем виновато Теле2?

Ответить
4
Serj Koss

втихаря подняли ценник на 10%, даже не уведомив абонентов

Ответить
1
Denis Video

Отлично, оштрафовали они... Тогда верните переплату тем людям чьи это деньги.

Ответить
2
Имяи Фамилия

В России потребительского терроризма не допустят - хамят и обманывают человека, а деньги штрафные идут в бюджет, видимо это плата за вызов ответственных служб)) такое вот восстановление справедливости по-государственному. Чувак, он нам заплатил! Все в порядке!))

Ответить
2
Empathy

А МТС они не хотят оштрафовать после того как повысили без оповещения более чем на 20%?

Ответить
3
Эзиз Ибрагимов

Ну и ужастики ред.

Ответить
0
Дмитрий Куликов

Надо было штрафовать Tele2 на 20% от оборота, тогда это решило бы проблему раз и навсегда)

Ответить
2
Садых Садыхов

В Tele2 рассказывали vc.ru, что изменения в январе коснулись архивных тарифов, которые прежде никогда не менялись. По данным компании, они открыто информируют клиентов об изменениях, большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру».

Такой вранье. Мне несколько раз звонили, я сказал не хочу переходить и меня устраивает мой тариф в 250 рублей. У меня был ежемесячно автоплатеж настроен. В один момент я понял что деньги не списали за тариф, потому что тариф стал 350 рублей. Ложь @Tele2 Россия

Ответить
1
Сергей

В таких ситуациях нужно заставлять компанию выплачивать клиентам деньги, которые они отдали в качестве переплаты. И плюс еще проценты за пользование деньгами.

А так, без таких мер и с такими низкими штрафами, это ерундища

Ответить
1
Евгений Кузовкин

Ох, бедняжки...

Ответить
0
Иван Иван

Читая такие новости, можно провести аналогию с выпавшим волосом, как сильно расстроится медийное лицо если об этом напишут в СМИ?

Ответить
0
Кирилл Сызганов

Видимо у теле2 подкачал юр. отдел. Настоящие монополисты типо Яндекса неприкасаемы, что жаль.

Ответить
0
Денис Ковальчук

Да все бы и ничего но эти теле2 начали творить не пойми что. Взяли тариф мой чёрный который был в архиве уже автоматически замен ли на какое то Г!!!

Ответить
0
Александр Привалов

большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру»

Ну я вот неспокойно отнёсся, еще в начале года попросил у них после решения ФАС мне вернуть тариф. Сказали "ваше мнение нас не волнует, с ФАСом не согласны, будем обжаловать до посинения". Свалил через неделю. ред.

Ответить
0
Никита Алфимов

Это прямая цитата или переформулируя?

Ответить
0
Александр Привалов

Хмм, ну общий смысл, конечно, зря кавычки поставил

Ответить
0
Никита Алфимов

Нуу, учитывая как теле2 себя в рекламе позиционирует я бы не удивился что они так реально с клиентами общаются)

Ответить
0
Kirill Semin

Ушел с теле2 из-за спама, который в виде pop-up появляется периодически. В формате: "Астрологи предсказали неделю повышения тарифов. Читать дальше? (200р/минута)". Причем они появляются и насильно включают экран телефона, и он из-за этого разряжается

Ответить
0
Юрий Другач

Я им написал когда-то и выключили этот спам

Ответить
0
Андрей Николаев

И кому это надо? Я лично эту ситуацию вижу так: обычных людей нагнули, заставили просто так платить больше, в итоге эти деньги ФАС и Теле2 поделили пополам под видом заботы о тех самых нагнутых гражданах. Збс!

Ответить
0

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Устойчивые города: Москва
Полезные в быту. Топ домашних аксессуаров для снижения экоследа

Многие вещи, которые мы привыкли использовать в быту один раз, а после этого выбрасывать в урну, в природе разлагаются сотни лет. Рассказываем, как подобрать более экологичные альтернативы.

тканевые косметические диски 
6 6 комментариев
1
Финансы
A.INVEST
Сколько может стоить стартап?

У каждого из нас будет разный ответ на этот вопрос, зависящий от широты финансового мышления или от окружения. Люди со средним достатком скажут, что несколько миллионов рублей. Бизнесмены вспомнят опыт знакомых, назовут цифру в несколько миллионов долларов, а венчурные фонды оценивают стартапы в десятки и сотни миллионов долларов.

5 5 комментариев
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Утконос Онлайн
От монолита к микросервисам. Как упростить и ускорить работу онлайн-магазина продуктов

Опыт «Утконоса».

18 18 комментариев
5
Приёмная
Максим Юрченко
Новый способ развода от OZON! Как недобросоветсные продавцы обходят защиту покупателей!

Цель статьи убечь пользователей от новой схемы развода/мошенничества на площадке OZON. Для модераторов, вся информация в материале взята из открытых источников и доступна в сети интернет. Все, что написано далее сделано во благо общества и общественных интересов.
29 октября номер заказа 23097800-0021 приобрел туалетную воду на OZON в магазине

81 81 комментарий
62
Дизайн
Артем Сафаров
Чем нам так нравятся Lottie-анимации, и почему вам тоже стоит о них узнать

Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. Мы используем Lottie-анимации на проектах студии, эта технология нам очень нравится, поэтому сегодня и вас с ней познакомим :)

40 40 комментариев
156
Veles.finance
Как работает индикатор полосы Боллинджера
0 Обсудить
0
Право
Маша Цепелева
Путин подписал закон об электронном документообороте — заключить трудовой договор можно будет в интернете Статьи редакции

Подписывать трудовые документы электронной подписью можно будет с 1 сентября 2022 года.

61 61 комментарий
25
Маркетинг
Solar Staff
Веб-мастера для продвижения миллионов книг

Как ЛитРес с помощью Solar Staff подключил сотни веб-мастеров и рассказал о книгах миллиону читателей по всей России.

5 5 комментариев
10
Selectel
CNews: Спрос на IaaS растет быстрее, чем на SaaS

CNews Analytics составили рейтинг крупнейших поставщиков облаков и проанализировали спрос в России. Согласно исследованию, в прошлом году рынок SaaS был почти в вдвое больше рынка IaaS, но последний растет быстрее.

0 Обсудить
Карьера
MAKO-digital
Как административное планирование победило демократию в нашем агентстве

История про то, как шипастый кнут оказался эффективнее нежных слов в дрессировке дедлайнов и людей, да вот только пряник в этом деле подействовал куда лучше

0 Обсудить
16
Транспорт
Евгения Евсеева
Власти Великобритании обяжут оборудовать все новые здания в стране зарядными станциями для электромобилей с 2022 года Статьи редакции

Страна планирует строить до 145 тысяч станций в год.

94 94 комментария
18
Больше статей
null