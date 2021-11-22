Сколько может стоить стартап?

У каждого из нас будет разный ответ на этот вопрос, зависящий от широты финансового мышления или от окружения. Люди со средним достатком скажут, что несколько миллионов рублей. Бизнесмены вспомнят опыт знакомых, назовут цифру в несколько миллионов долларов, а венчурные фонды оценивают стартапы в десятки и сотни миллионов долларов.