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Право
Евгения Евсеева

Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple и Google Статьи редакции

А также Twitter, TikTok, Telegram и другие.

61 61 комментарий
1734 просмотров

Роскомнадзор опубликовал список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону «о приземлении».

В список вошли 13 компаний:

  • Google.
  • Apple.
  • Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp).
  • Twitter.
  • TikTok.
  • Telegram.
  • Zoom.
  • Likeme (владеет соцсетью Likee).
  • Viber.
  • Discord.
  • Pinterest.
  • Spotify.
  • Twitch.

Кроме открытия филиала, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Также они должны установить на сайте счётчик посещаемости и удалять информацию, нарушающую российское законодательство, отмечает регулятор.

Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.

В пресс-службе Viber уже сообщили РБК, что понимают важность подобных инициатив и «будут действовать в соотвествии в законодательством».

  • В июле 2020 года Путин подписал закон, обязывающий крупные ИТ-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открывать представительства в России.

#новость #роскомнадзор

61 61 комментарий
8
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61 комментарий
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Даниил Мельник

«Если компании не выполнят требования, их сайты исключат из поисковой выдачи» Google исключат из поисковой выдачи..?
Каво-о-о…

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14
Bortnikov Arkadiy

Следующие письмо Гуглу: Вы должны исключить из поиска Гугл.ком все сайты с доменом Гугл.ком.

Ответить
6
pavelknx

DNS

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Правильно, все прогрессивные страны давно уже требуют подобное.

Ответить
4
Denis Zotov

В прогрессивных странах офисы уже есть. Если нет - то это не прогрессивная страна :)
У Discord по-моему вообще всего один офис; ожидать, что следующий он откроет именно в России, несколько наивно. ред.

Ответить
12
Алексей Винокуров

А наличие офиса это необходимое или достаточное условие для того, чтобы страна считалась прогрессивной?

Ответить
4
Denis Zotov

Необходимое условие - это когда нет необходимости требовать открывать офисы.

Ответить
10
Александр Никитин

Требуем потому что можем. Они на нашей территории, зарабатывают деньги с наших граждан. Пусть раскошеливаются. Новые рабочие места, налоги в бюджет.

Ответить
2
Виктор Резнов

НДС 20% (налог на Google) и так платиться всеми сервисами при оплате российскими гражданами

Ответить
5
Александр Никитин

Дело не только в НДС, пока они не резиденты официально, они освобождены от львиной части налогов. Лавочку прикрывают.

Ответить
1
Максим Абдрахманов

Ага, а ещё они освобождены от цензуры

Ответить
0
Александр Никитин

Очень смешная шутка, особенно когда все соц сети забанили Трампа. Цензуры нет.

Ответить
1
Максим Абдрахманов

Методичку обновите.
Мне плевать, что там в США. Я хочу чтобы здесь был хоть один источник без цензуры кремля.

Ответить
2
Даниил Мельник

Гугл работает в России через ООО Гугл, а его услуги дополнительно облагаются «Налогом на Гугл».

Ответить
0
Сергей Ищенко

Наши граждане пользуют услуги компаний на их территории добираясь до них по сети. Большой вопрос, кто кому должен платить)))) Кто-то гонит наших граждан на их ресурсы, вся инфраструктура которых находится вне территории РФ???

Ответить
1
Виктор Василенко

Сарказм?

Ответить
0
Максим Абдрахманов

А Россия прогрессивная страна? Может у нас правовое государство? Или упаси господи, демократия? Не смешите.
Офисы здесь нужны, чтобы в случае очередного отказа удалять зацензуринный контент могли кого-нибудь посадить, в качестве меры давления. Другими словами - сотрудники компаний будут здесь заложниками. Очень прогрессивно

Ответить
0
Дмитрий Жучков

21 век блин, цифровая революция, а тут офисы. Давно пора уже объединятся и развиваться, а не херней заниматься. Цифровой Железный занавес снова в действии

Ответить
4
Anton Lozovoy

Я думаю, вы ни разу не пытались дозвониться в Эпл, чтобы решить проблему с их Эпстором. А то бы поняли, для чего нужны офисы.

Ответить
–3
Даниил Мельник

Курсую по вопросу офисов - в России есть офис гугл; по разным данным работает там около ста человек. При этом единицы Youtube-авторов, кто получает вменяемые ответы от саппорта. В лучшем случае приходят ответы от Раджи. Почему Раджи? Ну-у-у… В саппорте Российского гугла работают индусы…
А в остальном закатайте губу обратно. Никто увеличивать размер саппорта вам не будет. Закон для другого, и ваши хотелки, это ваши хотелки…

Ответить
4
Anton Lozovoy

Вы не знаете, для чего закон. И не знаете моих хотелок. Поэтому не фантазируйте.

Ответить
–1
Даниил Мельник

Да конечно!) НИКТО тут не знает, зачем этот закон. Только вы, лучик добра, вменяемости ну и, конечно же, информативности. А про хотелки вы сами её озвучили, что в Apple дозвониться не можете.

Ответить
1
Anton Lozovoy

Диванные эксперты подъехали))) Давай, отрабатывай)))

Ответить
0
Даниил Мельник

Ты хоть не истери, если толкаешь себя за реально знающего вопрос дядьку. Перешёл с пассивной агрессии в минуса, а щас просто истерика с кучей скобочек.
Срамота…

Ответить
0
Anton Lozovoy

Смешной ты)))

Ответить
0
Даниил Мельник

И зачем ты мне это пишешь? Хотя ну с минусовальщиком разговаривать, себя не уважать. Иди в игнор.

Ответить
–1
Anton Lozovoy

Неужели Даня остановится?! Да не верю)))

Ответить
0
Maria Kurdina

Офис или кол центр?
Офис может и из одного человека состоять так то..

Ответить
1
Anton Lozovoy

Колл-центр - пишется так. И колл-центром тут не обойдёшься.

Ответить
–2
Maria Kurdina

Call centre пишется так.
Простите, я думала, что мы о сути, но раз тут буквоедство, то это иной разговор.

В любом случае офис, который будет состоять из одного человека не будет решать вашу проблему с Apple Store

Ответить
3
Anton Lozovoy

Упорствуйте в своём заблуждении. Ещё можете написать на итальянском. Но зачем? Мы пишем на русском. Ок, больше не буду указывать на ошибки в ваших комментариях, хотя их хватает и без колл-центра.

Ответить
–3
Даниил Мельник

Держу в курсе - на итальянском колл-центр будет так же, как и на английском..)

Ответить
2
Maria Kurdina

Спасибо ) а то я прямо слово «растерялася» 🤣

Ответить
0
Дмитрий Жучков

да я пока ни в одну подобную компанию ни разу не звонил. Все вопросы решал без звонка

Ответить
0
Roman Romaniyk

У фэйсбука суппорт очень тугой, особенно когда появляются вопросы связанные с ads

Ответить
0
Дмитрий Жучков

У остальных не лучше, чем крупнее компания, тем хуже саппорт

Ответить
0
Roman Romaniyk

Глупое утверждение. Вчера только связывался (и не в первый раз уже) с официальной техподдержкой Эпл в России, через официальное приложение, очень оперативно перезванивают на указанный номер и консультируют

Ответить
1
Anton Lozovoy

Вы неправы. У Яндекса великолепная продержка. В отличие от большинства мелких компаний. Плохой саппорт - это банально результат плохой работы, а не следствие того, что компания большая.

Ответить
–1
Дмитрий Жучков

Ну я не совсем верно написал, я про мировые бренды. Хотя насчет великолепной я бы поспорил. Иначе бы не было столько жалоб на них даже на этом сайте. Пару раз мне тоже не смогли нормально помочь, хотя решение было простое, хоть и не совсем типовое

Ответить
0
Mikhail Golik

В смысле, чтобы лично туда прийти и подсунуть под дверь петицию?

Ответить
0
Сергей Ищенко

Мило)))
Компании знают, что уже должны???

Ответить
4
Dmitriy Raven

Они должны потому что баблишко стричь Роскомпозору невозможно, если представительства нет. 😂 Только такую кормушку для них врядли кто-то согласится открыть.

Кстати представительство Apple и Google как бы в России и так есть.

Ответить
0
Александр Никитин

А Вы имеете что-то против, чтобы деньги российский пользователей оседали именно в российском бюджете?

Ответить
1
Дмитрий Мишов

А Вы думаете, это для этого делается?))))))

Ответить
2
Roman Romaniyk

Какая разница, если исход итак понятен. Им придётся пойти на это, в противном случае - всё будет «по сценарию».

Ответить
1
Elena Kuznetsova

Новые рабочие места????😁

Ответить
2
Филипп Романов

Нее вряд ли)

Ответить
0
Костя Жажиев

А где вакансии смотреть ?

Ответить
2
Mikhail Golik

Зицпредседателя Фунта? Эти представительства нужны чтобы было кого брать в заложники. Типа, не будете слушаться, мы ваш местный офис весь посадим.

Ответить
0
Igor Sergeev

ну дык.
регулировать лучше всего в своём суде)) ред.

Ответить
2
Александр Никитин

Будут платить налоги хотя бы частично в бюджет РФ. А почему бы и да.

Ответить
2
Grigvik Fake

Открою представительства всех компаний из списка по аутсорсу в единственном лице. Дёшево. Быстро. Эффективно.

Ответить
2
Дмитрий Жучков

За символические 1% прибыли :))))))))))

Ответить
0
Dmitry Mikushin

Обяжите уж сразу открыть бизнес-центр формата СИЗО, с решётками на окнах.

Ответить
1
Клемент Бурдин

Корректируем CV, народ )

Ответить
1
Михаил Ефименко

Надеюсь наконец рекламу в ФБ без посредников начнут продавать.

Ответить
0
Артём Кирьянов

Удивил TikTok, ведь у них офис в РФ
Компания ООО ТИКТОК РУС, адрес: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26 офис 130 зарегистрирована 30.03.2020.
Так же удивил Spotify . Он арендует офис рядом со станцией метро Белорусская «как минимум с декабря 2019 года» в коворкинге WeWork.

Ответить
0
Александр Никитин

Они могут быть зарегистрированы не как представительства, а как отдельные юр лица.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

А этот самый тикток? Или Вектор или Маврех местный

Ответить
0
Джон Картошкин

посадить хотят?

Ответить
–1
Вадим Клюев

не, хотят послать проверку и потребовать денег, а еще хотыт услышать, чтобы им сказали, куда надо пйоти с их требованями)

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0
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