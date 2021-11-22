Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple и Google Статьи редакции
А также Twitter, TikTok, Telegram и другие.
Роскомнадзор опубликовал список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону «о приземлении».
В список вошли 13 компаний:
- Google.
- Apple.
- Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp).
- Twitter.
- TikTok.
- Telegram.
- Zoom.
- Likeme (владеет соцсетью Likee).
- Viber.
- Discord.
- Pinterest.
- Spotify.
- Twitch.
Кроме открытия филиала, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Также они должны установить на сайте счётчик посещаемости и удалять информацию, нарушающую российское законодательство, отмечает регулятор.
Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.
В пресс-службе Viber уже сообщили РБК, что понимают важность подобных инициатив и «будут действовать в соотвествии в законодательством».
- В июле 2020 года Путин подписал закон, обязывающий крупные ИТ-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открывать представительства в России.
А Россия прогрессивная страна? Может у нас правовое государство? Или упаси господи, демократия? Не смешите.
Офисы здесь нужны, чтобы в случае очередного отказа удалять зацензуринный контент могли кого-нибудь посадить, в качестве меры давления. Другими словами - сотрудники компаний будут здесь заложниками. Очень прогрессивно
Курсую по вопросу офисов - в России есть офис гугл; по разным данным работает там около ста человек. При этом единицы Youtube-авторов, кто получает вменяемые ответы от саппорта. В лучшем случае приходят ответы от Раджи. Почему Раджи? Ну-у-у… В саппорте Российского гугла работают индусы…
А в остальном закатайте губу обратно. Никто увеличивать размер саппорта вам не будет. Закон для другого, и ваши хотелки, это ваши хотелки…
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