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Роскомнадзор опубликовал список международных ИТ-компаний, которые обязаны открыть представительства в России по закону «о приземлении».

В список вошли 13 компаний:

Google.

Apple.

Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp).

Twitter.

TikTok.

Telegram.

Zoom.

Likeme (владеет соцсетью Likee).

Viber.

Discord.

Pinterest.

Spotify.

Twitch.



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Кроме открытия филиала, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Также они должны установить на сайте счётчик посещаемости и удалять информацию, нарушающую российское законодательство, отмечает регулятор.

Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.

В пресс-службе Viber уже сообщили РБК, что понимают важность подобных инициатив и «будут действовать в соотвествии в законодательством».