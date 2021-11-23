Суд продлил арест сооснователю Group-IB Илье Сачкову на три месяца — до конца февраля 2022 года Статьи редакции
Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой на время следствия перевести его под домашний арест.
- Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Ильи Сачкова до 28 февраля, пишут «РИА Новости».
- Также Сачков через своего адвоката обратился к Владимиру Путину с просьбой перевести его под домашний арест на время следствия, сообщает Forbes. По словам адвоката, Сачкову начали приходить письма, он на них отвечает.
- «Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я прошу позволить мне на период следствия находится под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в заявлении.
- 29 сентября сооснователя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене. Детали дела неизвестны, так как материалы засекречены. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.
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