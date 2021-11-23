Все доклады прошедшей ITea Conf

Обсуждали тренды, строили прогнозы, спорили и разыгрывали призы. Всем этим мы занимались в 14 ноября на первой ITea Conf. Если вы не смогли присутствовать — не беда. Ниже мы расскажем о том, как это было, и расскажем, где посмотреть все доклады в записи.