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Право
Евгения Евсеева

Суд продлил арест сооснователю Group-IB Илье Сачкову на три месяца — до конца февраля 2022 года Статьи редакции

Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой на время следствия перевести его под домашний арест.

  • Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Ильи Сачкова до 28 февраля, пишут «РИА Новости».
  • Также Сачков через своего адвоката обратился к Владимиру Путину с просьбой перевести его под домашний арест на время следствия, сообщает Forbes. По словам адвоката, Сачкову начали приходить письма, он на них отвечает.
  • «Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я прошу позволить мне на период следствия находится под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в заявлении.
  • 29 сентября сооснователя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене. Детали дела неизвестны, так как материалы засекречены. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы.
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его…
Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал…
vc.ru

#новость #groupib

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35 комментариев
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Семен Переделкин

Передайте Владимиру Владимировичу, что произошла чудовищная ошибка!

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21
Denis Kolesnikov

(

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1
Павел Корчагин

Да блин! Перестаньте постить мои шутки раньше меня!

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0
Александр Смирнов

Это вроде еще Ежов отжег на свой арест.

Ответить
0
Павел Корчагин

Да это вообще мемас девяностолетней давности был. Кто так не говорил только.

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0
Руслан Ніколаєнко

Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине - Родина тебя бросит, сынок. Всегда...

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–3
роман долгополов

Чел просто считает Путина своей Родиной

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2
Руслан Ніколаєнко

ему не повезло, там целая очередь с челяди, которые тоже так думают

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1
Сергей S.L.

Из АТО пишите?

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

откинулся в 2016, а что, правда глаза режет?)

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0
Сергей S.L.

Испытываю чувство брезгливости к цитатам трупа всея Украины Аркадия «Бабетты» Бабченко.
А, ну раз откинулся, тогда вопросов нет. Что забыл в ру-домене?

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0
Руслан Ніколаєнко

наблюдаю за скрепами и вашей агонией, а что, нельзя? я думал, что интернет это из "загнивающей Америки" а оказывается, это ру домен)

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–1
Сергей S.L.

Ну если греет, конечно можно. Других средств обогрева в оплоте свободы не предусмотрено

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0
Руслан Ніколаєнко

да да, мы все вымерзли и боремся с голодом без помощи "братского народа"....мечты, мечты

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0
Сергей S.L.

Не знал, что позиция Нафтогаза это мечты. Но вы продолжайте верить.

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0
Руслан Ніколаєнко

дико извиняюсь, а кроме шантажа энергоресурсами вы что-то предложить еще можете? ну там, передовые технологические технологии, лучшая медицина, социальная стабильность или на крайний вариант свобода слова или прав населения? как по мне это "мелко Хоботов" для такой "сверхдержавы")

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0
Сергей S.L.

А в чем шантаж-то? Есть цена - вы или платите или нет. Вы из тех, кто на кассе за повышение цен на продавщицу орёте?
Нам, конечно, по всем параметрам до Украины далеко. Укрзалiзныця, например, передовая технологичная компания, украинская медицина самая передовая. Со свободой беда, но это не страшно, подумаешь, пару журналистов грохнули, остальные правдивее будут. А так да, все мелко

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1
Александр Смирнов

Про журналистов Политковская шутку оценила бы.

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2
Сергей S.L.

Так мы ж мордор страшный. У нас так положено. Мы же говорим про европейску неньку, где как в мордере быть не может, не?
Там, кстати, подросло поколение воспитанных ею журналистов и как-то они не особо лестно о ней отзываются. Но это другое, надо понимать

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0
Руслан Ніколаєнко

я понял, если нет чем хвастаться в сверхдержаве, давай сделаем акцент на собеседника, не очень умно, но ожидаемо) я понял что нашим технологиям до Ржд и почты России далеко

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0
Сергей S.L.

Так два Сообщения назад кроме шантажа ничего ж не было, а теперь есть? Быстро как слились

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0
Руслан Ніколаєнко

не вопрос, запишите себе победу в интернете - главное помните и гордитесь своей стабильностью и лидером нации) а я вернусь к проекту которые делаю для "проклятых американцев"

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0
Сергей S.L.

Опять зрада :(

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0
Добровольный яд

Дико извиняюсь, а что ещё Украина сама может миру предложить, кроме трубы?

Ответить
0
Добровольный яд

Неверно.
Вон как пердаки подгорают

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0
Dmitry Mikushin

Преданность Путину и преданность Родине - не одно и то же. За первое сидят в Кремле, а за второе - в тюрьме.

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1
H Jenkins

А по моему парень просто решил сразу из двух источников пить.

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2
Alexey QuQu

Правильнее сказать - на двух бутылках

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4
Dmitry Mikushin

Сачков стоял одной ногой в нормальном глобальном мире, а другой - в зазеркалье, где таблица умножения в любой момент может пойти буквой Г. Он считал себя мостом между двумя доктринами, а это всегда воспринимается обоими сторонами именно как Вы написали. Максимально уязвимая позиция, находиться в которой годами может либо заложник, либо идеалист.

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2
V S

И это была передовая кибербез команда в РФ...

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1
роман долгополов

Как раз у умных людей обострено чувство справедливости ведущее к подобным последствиям.
Многие из тех кто работали над американской ядерной бомбой , сотрудничали и с советской разведкой-считали что монополия сша на яо приведет к третьей мировой

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0
Михаил Обраменко

Да, сколько было уже подобных дел. Кто-то ожидал другой исход?

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0
Александр Смирнов

Интересно, швабры в него пихают или он все-таки им социально близкий?

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0
Руслан Ніколаєнко

думаю он "покончит самоубийством" как Пшеничный в СИЗО

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0
BearStrikesBack

Я считаю, что это новое дело Дрейфуса

Помню как Дрейфус из осы хуярил в извозчиков на бульваре Османа.

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0
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