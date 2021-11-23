Регулятор в Италии оштрафовал Apple и Amazon на €203 млн за сговор: наушники Beats могли продавать не все магазины Статьи редакции
Компании договорились, что продавать устройства Apple на маркетплейсе может только Amazon.
- Из €203 млн Apple заплатит €68,7 млн, Amazon — €134,5 млн, пишет Reuters.
- Как утверждает антимонопольное управление Италии, в 2018 году компании заключили соглашение, которое запрещает официальным и неофициальным реселлерам продуктов Apple и Beats (подразделение Apple с 2014 года) использовать Amazon.it.
- По договору, продавать устройства в этом магазине могут только Amazon и некоторые компании. Регулятор потребовал отменить соглашение и разрешить продажу всем продавцам.
- Apple назвала штраф «неоправданным». Компания заявила, что ограничения ввели, чтобы гарантировать клиентам покупку подлинных устройств, а не для ограничения конкуренции.
Apple странная компания с очень забавной позицией. Мы за экологию, поэтому не будем продавать телефоны с блоком, но салфетку будем продавать в огромной бумажной коробке. Здесь на первый взгляд сговор с амазоном, но мы скажем, что заботимся о покупателе. На вопросы почему их проводная продукция чуть ли не гнеет с первых дней, обвиняли пользователей. Про ремонт их техники тоже самое, делаем телефоны почти не ремонтируемыми, а как только кто то показывает в интернете как починить их айфон, грозят всеми судами. Это не вспоминая о скандалах с утечкой данных, и о том что они хотели все облака шерстить на запрещенные данные, просто потому что захотели. Честно я до сих пор не понимаю людей которые верят, что эта компания о них заботится.
Да и гугл не святые, но они не настолько двуличны если можно так сказать нет фальшивой заботы о пользователе, когда решили закрыть доступ к папкам obb и data, сказали что все из за борьбы с пиратством и т.д. Прямо признались, что сотрудничают с пентагоном. У них тоже скелетов хватает, но вот так они не выкручиваются. Все корпорации берега потеряли на самом деле, но эта статья об яблоке
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