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Право
Евгения Евсеева

Регулятор в Италии оштрафовал Apple и Amazon на €203 млн за сговор: наушники Beats могли продавать не все магазины Статьи редакции

Компании договорились, что продавать устройства Apple на маркетплейсе может только Amazon.

  • Из €203 млн Apple заплатит €68,7 млн, Amazon — €134,5 млн, пишет Reuters.
  • Как утверждает антимонопольное управление Италии, в 2018 году компании заключили соглашение, которое запрещает официальным и неофициальным реселлерам продуктов Apple и Beats (подразделение Apple с 2014 года) использовать Amazon.it.
  • По договору, продавать устройства в этом магазине могут только Amazon и некоторые компании. Регулятор потребовал отменить соглашение и разрешить продажу всем продавцам.
  • Apple назвала штраф «неоправданным». Компания заявила, что ограничения ввели, чтобы гарантировать клиентам покупку подлинных устройств, а не для ограничения конкуренции.

#новость #apple #amazon

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11 комментариев
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Andrey

В этом топике сейчас будут поносить Эппл и Амазон как злых монополистов, а завтра в «Приемной» будет очередной топик «На озоне/вб/тимоле мне прислали подделку, как добиться справедливости»

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6
Jay Green

и? что амазон что озон/вб одного сада ягоды.

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0
Алексей Зиборов

Конечно же великая корпорация руководствуется исключительно Заботой о покупателях.

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4
Волоцкой Дмитрий

Разве продавец не вправе спокойно сбыть товар там, где считает нужным? Там штрафуют продавцов пиццы, за то, что она помимо их ресторана не продается на местном Амазоне?

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3
Leo Uvarov

на рынке пиццы наверняка компаний больше, чем одна.

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0
Павел

Наушники только Beats делает?

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0
Сергей Панин

Apple странная компания с очень забавной позицией. Мы за экологию, поэтому не будем продавать телефоны с блоком, но салфетку будем продавать в огромной бумажной коробке. Здесь на первый взгляд сговор с амазоном, но мы скажем, что заботимся о покупателе. На вопросы почему их проводная продукция чуть ли не гнеет с первых дней, обвиняли пользователей. Про ремонт их техники тоже самое, делаем телефоны почти не ремонтируемыми, а как только кто то показывает в интернете как починить их айфон, грозят всеми судами. Это не вспоминая о скандалах с утечкой данных, и о том что они хотели все облака шерстить на запрещенные данные, просто потому что захотели. Честно я до сих пор не понимаю людей которые верят, что эта компания о них заботится.

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1
designer fake

Люди любят кидать линки на то, что гугл тоже не ангелы :)

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0
Сергей Панин

Да и гугл не святые, но они не настолько двуличны если можно так сказать нет фальшивой заботы о пользователе, когда решили закрыть доступ к папкам obb и data, сказали что все из за борьбы с пиратством и т.д. Прямо признались, что сотрудничают с пентагоном. У них тоже скелетов хватает, но вот так они не выкручиваются. Все корпорации берега потеряли на самом деле, но эта статья об яблоке

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0
Maxim Sergeevich

Кажется, что правительства разных стран просто нашли в подобных штрафах гигантам по разным поводам хороший источник пополнения бюджета )

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0
Волоцкой Дмитрий

У правительств самая крутая бизнес модель )

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1
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