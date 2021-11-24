Как Ozon продал мне б/у телефон и не дал отказаться от него при получении, а я жду возврата средств шестой день

Всем привет! Хочу поделиться своим отзывом о негативном опыте покупки и возврата на Ozon. Сразу скажу, я нахожу много плюсов в маркетплейсе и периодически заказываю там разные необходимые мелочи. Но опыт, который я опишу далее, надолго отобьёт у меня желание покупать технику на Ozon. От этой же затеи я точно буду отговаривать своих близких.