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Право
Маша Цепелева

Распространитель «Столото» через суд потребовал вернуть приложение в Google Play Статьи редакции

Google удалила «Столото» со ссылкой на свою политику в отношении азартных игр, но в других странах делала исключение, считает истец.

  • АО «Технологическая компания «Центр» подало иск к российской ООО «Гугл» и двум иностранным юрлицам компании Google LLC и Google Commerce Limited.
  • ТК «Центр» требует вернуть в Google Play приложение государственных лотерей «Столото», сообщает РБК. Компания рассказала, что Google несколько раз блокировала её аккаунт, ссылаясь на внутреннюю политику в отношении азартных игр. При этом не применяла ограничения к компаниям из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии и других стран, утверждает «Центр».
  • В Google Play распространяются пиратские приложения с лотереями, а другие магазины, например App Store, Galaxy Apps, разместили «Столото» без ограничений, объясняет иск компания.

  • Если «Столото» сможет доказать формальный характер отказа, победа в суде будет прецедентом для всех разработчиков приложений, считает управляющий партнер бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Но Google может проигнорировать решение российского суда и руководствоваться законами США, подчёркивает глава AVG Legal Алексей Гавришев.

#новость #лотереи

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Дмитрий Филиппов

Google мне нравится.

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2
Знатный Тролль

Узаконенные мошенники.

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2
Mikhail Shamov

Пруфы будут?)

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0
Андрей
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1
Михаил Меркулец

Правильно сделали, руслото это развод чистой воды, даже не казино!!!

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1
Мой Финансовый консультант

Единственный плюс от Столото, то, что половина выручки идёт на финансирование и развитие спорта. А так - легальное казино для тех, кому некуда пристроить свои деньги...

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