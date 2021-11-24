Распространитель «Столото» через суд потребовал вернуть приложение в Google Play Статьи редакции
Google удалила «Столото» со ссылкой на свою политику в отношении азартных игр, но в других странах делала исключение, считает истец.
- АО «Технологическая компания «Центр» подало иск к российской ООО «Гугл» и двум иностранным юрлицам компании Google LLC и Google Commerce Limited.
- ТК «Центр» требует вернуть в Google Play приложение государственных лотерей «Столото», сообщает РБК. Компания рассказала, что Google несколько раз блокировала её аккаунт, ссылаясь на внутреннюю политику в отношении азартных игр. При этом не применяла ограничения к компаниям из Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии и других стран, утверждает «Центр».
- В Google Play распространяются пиратские приложения с лотереями, а другие магазины, например App Store, Galaxy Apps, разместили «Столото» без ограничений, объясняет иск компания.
Если «Столото» сможет доказать формальный характер отказа, победа в суде будет прецедентом для всех разработчиков приложений, считает управляющий партнер бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Но Google может проигнорировать решение российского суда и руководствоваться законами США, подчёркивает глава AVG Legal Алексей Гавришев.
Прогрессивные компании понимают, что IT-департамент не только поддерживает технические процессы, но и участвует в разработке стратегий и цифровой трансформации бизнеса. Однако не все руководители рассматривают айтишников как стратегических партнеров. В этой статье расскажем об изменении роли IT-департамента и руководителя службы информационных технологий.
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Google удалила «Столото» со ссылкой на свою политику в отношении азартных игр, но в других странах делала исключение, считает истец.
Всем привет! Хочу поделиться своим отзывом о негативном опыте покупки и возврата на Ozon. Сразу скажу, я нахожу много плюсов в маркетплейсе и периодически заказываю там разные необходимые мелочи. Но опыт, который я опишу далее, надолго отобьёт у меня желание покупать технику на Ozon. От этой же затеи я точно буду отговаривать своих близких.
Скрам, Виртуальный WhatsApp, Складской учёт, BI-аналитика, Резюме встречи и Новые Счета. Рассказываем, что ещё вошло в ноябрьский релиз «Битрикс24.Сиэтл».
Нужно было купить корм для собак. Решил сделать на СберМегаМаркете. Благо данная площадка дала скидку в честь дня холостяка. 11 ноября 2021 сделал заказ, полностью его оплатил ( около 12 т руб) - назначили дату доставки на 16 ноября. Утром этого дня пришло сообщение, что заказ отменен по "техническим причинам". По разъяснения от Сбермегамаркета…
В итого рекомендую не делать предоплату на данном сервисе. Так же вопрос зачем в их единой экосистеме ходят две разные бонусные валют баллы сбермегамаркета и бонусы спасибо? Почему не у каждого приложения сбера не сделать свои баллы ;-)
22 ноября стартует совместная программа Фонда «Сколково», Лаборатории IPChain и компании G-Core Labs по поиску инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включая защиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента. Прием заявок на сайте Global Creative Industries Acceleratoripgc.sk.ru продлится до 22 декабря 2021 года.
Как я стал самым крупным селлером города. Но ненадолго.
Я, если честно, до сих пор не могу поверить в такой уровень халатности и очень тяжело подбираю цензурные слова. Утром после клуба знакомый заказал мне и подруге такси, ничего не предвещало беды. Сели в свою "карету" в средней стадии опьянения. Спойлер - так быстро наверно еще никто не трезвел.
Водитель сначала показался нормальным, единственное -…