Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов в декабре 2021 года — источники Статьи редакции
Законопроектов нет в календарном плане, но их могут рассмотреть вне его.
- В календаре парламента на декабрь законопроектов нет, но, по словам источника РБК, это не означает, что их не рассмотрят. Регламент позволяет рассматривать вопросы, которых изначально в плане не было, добавил он.
Проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разослан для получения отзывов в регионы до 14 декабря, добавил источник ТАСС.
- 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Первый законопроект касается QR-кодов для магазинов, кафе и массовых мероприятий. Второй — о допуске по QR-кодам в междугородные и международные железнодорожные и авиаперевозки.
- Согласно проекту закона, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. При посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости ничего не нужно показывать. Все требования касаются граждан старше 18 лет.
Я конечно эту движуху не поддерживаю, но дебильные меры заставляют задуматься о жизни. И хоть и глобально расстраивают, но по итогу сильно мотивируют.
Отказался от магазинов в торговых центрах, рестораны вообще не нужны, а кафе существует только там, где есть доставка. По правде говоря и за продуктами нет смысла в очередях стоять.
Двигаться от этого меньше не стал. Наоборот, в жизнь возвращаются пробежки и внимание, прогулки! Многие наверно забыли каково это - просто выйти погулять, пешком пройтись, побыть в моменте.
QR-коды как бы аккумулируют всю суету в одну стаю. Людям нравится жить по коду, носить с собой паспорт и некоторые это поддерживают. К сожалению, они искренне думают, что дело только в пандемии и потом всё это закончится. Дичайший наивняк. Их тут каждую неделю в том или ином виде продолжают обманывать, а они обманываться и рады. Это, наверное, в крови.
Дело же не в вакцинатор/антивакцинатор, дело тут исключительно в том, принимают люди такие правила жизни или нет.
Я даже конспирологов, хоть и не одобряю за лютую дичь, которую они несут. Но как минимум понимаю. Я когда маленький был, в церкви на проповеди говорили - "Купить/продать без кода будет нельзя, число зверя, устройство ко лбу, не давать правую руку". Вот вроде лютая дичь, но в 2021 выходишь в общество и офигеваешь от точности того, что слышал лет 20 назад. Я это к тому, что они пытаются убедить людей, что всё окей реализовывая все их десятилетние опасения. И потом говорят им, что они не правы. Но ведь выглядит всё так, что правы были?) ред.
Наоборот, в жизнь возвращаются пробежки и внимание, прогулки! Многие наверно забыли каково это - просто выйти погулять, пешком пройтись, побыть в моменте.
Хм... не знаю, но нам с подругой всегда было скучно хоть куда-нибудь в кафе. А вот после прогулки куда-нибудь заехать, чтобы перекусить - обычное дело.
В последнее время наблюдаю в своем городе, что народ перестал носить маски и при этом общественный транспорт жутко переполнен. Государство делает упор на принуждение к вакцинации, но как то все забыли про маски.
Сам я не вакцинирован и не собираюсь, хотя шанс что уволят становится очень большим к 1 декабря. Работодатель мой еще в августе выпустил приказ, который ограничивает мои права и делит сотрудников на привитых и кандидатов на вылет. Почему не прививаюсь - мое право, при этом я исправно хожу во всех общественных местах в маске класса ffp2, которые мы каждый квартал закупаем оптом, и брызгаюсь антисептиком.
Как то длинным пост получился, к чему я это все. В последнее время наблюдаю агрессию со стороны привитых, к тем кто не вакцинирован. И разделение общества на 2 лагеря и делает это государство наше сознательно.
Если привитые верят в силу вакцины, то чего же они агрессию тогда проявляют на остальных?
Не устану это повторять. Привитые хоть и привились, а зерно сомнения все равно есть. А вдруг это было неправильно. А вдруг умрем, а вдруг бесполезно, а вдруг через 7 лет из-за этого что-то плохое со здоровьем случится. Вот и гонят на непривитых. Все это из серии: не хочу сдохнуть в одиночку, лучше все сдохнем, чем я один.
Вы то тут причем? Вы говорите, что люди забыли про маски. Так у людей нет денег на ffp2, максимум формально тряпку натянуть на подбородок. А смысла в такой защите никакого. Когда вводили обязательность масок нужно было ими обеспечивать.
Насчет респираторных: живя в стерильной среде вы гробите свой иммунитет.
Да как вы не понимаете. QR никак с вакцинами не связан. Тупая оцифровка каждого гражданина для каких-то глобальных целей в будущем. Будь то рейтинги как в китае, будь то ограничение действий определенной группе людей.. QR связан с вакцинами так же, как блокировка телеги в свое время была связана с терактами в метро.
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