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Право
Nazigul Jusupova

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов в декабре 2021 года — источники Статьи редакции

Законопроектов нет в календарном плане, но их могут рассмотреть вне его.

  • В календаре парламента на декабрь законопроектов нет, но, по словам источника РБК, это не означает, что их не рассмотрят. Регламент позволяет рассматривать вопросы, которых изначально в плане не было, добавил он.

  • Проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разослан для получения отзывов в регионы до 14 декабря, добавил источник ТАСС.

  • 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Первый законопроект касается QR-кодов для магазинов, кафе и массовых мероприятий. Второй — о допуске по QR-кодам в междугородные и международные железнодорожные и авиаперевозки.
  • Согласно проекту закона, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. При посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости ничего не нужно показывать. Все требования касаются граждан старше 18 лет.

#новости #qrкоды

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45 комментариев
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Sergei Timofeyev

Ну хоть в продовольственный смогу ходить. На большее давно не хватает.

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8
Константин Суворов

Я конечно эту движуху не поддерживаю, но дебильные меры заставляют задуматься о жизни. И хоть и глобально расстраивают, но по итогу сильно мотивируют.

Отказался от магазинов в торговых центрах, рестораны вообще не нужны, а кафе существует только там, где есть доставка. По правде говоря и за продуктами нет смысла в очередях стоять.

Двигаться от этого меньше не стал. Наоборот, в жизнь возвращаются пробежки и внимание, прогулки! Многие наверно забыли каково это - просто выйти погулять, пешком пройтись, побыть в моменте.

QR-коды как бы аккумулируют всю суету в одну стаю. Людям нравится жить по коду, носить с собой паспорт и некоторые это поддерживают. К сожалению, они искренне думают, что дело только в пандемии и потом всё это закончится. Дичайший наивняк. Их тут каждую неделю в том или ином виде продолжают обманывать, а они обманываться и рады. Это, наверное, в крови.

Дело же не в вакцинатор/антивакцинатор, дело тут исключительно в том, принимают люди такие правила жизни или нет.

Я даже конспирологов, хоть и не одобряю за лютую дичь, которую они несут. Но как минимум понимаю. Я когда маленький был, в церкви на проповеди говорили - "Купить/продать без кода будет нельзя, число зверя, устройство ко лбу, не давать правую руку". Вот вроде лютая дичь, но в 2021 выходишь в общество и офигеваешь от точности того, что слышал лет 20 назад. Я это к тому, что они пытаются убедить людей, что всё окей реализовывая все их десятилетние опасения. И потом говорят им, что они не правы. Но ведь выглядит всё так, что правы были?) ред.

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8
Sergei Timofeyev

Наоборот, в жизнь возвращаются пробежки и внимание, прогулки! Многие наверно забыли каково это - просто выйти погулять, пешком пройтись, побыть в моменте.

Хм... не знаю, но нам с подругой всегда было скучно хоть куда-нибудь в кафе. А вот после прогулки куда-нибудь заехать, чтобы перекусить - обычное дело.

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1
Семен Переделкин

Значит, деньги у тебя ещё есть. Значит, можно доить.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Я в кредит хожу.

Ответить
0
Семен Переделкин

А я в туалет.

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0
Дмитрий Филиппов

В последнее время наблюдаю в своем городе, что народ перестал носить маски и при этом общественный транспорт жутко переполнен. Государство делает упор на принуждение к вакцинации, но как то все забыли про маски.
Сам я не вакцинирован и не собираюсь, хотя шанс что уволят становится очень большим к 1 декабря. Работодатель мой еще в августе выпустил приказ, который ограничивает мои права и делит сотрудников на привитых и кандидатов на вылет. Почему не прививаюсь - мое право, при этом я исправно хожу во всех общественных местах в маске класса ffp2, которые мы каждый квартал закупаем оптом, и брызгаюсь антисептиком.
Как то длинным пост получился, к чему я это все. В последнее время наблюдаю агрессию со стороны привитых, к тем кто не вакцинирован. И разделение общества на 2 лагеря и делает это государство наше сознательно.

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7
Sasha Bochkin

Если привитые верят в силу вакцины, то чего же они агрессию тогда проявляют на остальных? Ну перемрут все непривитые, им же лучше будет. Меньше народу. А если не верят, тогда у них нет даже морального права кого-либо принуждать к уколу. Не получится на двух стульях усидеть.

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3
Nikolay Posvezhniy

Агрессия от того, что пандемия и все эти меры затягиваются из-за непривитых.

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1
Pavel Loginov

Если завтра привьется 60% — все меры ограничительные отменятся? Вы в это сами верите? Вы помните отчего рамки металоискателей везде стоят? Хотя угрозы мирового террора давно нет

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0
Дмитрий Филиппов

Прежде чем утверждать такое, смотрите статистику по странам, например что происходит в Австрии с 67% вакцинированного населения. И да, все как бы забыли, что вирус при таком распространение очень быстро мутирует.

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0
Никита Иванов

50млн человек привито. И что, все как один агрессируют на непривитых? Конечно нет, просто есть агрессивные, есть спокойные.

Кстати если и агрессируют, то гораздо больше на пропаганду антиваксерства, а не на личное право "не прививаться"

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1
Андрей Николаев

Если привитые верят в силу вакцины, то чего же они агрессию тогда проявляют на остальных?

Не устану это повторять. Привитые хоть и привились, а зерно сомнения все равно есть. А вдруг это было неправильно. А вдруг умрем, а вдруг бесполезно, а вдруг через 7 лет из-за этого что-то плохое со здоровьем случится. Вот и гонят на непривитых. Все это из серии: не хочу сдохнуть в одиночку, лучше все сдохнем, чем я один.

Ответить
0
Pavel Loginov

А чем вам маски то помогают? Особенно те, что люди обычные носят - тряпка от трусов, хорошо, если не ношенных

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0
Дмитрий Филиппов

Маска класса FFP2, я думаю после этого вопросов чем помогает, не должно возникать. С тех пор как ношу, это уже 1,5 года, не болею респираторными, хотя ковидом года назад переболел.

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0
Pavel Loginov

Вы то тут причем? Вы говорите, что люди забыли про маски. Так у людей нет денег на ffp2, максимум формально тряпку натянуть на подбородок. А смысла в такой защите никакого. Когда вводили обязательность масок нужно было ими обеспечивать.

Насчет респираторных: живя в стерильной среде вы гробите свой иммунитет.

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0
Дмитрий Филиппов

Я и не живу в стерильной среде, только после общественного транспорта обрабатываю руки и телефон. Но до абсурда не дохожу и жену приучил, с своими бактериями надо жить в равновесие.

Ответить
0
Andrey Smalkov

Ну все, скоро без qr-кода выйти из дома будет нельзя ) потом кстати очень удобно можно сделать рейтинговую систему как в Китае . База уже будет, ее нужно будет просто немного адаптировать )

Ответить
4
Джон Картошкин

ваш рейтинг там и так давно знают

Ответить
1
Alex Shevchenko

Не только выйти, но и зайти домой 😁

Ответить
0
Аркадий Перфилов

База и так уже есть, в госуслугах многие зарегистрированы. Прививочные коды тут и не нужны совсем.

Ответить
0
Сергей Михайленко

Можно вообще человека в погонах к каждому гражданину приставить для контроля. Их числа достаточно для покрытия основной массы населения. А остальных покроет "оплата по лицу" в метро ред.

Ответить
4
Alex Sedoff

https://www.youtube.com/watch?v=qVkQif8opaA

Ответить
3
Семен Переделкин

Это расточительно. Лучше обязать, чтобы в каждой семье был хотя бы один silovik. Государственная программа "Одна семья - один мент".

Ответить
2
Alex Shevchenko

Ага. Семейный психолог, семейный врач, семейный мент 😄

Ответить
0
Джон Картошкин

так и было раньше, но сегодня технологии позволяют приставить к каждому человеку целый отдел

Ответить
0
Алексей Зиборов

Не подсказывайте им

Ответить
0
Sergey Ontime

С вакцинами болеют и заражают. Иммунитет длится 3-6 месяцев.
Толку с ваших QR кроме вреда?)

Ответить
3
Никитка Хархардинов

Пилить бюджет) наши налоги по своим карманам!

Ответить
0
Stas Sokolov

Дак это не про здоровье. На здоровье нации им плевать. Там бабки, сука, бабки...(с)

Ответить
0
Андрей Николаев

Да как вы не понимаете. QR никак с вакцинами не связан. Тупая оцифровка каждого гражданина для каких-то глобальных целей в будущем. Будь то рейтинги как в китае, будь то ограничение действий определенной группе людей.. QR связан с вакцинами так же, как блокировка телеги в свое время была связана с терактами в метро.

Ответить
0
Роман Ваничкин

Конституцию пусть пересмотрят тогда сначала.
Похоже опять срач начнётся тут.

Ответить
2
Miss V.I.P.

На права человека и конституцию наверху уже давно забили... 😤

Ответить
3
Алексей Зиборов

Конституция не для нас. Для них.

Ответить
2
Алексей Зиборов

Лёд тронулся.....

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Царь тронулся, скорее

Ответить
4
Алексей Зиборов

давно уже

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Там ЦБ с инфляцией собирается что нибудь делать?

Ответить
0
Алексей Зиборов

Конечно. Подумывают рубль девальвировать.

Ответить
1
Дмитрий Филиппов

ЦБ ставку увеличивает чтобы инфляцию тормознуть. Так что берите кредиты-ипотеки, это надолго.

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Меня банки атаковали с предложениями, не беру. Для меня позиции главы ЦБ вообще не понятна. Какие реальные меры они будут принимать и на фоне этих ограничений ситуация с платежеспособностью ухудшится, да уже ухудшилась.

Ответить
0
Oleg Zhuravlev

Да уже пофиг

Ответить
0
Сергей Полянин

Вот кто их туда выбирал?!
Кто-то в здравом уме может выбрать себе столь циничных палачей?
Или нормальные люди туда не идут?

Ответить
0
Володимир Шевченко

В России хоть закон принимают.. в Украине просто так, жижу двигать не буду точно... всякие каналы в телеге транслируют массовые протесты по всему миру... по телеку 0 инфы, журналистика давно сгнила, все печально

Ответить
0
Juiak Aki

http://justicia365.esy.es/wordpress/grupos/filme-ceo-film-juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-cijeli-hd-online-sa-prevodom/
http://justicia365.esy.es/wordpress/grupos/filmovizija-cijeli-juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-ceo-online-sa-prevodom-hd/

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0
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