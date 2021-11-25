Госдума в первом чтении поддержала законопроект о штрафах для операторов и банков за переводы нелегальным онлайн-казино Статьи редакции
С 2018 года в России запрещено переводить деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.
- Согласно законопроекту, должностные лица получат штраф на 100-500 тысяч рублей, юрлица — на 25-40% суммы платежа, но не менее 5 млн рублей, пишет ТАСС. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн и Сергей Жигарев в мае 2021 года.
- С 2007 года в России запрещены онлайн-лотереи и азартные игры в интернете, кроме букмекерских контор и тотализаторов. Федеральная налоговая служба ведёт перечень нелегальных онлайн-казино и лотерей.
- В 2018 году власти запретили переводить деньги таким организациям. В июне 2021 года Госдума разрешила ФНС без суда блокировать платёжные организации, через которые игроки переводят им деньги.
- В августе банки пожаловались, что не могут автоматически проверять платежи клиентов на причастность к нелегальным онлайн-казино и вынуждены это делать вручную. После этого Центробанк определил критерии для блокировки подозрительных платежей.
- В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки. Это связывали с обработкой платежей для «серых» букмекеров. В 2021 году за расчёты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, «Русское финансовое общество», банка «Онего» и других.
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