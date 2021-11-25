Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Nazigul Jusupova

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о штрафах для операторов и банков за переводы нелегальным онлайн-казино Статьи редакции

С 2018 года в России запрещено переводить деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.

  • Согласно законопроекту, должностные лица получат штраф на 100-500 тысяч рублей, юрлица — на 25-40% суммы платежа, но не менее 5 млн рублей, пишет ТАСС. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн и Сергей Жигарев в мае 2021 года.
  • С 2007 года в России запрещены онлайн-лотереи и азартные игры в интернете, кроме букмекерских контор и тотализаторов. Федеральная налоговая служба ведёт перечень нелегальных онлайн-казино и лотерей.
  • В 2018 году власти запретили переводить деньги таким организациям. В июне 2021 года Госдума разрешила ФНС без суда блокировать платёжные организации, через которые игроки переводят им деньги.
  • В августе банки пожаловались, что не могут автоматически проверять платежи клиентов на причастность к нелегальным онлайн-казино и вынуждены это делать вручную. После этого Центробанк определил критерии для блокировки подозрительных платежей.
  • В 2020 году ЦБ ограничил переводы Qiwi и «ЮМани» на иностранные кошельки. Это связывали с обработкой платежей для «серых» букмекеров. В 2021 году за расчёты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, «Русское финансовое общество», банка «Онего» и других.
«Участвовали банки из топ-30»: The Bell…
Кто участвовал в финансовой цепочке, какими способами выводили деньги и как власти планируют…
vc.ru

#новости #казино #лотереи

420 просмотров
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Велосипед

Считать ли перевод в легальный ПФР, переводом в казино? ред.

Ответить
1
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
IPQuorum
Вкусные и расслабленные: в Калининграде выбрали лучшие франшизы

Победителями «Акселератора по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса» стали две фастфуд-сети и массажный салон

0 Обсудить
0
Дизайн
Chipsa
Разработка сайта для калифорнийского производителя продуктов на основе каннабиса

Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.

Также мы используем пиксельный эффект для появления и трансформирования графических элементов.
25 25 комментариев
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Дмитрий Карагиоз
Вложил личные деньги, потратил 4 года на запуск и всё переделал: как я запускал образовательную платформу Edvibe

За три года через нее провели уроки больше 50 тысяч педагогов, а сегодня мы делаем крутой продукт, который может конкурировать со SkyEng.

69 69 комментариев
83
Транспорт
Юлия Игнатьева
Это Лиз Кармайкл: она пообещала миру дешёвый трёхколесный автомобиль и сбежала с миллионами инвесторов Статьи редакции

В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30 км и стоить $2000. Клиенты и инвесторы несли ей деньги, но оказалось, что у компании нет ни разработок, ни прототипов, а сама Лиз — это фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, который скрывается от ФБР.

HBO
14 14 комментариев
27
ВКонтакте
Креативное тестовое, обеды с топами и мемы в рабочем чате: история стажёра ВКонтакте, который (спойлер!) попал в штат​
Последний день стажировки
8 8 комментариев
18
Sigur
Лучший пользовательский опыт и интеграция в интерьер бизнес-центра класса А
0 Обсудить
2
Seagate Russia
Записать и отвезти: как работает физическая передача больших объемов данных

Представьте, что вам нужно передать архив своему знакомому. И вместо того, чтобы закачать его в облако, он предлагает записать файл на съемный диск и… привезти его лично. Выглядит странно? Для нас с вами — да. А вот для предприятий физическая транспортировка данных только набирает обороты. И тому есть логическое объяснение.

0 Обсудить
1
Техника
Маша Цепелева
Apple начала предупреждать активистов о возможной слежке через шпионское ПО на смартфоне Статьи редакции

Компания предупредила правозащитников из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.

90 90 комментариев
26
БКС Мир инвестиций
Торгуем по-крупному. Самые дорогие акции на СПБ
1 1 комментарий
0
Медиа
Podcasts.ru
Обман года: четыре миллиона прослушиваний в день

Как так вышло, что, якобы, самый успешный по количеству слушателей подкаст на российском (и не только) рынке не попадает в топы приложений, подборки изданий и вообще никак не появляется в медийном пространстве?

58 58 комментариев
54
Больше статей
null