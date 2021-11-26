Регулятор в Италии оштрафовал Apple и Google на €10 млн за использование пользовательских данных в коммерческих целях Статьи редакции
Компании готовятся обжаловать штраф.
- Антимонопольное агентство Италии выяснило, что компании применяли «агрессивные» методы, чтобы получить согласие пользователей на обработку их данных.
- Google пропускала информацию о коммерческой обработке данных, когда пользователи создавали учётные записи или открывали другие сервисы, заявил регулятор.
- Компания заранее устанавливала согласие на передачу и обработку данных, но не предоставляла пользователям возможности отозвать или изменить свой выбор.
- Apple не указывала «в явной форме», что данные пользователей собираются в коммерческих целях. Она писала, что это поможет улучшить качество услуг. Такой подход к сбору «вынуждает» потребителя принять условия компании, считает регулятор.
- Apple и Google сообщили TechCrunch, что обжалуют решение.
- В ноябре 2021 года Apple и Amazon получили в Италии штраф в €203 млн за сговор. Регулятор заявил, что компании договорились продавать устройства Apple только на Amazon.
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А сейчас слушаю то самое the grass was greener и комок в горле уже у меня.
Поэтому, чтобы не впадать в грех уныния, пересматриваю время от времени музыкальную критику
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Я же первый раз услышал ПФ в Алма-Ате, когда был пиздюком, ещё до развала союза, но очень близко к этому - у меня двоюродный очень старший брат каким-то образом доставал бобины и у него аудиоаппаратура была настолько охуенна по тем временам, что там хоть что бы вдарилось в память. Виш ю вэ хиэ, дак сайд оф зе мун и всё вот это. Я просто охуел и с тех пор, и до сих пор отойти не могу. Хотя в начале нулевых даже был в Питере на Дворцовой, когда Уотерс прогонял программу ПФ. Накидался безбожно, конечно, даже полёт свиньи плохо помню... Ай, блеать, чо-то не в ту степь разговор пошёл.
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