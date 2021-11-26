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Право
Nazigul Jusupova

Регулятор в Италии оштрафовал Apple и Google на €10 млн за использование пользовательских данных в коммерческих целях Статьи редакции

Компании готовятся обжаловать штраф.

  • Антимонопольное агентство Италии выяснило, что компании применяли «агрессивные» методы, чтобы получить согласие пользователей на обработку их данных.
  • Google пропускала информацию о коммерческой обработке данных, когда пользователи создавали учётные записи или открывали другие сервисы, заявил регулятор.
  • Компания заранее устанавливала согласие на передачу и обработку данных, но не предоставляла пользователям возможности отозвать или изменить свой выбор.
  • Apple не указывала «в явной форме», что данные пользователей собираются в коммерческих целях. Она писала, что это поможет улучшить качество услуг. Такой подход к сбору «вынуждает» потребителя принять условия компании, считает регулятор.
  • Apple и Google сообщили TechCrunch, что обжалуют решение.
  • В ноябре 2021 года Apple и Amazon получили в Италии штраф в €203 млн за сговор. Регулятор заявил, что компании договорились продавать устройства Apple только на Amazon.

#новости #apple #google

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Семен Переделкин

Всегда радуюсь, когда щемят монополистов да и просто потерявших берега корпораций. Даже если мне от этого ни холодно, ни жарко. Подсознательная классовая ненависть, видимо.

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6
Giant Schlong

Не, это более древнее, биологическое ещё

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0
Семен Переделкин

Не буду спорить, но прям вот чувствую, как похорошело от этой новости. Будто стакан водки бахнул после того, как с мороза пришёл.

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0
Giant Schlong

Естественно. Внутренняя обезьяна видит, что более могущественные и охреневшие члены стаи получили по рогам и потеряли какое-то количество очков статуса. Обезьяна считает, что это справедливо, хорошо и правильно

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6
Семен Переделкин

Хорошо распедалил, запишу.

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0
Giant Schlong

С обезьянним приветом! Сам то же ощущаю. Потому что тоже обезьяна.

З.Ы. Аватар — отличный. Вот прям очень

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0
Семен Переделкин

С детства за Флойдов, и до сих пор. Ничего с собой поделать не могу.

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0
Giant Schlong

Я в детстве на бобиннике слушал, но не много, тогда больше митол прикалывал: Black Sabbath, Slade... Потом в 95-м, помню, вышел The Division Bell и отец дико расчувствовался от High Hopes, а я только плечами пожал.

А сейчас слушаю то самое the grass was greener и комок в горле уже у меня.

Поэтому, чтобы не впадать в грех уныния, пересматриваю время от времени музыкальную критику

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0
Семен Переделкин

Девижн Бэлл клёвый, без базара, но он был уже без Уотерса и всей этой хуйни с разладом, которая длится уже более 30 лет. Или даже сорока? (пиздец время летит).

Я же первый раз услышал ПФ в Алма-Ате, когда был пиздюком, ещё до развала союза, но очень близко к этому - у меня двоюродный очень старший брат каким-то образом доставал бобины и у него аудиоаппаратура была настолько охуенна по тем временам, что там хоть что бы вдарилось в память. Виш ю вэ хиэ, дак сайд оф зе мун и всё вот это. Я просто охуел и с тех пор, и до сих пор отойти не могу. Хотя в начале нулевых даже был в Питере на Дворцовой, когда Уотерс прогонял программу ПФ. Накидался безбожно, конечно, даже полёт свиньи плохо помню... Ай, блеать, чо-то не в ту степь разговор пошёл.

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0
Mikhail Grozovski

Это что ещё. В России недавно регулятор оштрафовал Орифлейм на 30.000 р. за потерю личных данных пользователей. ред.

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5
Степан Фадеев

Их справедливые законы.
Наш кровавый режим.

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3
Георгий Михнов

Роскомнадзор вообще берега потерял. Режим лютует! Стоп.... погодите😐

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3
Огненный велосипед

Да что же это такое, наследники совка вмешиваются в свободный рыночек! Доколе!!1

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1
Семен Переделкин

Не, ну макаронники-то наоборот, антагонисты совка. Но рыночек всех порешает, тут без базара. Хехе.

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0
роман долгополов

Если что, капитализм возник там, у макаронников-в Генуе,Венеции))

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0
Семен Переделкин

Чо эт вдруг?

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0
роман долгополов

Ну так вышло))

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0
Семен Переделкин

Да не, я про пруфы. А то в истории не очень.

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0
роман долгополов

Италия -Родина капитализма в общем то-это долгая история)

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0
Семен Переделкин

Надеюсь, ты про ещё тот самый Древний Рим? А то чот у меня сомнения (да даже если и про него, то тоже сомнения).

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0
роман долгополов

Их демократические штрафы на розовой бумаге с ароматом жасмина и наши тоталитарные замашки на папиросной бумаге с сургучным штемпселем. ред.

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1
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