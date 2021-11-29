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Минцифры добавило в правила для «социально значимых» сайтов бесплатный доступ к видео Статьи редакции

Сайтам запретят организовывать звонки и отправку сообщений без доступа к интернету.

Минцифры разработало новую версию постановления правительства, устанавливающего порядок составления перечня «социально значимых» ресурсов. Проект постановления разработан для детализации закона «О доступном интернете». Об этом пишет«Коммерсантъ».

В новом постановлении указано:

  • Бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р.
  • Им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов.
  • Запрещено организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио- и видеосообщений.
  • На таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на неё или на услуги, за исключением государственных.

В пресс-службе Минцифры рассказали изданию, что проект существенно переработан для более полного учёта интересов операторов. Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» также рассказали, что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.

  • В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. В него вошли «ВКонтакте», ТАСС, Ozon и другие. Эксперимент продлили до 31 декабря 2021 года.
  • В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.
  • В феврале 2021 года Минцифры начало обсуждать с операторами бесплатный доступ к видео на «социально значимых» сайтах.

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Катерина Донникова

Никогда такого не было, и вот опять. Сбор шаболд и куколдов все ищет, чем себя занять.

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10
Pavel Loginov

Ну не работать же идти, в самом деле?

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1
BearStrikesBack

«МагаФона»

)))))))))))

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8
Парадный каякер

Это название оператора в Дагестане

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4
Sergei Timofeyev

Точное название оператора.

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0
Митя Мурасов

оно не может быть бесплатным. кто то всё равно заплатит.
и подозреваю что абонентам просто поднимут тарифы на фоне этого, ну зато мы якобы сделали нетарифицируемый трафик

Ответить
5
JayK

я даже знаю кто именно - налогоплательщики! Ну или на худой конец другие абоненты

Ответить
8
Митя Мурасов

внимательно следим за иницитивами Минцифры, однажды там появится предложение про "сбор на бесплатный интернет"

Ответить
2
ave ego

интернет сделают бесплатным. но платить придется за выделение и использование номера, техническую поддержку, аренду канала и порта и тд.

Ответить
3
Александр Ненадо

И за чей счет будет этот банкет? Я вообще не понимаю как может быть вк или озон социально значимым сайтом? Вот госуслуги, налоговая и прочие гос сайты, да. Но вк???

Ответить
4
Artem Ilchenko

А Озончик? Купишь место - тоже будешь социально значимым. Только рано радуются те, кто туда попал, если еще радуются))

Ответить
0
Александр Ненадо

Туда даже хабр засунули) А вообще странная логика. Значит на устройство для выхода в интернет деньги есть, а для его оплаты 300 рублей нет?

Ответить
1
Artem Ilchenko

Э= электорат, ск = средний класс

Ответить
0
Boris

Бесплатно, без регистрации и смс

Ответить
4
John Doe

ВКонтакте

>Озон

>>Не должно быть платных услуг

Ответить
4
Юрий Павшуков

Это другое!

Ответить
0
Дамир Губаев

О, теперь будет больше рекламы Яндекса, ведь запрещено подгружать зарубежную информацию

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2
Олег Калинин
Ответить
1
JayK

Я правильно понял, государство хочет оплатить доступ к порно из вк с разрешением до 480p?

Ответить
1
Эдуард Лиринг

кстати да, незнаю как в России, но в Казахстане вк порно наверно единственный не заблокированный сайт с порнухой

Ответить
0
JayK

это какой то недосмотр, духовность нации в опасности, куда смотрит местный мурзабеквмамбалиев верховый хан-каган падишах духоскрепия?

Ответить
0
ЯжПрограммист

Туда и смотрит, на словах нужно запретить и порицать, но оставить лазейку чтобы социальный пар спускать, и не только пар.

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0
Семен Переделкин

До сих пор не могу понять, кому всрались эти "социально значимые" ресурсы. Пенсам? Ну сделайте уже тогда аналог радиоточек - в каждой квартире должна быть интернетточка. И отъебитесь уже от всех.

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0
JayK

это какая то тупорылая бабка из какого то ведомства придумала, которая видимо не знает что охват интернетом и сотовой связью в рф и так имеет 80% населения.
Другие бабки и дедки послушали покивали, более умные люди придумали как на этом попилить бабла (ростелком какие то дикие бабки попилил на интернет в школы и интернет в деревни), ну а третьи распропагандировали это как великое благо для жителей самой лучшей страны с самым лучшим правительством

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1
Pavel Loginov

Классная идея! Нужно под это новое ведомство сделать. И в каждый дом по кабелю социально-значимые ресурсы. И включить это дело в квартплату. И на интернетточку счетчики еще поставить. И счетчик будет каждый месяц приходить специалист из жэка и делать перепись параметров и нормирование битов (у нас ведь будут свои биты, несовместимые с зарубежными)

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0
Константин Хиксводел

А дальше НКВД?

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0
Pavel Loginov

Что значит дальше? НКВД никуда не девалось, сидят в том же здании. Лишь название сменили. Сейчас Мемориал закроют, можно будет обратно переименоваться, а душегубов на иконы в храме повесить

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1
Анна Мазеина

На основании только лишь этой новости я не понимаю, как государство обяжет вк и яндекс, которые живут за счет рекламы отказаться от рекламы.

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0
Виталий Воробьев

У яндекса реклама менее половины выручки.
Вк вообще госкомпания убыточная, их не сложно обязать.

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0
Шамиль Джанболатов

По моему бесплатным доступом мало кто пользуется. Так что если и не будет денег на Интернет, то все равно мало кто хранить в голове или в другом месте список бесплатных сайтов. А вот если бы список таких сайтов показывался при не оплаченном Интернете - было бы другое дело. Так что какие нафиг убытки? ред.

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0
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TJ
Минцифры добавило в правила для «социально значимых» сайтов бесплатный доступ к видео Статьи редакции

Сайтам запретят организовывать звонки и отправку сообщений без доступа к интернету.

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