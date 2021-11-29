Минцифры добавило в правила для «социально значимых» сайтов бесплатный доступ к видео Статьи редакции
Сайтам запретят организовывать звонки и отправку сообщений без доступа к интернету.
Минцифры разработало новую версию постановления правительства, устанавливающего порядок составления перечня «социально значимых» ресурсов. Проект постановления разработан для детализации закона «О доступном интернете». Об этом пишет«Коммерсантъ».
В новом постановлении указано:
- Бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р.
- Им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов.
- Запрещено организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио- и видеосообщений.
- На таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на неё или на услуги, за исключением государственных.
В пресс-службе Минцифры рассказали изданию, что проект существенно переработан для более полного учёта интересов операторов. Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» также рассказали, что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.
- В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. В него вошли «ВКонтакте», ТАСС, Ozon и другие. Эксперимент продлили до 31 декабря 2021 года.
- В сентябре 2020 года участники эксперимента попросили власти компенсировать им расходы на проект — по оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка операторов составила 191,6–220,2 млн рублей в зависимости от скорости доступа.
- В феврале 2021 года Минцифры начало обсуждать с операторами бесплатный доступ к видео на «социально значимых» сайтах.
это какая то тупорылая бабка из какого то ведомства придумала, которая видимо не знает что охват интернетом и сотовой связью в рф и так имеет 80% населения.
Другие бабки и дедки послушали покивали, более умные люди придумали как на этом попилить бабла (ростелком какие то дикие бабки попилил на интернет в школы и интернет в деревни), ну а третьи распропагандировали это как великое благо для жителей самой лучшей страны с самым лучшим правительством
Классная идея! Нужно под это новое ведомство сделать. И в каждый дом по кабелю социально-значимые ресурсы. И включить это дело в квартплату. И на интернетточку счетчики еще поставить. И счетчик будет каждый месяц приходить специалист из жэка и делать перепись параметров и нормирование битов (у нас ведь будут свои биты, несовместимые с зарубежными)
По моему бесплатным доступом мало кто пользуется. Так что если и не будет денег на Интернет, то все равно мало кто хранить в голове или в другом месте список бесплатных сайтов. А вот если бы список таких сайтов показывался при не оплаченном Интернете - было бы другое дело. Так что какие нафиг убытки? ред.
Что предприниматели из списка Forbes думают о развитии компании.
Спойлер: я не вводил никуда код, не переходил по ссылкам и не сообщал данные карты.
Сайтам запретят организовывать звонки и отправку сообщений без доступа к интернету.
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