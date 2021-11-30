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Право
Маша Цепелева

Прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова Статьи редакции

Петрова вместе с другим руководством обвиняют в выводе 4 млрд рублей за рубеж.

  • Общая сумма взыскания — 12 850 710 000 рублей. Химкинский городской суд наложил арест на имущество компании в качестве обеспечительных мер. Один из счетов заблокировали.
  • Компания сформировала сумму для обеспечения исковых требований, но не согласна с ними и будет обращаться в суд. «Все дилерские центры "Рольф" работают в штатном режиме», — сказала РБК гендиректор компании Светлана Виноградова.
  • СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» в конце июня 2019 года после обысков в офисах автодилера. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей.
  • В сентябре 2019 году Сергея Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. В ноябре он выставил бизнес на продажу, но через три месяца передумал. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса.

  • Вместе с Петровым по делу проходят бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Большинство из них арестованы заочно и находятся за границей, Кайро заменили домашний арест на запрет определённых действий.

  • В первом полугодии 2021 года «Рольф» стал лидером по выручке среди автодилеров в России. Она выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей.

#новость #рольф

3213 просмотров
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Nick

"суд наложил арест на имущество компании" / "Все дилерские центры "Рольф" работают в штатном режиме" - потом ищи свою новую, купленную за наличку тачку, в реестре залогов :D

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15
Шамиль Зигантдинов

4 млрд вывели, 12 взыскивают, не понятно

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1
Аналитик Толян

Прокуратура, суд, МВД - по 4 каждому (Операция Ы)

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15
Олег

Смешно)

Ответить
0
Иван Иван

ПРЕСС служба МВД сообщила о чем то)
Никого не прикалываю назвния?
Пресс служба? Гос нарко контроль?..

Ответить
–8
Bukkake Boy

бухаешь?

Ответить
14
Alex Sedoff

обсолился

Ответить
2
Иван Иван

Каждый видит то, что есть в нём) кто бухло, кто что то другое)

Ответить
–1
Alex Sedoff

пересолил

Ответить
0
Иван Иван

Названия прикольные)
Можно было недвусмысленно назвать, или сократить недвусмысленно)

Ответить
0
Даниил Пискурёв

Странно почему из своей же компании собственник не может вывести деньги. 🤔

Ответить
2
Gennady Marchenko

Я вот тоже не понимаю

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0
Sergei Timofeyev

Потому что это не деньги собственника.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Возможно, некоторые ответы на этот вопрос можно почерпнуть в НК и УК.

Ответить
0
Сергей Крашевич

Собственник не может вывести из своей же компании деньги, не заплатив налоги. Это нормально.
Ненормально, что появляется уголовное преследование, если попытаться вышеобозначенное действие сделать каким-то иным способом, кроме "рекомендуемого"

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0
Dmitry Yashin

Компания сформировала сумму для обеспечения исковых требований

ЩИТООО? Я, конечно, верю, что они саккумулировали 12 ярдов из своей выручки, но из-за этого явно много людей перед новым годом останутся без тачек.

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0
Василий Степанофф

ничего.. продадут 100 ВАЗов в максимальной комплектации с допниками и отобьют все затраты.

Ответить
1
Bet Papa

Что допами выберете - коврики за 200к, или комплект резины за 600к? А вообще мы и то и то уже добавили, снимать не будем

Ответить
1
Юрий Карпов

Можно немножечко поотжимать. Хорошее время для масок-шоу.

Ответить
1
Alex Shapovalov

А как с 4 платежа нарисовать 12? Это что тесла а не рольф

Ответить
0
Антон Большаков

Все как всегда. Кто-то вывел бабло забугор - растрелять, а то что у нас почти вся власть выводит триллионы - это другое ))

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0
Алексей Новиков

Коммерческие деньги для прокурора имеют другой цвет, запах, и главное количество звёзд!

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0
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Право
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Прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова Статьи редакции

Петрова вместе с другим руководством обвиняют в выводе 4 млрд рублей за рубеж.

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