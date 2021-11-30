Прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова Статьи редакции
Петрова вместе с другим руководством обвиняют в выводе 4 млрд рублей за рубеж.
- Общая сумма взыскания — 12 850 710 000 рублей. Химкинский городской суд наложил арест на имущество компании в качестве обеспечительных мер. Один из счетов заблокировали.
- Компания сформировала сумму для обеспечения исковых требований, но не согласна с ними и будет обращаться в суд. «Все дилерские центры "Рольф" работают в штатном режиме», — сказала РБК гендиректор компании Светлана Виноградова.
- СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» в конце июня 2019 года после обысков в офисах автодилера. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей.
- В сентябре 2019 году Сергея Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. В ноябре он выставил бизнес на продажу, но через три месяца передумал. Бизнесмен отрицал обвинение и связывал уголовное дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса.
Вместе с Петровым по делу проходят бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Большинство из них арестованы заочно и находятся за границей, Кайро заменили домашний арест на запрет определённых действий.
- В первом полугодии 2021 года «Рольф» стал лидером по выручке среди автодилеров в России. Она выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей.
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Петрова вместе с другим руководством обвиняют в выводе 4 млрд рублей за рубеж.
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