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Право
Nazigul Jusupova

ФАС возбудила дело против владельца ресторанов «Il Патио» и Costa Coffee из-за завышенных цен в аэропорту «Шереметьево» Статьи редакции

Компании грозит штраф до 1 млн рублей.

  • Московское УФАС заявило, что «Росинтер Ресторантс», управляющая сетями ресторанов «Il Патио», Costa Coffee и T.G.I. Friday’s, заняла доминирующее положение в аэропорту.
  • Рестораны компании установили на территории аэропорта более высокие цены, чем в Москве, заявил регулятор.
  • Если компания действительно нарушила антимонопольное законодательство, ей грозит штраф по ст.14.31 КоАП — от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.
  • Выручка ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» по итогам 2020 года составила 8,49 млн рублей, прибыль 2,5 млн рублей, следует из базы данных «Контур.Фокуса».
Ресторан «Il Патио» в «Шереметьево» Google

#новости #фас

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66 комментариев
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Степан Фадеев

Штраф отобьют одним графином компота.

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41
Бабка в засаде

Пхахах взоржал ))

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0
Павел Евграфович

А может дело ещё и в цене аренды помещений в аэропортах? Каждый раз, покупая на посадке в автомате "обычную" воду (не Vitel) по цене 199 рублей, чувствуешь себя звездой. P.S.: Застать бесплатные фонтанчики или питьевую воду в туалетах мы, вероятно, не успеем — жизнь слишком коротка.

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29
Dmitriy Nikitin

Там все хороши, не только в цене аренды дело. Работает логика, что деваться тебе в аэропорту некуда, хочешь есть - плати, не хочешь - лети голодным.

Но конечно странное дело - цены там дикие у всех и уже много-много-много лет (хотя справедливости ради последнее время есть пару кафе с более-менее средними ценами)

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8
Принятый супер_стар

Так они не задаются подобным вопросом. Бизнес же тоже берет деньги из ниоткуда;)
Был здесь где-то пост и люди возмущались: «как же так?! В аэропорту цены неадекватные!»
А то что там метр аренды стоит как средняя месячная и даже больше, никого конечно не волнует

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3
MrMike3112 .

Дело в использовании положения. Люди приехали в аэропорт. Это за городом, поблизости ну кто знает лайфхак и с рабочими столовыми то да, а для остальных альтернативы разумной нет. Уезжать перекусить — не вариант, можно не успеть вернуться к вылету. Те точки питания, что в "стерильной зоне", после службы безопасности и паспортного контроля — так там даже в общую зону аэропорта вернуться очень непросто. Официально — через отмену пересечения границы у старшего смены пограничников. Навряд ли обоснование "хочу в Макдак по-быстрому заскочить перед вылетом" покажется ему разумной причиной. Поэтому перед гейтами порция чая может стоить 395 рублей, а салат Цезарь 2995 рублей, вот как нефиг делать.

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2
Принятый супер_стар

Не, вернуться в общую зону очень просто - нужно просто подойти и сказать, чтобы сняли с регистрации.
Но обратно уже никак )))

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1
MrMike3112 .

Ну да, повторно посадочный с надписью "аннулировано" не примут.

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0
Юрий Белоножкин

Возвращался и походил обратно. Это возможно. Или вы про международные рейсы?

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0
Павел Евграфович

Про это снят офигенный позднесоветский фильм "Паспорт".

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0
Yury Savin

Так вода из под крана в санузлах аэропортов питьевая

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2
Степан Фадеев

Скажите спасибо, что туалеты бесплатные, а не как на вокзале.

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0
Mann Ivanov

С билетом должно быть бесплатно (на вокзале).

Ответить
3
Павел Евграфович

Столик с бабкой, монетками и рулоном. Это же так ретро, так винтажно.

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0
MrMike3112 .

Был месяца полтора назад на Курском вокзале — туалет бесплатный. До этого, года два назад был платный, но при наличии билета на поезд пускали без оплаты. В принципе, на тех вокзалах, где аэроэкспресс отправляется, можно было говорить, что на АЭ, а оплачивать будете по карте на турникете.

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0
Дэни Трэхо

У вас устаревшая информация

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0
Michael Tantsura

В Шереметьево точно были питьевые фонтаны в терминале E, в Домодедово – в чистой зоне в международной части. Это из тех, что видел. Возможно, в пандемию их убрали.

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0
Vasya Aksyonov

В пандемию везде убрали да, во всех аэропортах

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0
Ivan Boldyrev

Компании придётся обосновать свои цены во время разбирательства, и высокая аренда, как и логистика, разумеется, там будет.

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0
Radna

Не понимаю почему такая маленькая выручка и прибыль? По моему во всех крупных городах есть рестораны этой сети, что то наворотили с бухгалтерией.

Ответить
14
Nikita Krestyanikov

там под сотню аффилированных предприятий. Вот, например: https://sbis.ru/contragents/7737115648/772201001
Оборот: 3+ млрд.

Росинтер Ресторантс, ООО, ИНН 7737115648…
Генеральный Директор организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАННАЯ…
sbis.ru
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4
Принятый супер_стар
Показать стикер
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5
Принятый супер_стар

Эй не минусите, я случайно проверил работу стикера

Ответить
9
Денис Самойлов

Как они доходы только скрывают с их ценами

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8
Франсиско Пухольс

Видимо у кого-то зарплата хорошая)

Ответить
0
Сергей

Бороться надо не с ресторанами, а с аэропортами, которые совсем зажрались в плане цен на аренду. Понимают, что перекусить больше негде и наживаются на людям в наглую, предлагая бутылку обычной воды за 200 рублей, или сэндвич за 700 рублей.

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5
Nikita Krestyanikov

В Московских аэропортах давно не бывал, но в Пулково бываю регулярно. На днях смеялись с друзьями, что в аэропорте пить дешевле, чем на Рубинштейна + работает круглосуточно. Фото барной карты от первых чисел ноября (вроде del torro) прилагается.

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1
KINCH

в аэропорте пить дешевле

Пей дома, лететь потом еще с говном таким 😥😂

Еще бывают ублюдыши, которые ноги свои из ботинок достают. Ну, сходи ты, гад, в туалет, помой ноги, смени носки и вытаскивай, нет, достанет свою кипяченую ногу и воняет. Автоматически катапультировать нужно таких. ред.

Ответить
15
Alexander Kryshtalev

Я скуп на лайки, но Вы, сэр, его заслужили.

Ответить
5
Степан Позняк

Человек просто заметил, что алкоголь в аэропорту дешевле, чем в городе. С чего вы вообще взяли, что он водку в самолёте хлещет? У вас похмелье или что?

Ответить
3
KINCH

просто заметил, что алкоголь в аэропорту дешевле,

Ну, а я просто сказал. Вы тогда в нашей схеме откуда появились? 😂

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1
Самир Алиев

Ты человека говном назвал из-за того, что он сказал, что в аэропорту пить дешевле? Или один коктейль = в говно? Хуя ты клоун )

Ответить
0
KINCH

Места клоуна в нашей стране давно занято, я фокусы показывать не умею.

Или один коктейль = в говно?

Хочешь пить? Пей. Но, в самолете пьяный для всех — говно, просто нужно знать об этом, когда хватаешься за рюмку. Это замкнутое пространство, у каждого свое место и от пьяного пидараса с перегаром и его соплями, никуда не сбежать.

Ответить
1
Илья Шишкунов

Согласен, раздражают пьяные на борту тоже

Ответить
0
Илья Шишкунов

А вот пьяницы в поездах наоборот радуют, если все в пределах приличия, атмосфера сразу улучшается

Ответить
1
Aleksei Shtein

В зоне отправлений всегда можно найти кипяток или попросить его + стаканчик одноразовый , я обычно беру чайные пакетики чай пить и дошик залить

Ответить
0
Илья Шишкунов

Качество этого кипятка будет на уровне яда при этом

Ответить
–2
Alexandre Svergoun

А аэропорт не будут штрафовать из-за завышеных цен на аренду?

Ответить
5
Валерий Голованов

Аэропорты чьи надо аэропорты и им деньги нужны

Ответить
0
Vladimir Panfilovich

Ха-ха-ха. Вы посмотрите кому принадлежит Шереметьево :)

Ответить
0
Михаил Пизик

Это ФАС ещё а автосалонах не были. Наверное у них ЗП небольшая.

Ответить
3
MrMike3112 .

С автосалонами уже начали работать непосредственно концерны.

Ответить
1
Ali Baba

Все, что имет приставку "Рос.." не внушает доверия. К сожалению

Ответить
–1
Денис Колокольцев

РОС в росинтере - это кусок имени основателя, ростислава, как и ростикс. все, кто поехал кукухой на политоте не внушают доверия. к сожалению.

Ответить
5
KINCH

При любых бабках не отдам за еду в аэропорту столько денег. Этих кормить — себя не уважать. 4 куска хорошего хлеба, на каждый по легкому сыру, сверху сыровяленой дорогой колбаски, в микроволновку на 15-20 секунд, стопочкой в контейнер и наслаждаюсь в дороге — все всегда завидуют 👍😏 + пару шоколадок, банан и яблоко, а если еще термос с собой взять 0.5 с хорошим чаем или кофе, то вообще сказка. Не ешьте вы в этих гадюшнях 🙃🤟

П. с. при условии, что лечу один и не более 8 часов. А самое жуткое, это травануться в дороге, пару раз случалось, теперь с опаской.

Ответить
–1
Иван Шеметов

Эм просто зарабатывай миллион в месяц и будешь кушать в аэропорту

Ответить
1
KINCH

Вы не шарите. В аэропорту дешевле есть в рестиках, чем в забегаловках, но там выше средний чек, если по простому — бедные там беднеют, а богатые ничего не теряют.

Если я лечу 8 часов, мне нет необходимости питаться перед полетом чужой едой. Пару раз отравитесь/несваренье словите, сразу поймете, особенно когда командировка, это тумач, следующие 2 дня, как в аду.

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Зачем есть в аэропорту, если только не стоповерд длинный или задержка (что не часто бывает)? А кофе выпить в три раза дороже,чем обычно еще никого не разоряло. Термос 0.5 это прекрасно, я считаю.

Ответить
0
Анатолий Б.

Как термос с чаем проносите?

Ответить
1
KINCH

Мне зачем этот вопрос? Я про это же и написал. 😥

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Штрафы как всегда умиляют

Ответить
2
Илья Шишкунов

Какого хера они могут штрафовать рестораны за их ценовую политику?

Ответить
1
KINCH

Какого хера

Мы таких размеров, наверное, даже не видели

Ответить
1
KINCH

Там в говно @burgerking бургеры по 500-700 рублей

Ответить
1
Дмитрий Милюков

А другие в шереметьево не могут кофе продавать дешевле? 2 ресторана из скольких? 20? Монопольное положение? Ухуели?

Ответить
1
Sergey Vasiliev

Бургер Кинг зажмите уже, даже мак так сильно не охеревает

Ответить
1
Ольга Павленко

Интересно, спонсор искоа какая сеть - конкурент? ))

Ответить
0
Yury Gagarin

Штрафовать надо в размере годовой выручки. Тогда в мозгу что-то зафиксируется, охеревать перестанут.

Ответить
0
Юрий

Какие же в ФАС ебланы сидят все-таки, и за наши же деньги (налоги) нам жить мешают

Ответить
0
Natalya Maslennikova

А остальные, типа, не завышают? Пиво Guinness стоит в Москве в районе 500 рэ, а в аэропорту 800-900… 🧐

Ответить
0
Shmyax

А в Сызрани пиво Гиннес стоит 200р…

Ответить
0
Принятый супер_стар

Выручка за 20-й год 8,5 млн рублей?! Может миллиардов?

Ответить
0
Sherry Price

Коли так, то нужно весь "шарик" закрывать.
Там, того и гляди, скоро воздух платным сделают!

Ответить
0
Руслан Абрамов

Автодилеры, ФАС! АУ бла!

Ответить
0
Евсей Маршинин

Да взять любой фастфуд в аэропорту: KFC, Burger King и тд
Везде цены завышены минимум в 2 раза

Ответить
0
василий василюк

При круглосуточной работе, таких ценах в меню и зашкаливающую цену аренды - выручка, всего лишь, 8.5 млн рублей?
Люди еще не перестали пользоваться наличкой :)

P.S. Походу, запятые не там поставили
P.P.S. Первое фото из интернета ред.

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0
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