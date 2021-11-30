ФАС возбудила дело против владельца ресторанов «Il Патио» и Costa Coffee из-за завышенных цен в аэропорту «Шереметьево» Статьи редакции
Компании грозит штраф до 1 млн рублей.
- Московское УФАС заявило, что «Росинтер Ресторантс», управляющая сетями ресторанов «Il Патио», Costa Coffee и T.G.I. Friday’s, заняла доминирующее положение в аэропорту.
- Рестораны компании установили на территории аэропорта более высокие цены, чем в Москве, заявил регулятор.
- Если компания действительно нарушила антимонопольное законодательство, ей грозит штраф по ст.14.31 КоАП — от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.
- Выручка ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» по итогам 2020 года составила 8,49 млн рублей, прибыль 2,5 млн рублей, следует из базы данных «Контур.Фокуса».
Там все хороши, не только в цене аренды дело. Работает логика, что деваться тебе в аэропорту некуда, хочешь есть - плати, не хочешь - лети голодным.
Но конечно странное дело - цены там дикие у всех и уже много-много-много лет (хотя справедливости ради последнее время есть пару кафе с более-менее средними ценами)
Дело в использовании положения. Люди приехали в аэропорт. Это за городом, поблизости ну кто знает лайфхак и с рабочими столовыми то да, а для остальных альтернативы разумной нет. Уезжать перекусить — не вариант, можно не успеть вернуться к вылету. Те точки питания, что в "стерильной зоне", после службы безопасности и паспортного контроля — так там даже в общую зону аэропорта вернуться очень непросто. Официально — через отмену пересечения границы у старшего смены пограничников. Навряд ли обоснование "хочу в Макдак по-быстрому заскочить перед вылетом" покажется ему разумной причиной. Поэтому перед гейтами порция чая может стоить 395 рублей, а салат Цезарь 2995 рублей, вот как нефиг делать.
там под сотню аффилированных предприятий. Вот, например: https://sbis.ru/contragents/7737115648/772201001
Оборот: 3+ млрд.
Места клоуна в нашей стране давно занято, я фокусы показывать не умею.
Или один коктейль = в говно?
Хочешь пить? Пей. Но, в самолете пьяный для всех — говно, просто нужно знать об этом, когда хватаешься за рюмку. Это замкнутое пространство, у каждого свое место и от пьяного пидараса с перегаром и его соплями, никуда не сбежать.
При любых бабках не отдам за еду в аэропорту столько денег. Этих кормить — себя не уважать. 4 куска хорошего хлеба, на каждый по легкому сыру, сверху сыровяленой дорогой колбаски, в микроволновку на 15-20 секунд, стопочкой в контейнер и наслаждаюсь в дороге — все всегда завидуют 👍😏 + пару шоколадок, банан и яблоко, а если еще термос с собой взять 0.5 с хорошим чаем или кофе, то вообще сказка. Не ешьте вы в этих гадюшнях 🙃🤟
П. с. при условии, что лечу один и не более 8 часов. А самое жуткое, это травануться в дороге, пару раз случалось, теперь с опаской.
Вы не шарите. В аэропорту дешевле есть в рестиках, чем в забегаловках, но там выше средний чек, если по простому — бедные там беднеют, а богатые ничего не теряют.
Если я лечу 8 часов, мне нет необходимости питаться перед полетом чужой едой. Пару раз отравитесь/несваренье словите, сразу поймете, особенно когда командировка, это тумач, следующие 2 дня, как в аду.
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