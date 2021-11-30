Их начнут предустанавливать с 1 января 2023 года.

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Постановление о расширении списка программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

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Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.

Решение о расширении перечня обязательных для предустановки программ принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцев устройств смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».

В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.