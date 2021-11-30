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Право
TJ

Правительство включило приложения для чтения электронных книг в список для обязательной предустановки на гаджеты Статьи редакции

Их начнут предустанавливать с 1 января 2023 года.

17 17 комментариев
470 просмотров

Постановление о расширении списка программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.

Решение о расширении перечня обязательных для предустановки программ принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцев устройств смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».

В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

В ноябре стало известно, что производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений

#новости

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Олег Павлов

Список обязательной литературы предоставьте, пожалуйста, а также обязательную подписку на подкаст Соловьева заверните :)

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7
Александр Якунин

Вам лечится надо, бесит уже

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–9
Олег Павлов

Спасибо за заботу, дарю в ответ мягкий знак, вот он: Ь :)

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6
Степан Фадеев

Что бы новую конституцию читать?

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1
Arthur Niazyan

и расширенные права полиции

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0
Принятый супер_стар

Почему порнохаб не добавили в список?

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1
Arthur Niazyan

Российский аналог вот вот запустят и тогда

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0
Олег Павлов

Он давно там в списке, называется Госуслугами

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0
Andre Macareno

Американский же

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0
Иван Шеметов

Так вконтакте добавили, что ещё надо

Ответить
0
Иван Шеметов

А есть что то кроме литреса?

Ответить
0
Олег Павлов

Оу, спасибо, что напомнили про Литрес, третий месяц забываю их абонемент отключить :)

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2
Иван Шеметов

Эх богатые люди как прекрасно живут, 3 месяца лень зайти в приложение чтобы перестало списывать денюжки

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2
Олег Павлов

На самом деле нет, ибо я периодически беру там книги, если они уж слишком дорогие в бумажном виде, а прочитать хочется. Так что я не из этих чуваков из Форбса)

Литрес был раньше хорош, пока по абонементу можно было не только три книги взять, но и в подборке что-то стоящее встречалось. Сейчас в подборках полный шлак, а пресловутая скидка 30% на всё за абонемент себя явно не окупает, т.к. я не читаю книги десятками в месяц.

Да и вообще бумажные книги люблю) ред.

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0
Andre Macareno

Амазон, только не в той стране

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0
Принятый супер_стар

Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

Та вы шо! Хтобы мог представить!

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0
Семен Переделкин

"Решение о расширении перечня обязательных для предустановки программ принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков"

Это настолько прекрасно, что у меня даже комментарии кончились.

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0
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