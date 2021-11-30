Правительство включило приложения для чтения электронных книг в список для обязательной предустановки на гаджеты Статьи редакции
Их начнут предустанавливать с 1 января 2023 года.
Постановление о расширении списка программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.
Решение о расширении перечня обязательных для предустановки программ принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцев устройств смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».
В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.
В ноябре стало известно, что производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений
На самом деле нет, ибо я периодически беру там книги, если они уж слишком дорогие в бумажном виде, а прочитать хочется. Так что я не из этих чуваков из Форбса)
Литрес был раньше хорош, пока по абонементу можно было не только три книги взять, но и в подборке что-то стоящее встречалось. Сейчас в подборках полный шлак, а пресловутая скидка 30% на всё за абонемент себя явно не окупает, т.к. я не читаю книги десятками в месяц.
Да и вообще бумажные книги люблю) ред.
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