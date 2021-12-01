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Право
DTF

В США представили законопроект о запрете ботов-перекупщиков консолей и других дефицитных или популярных товаров Статьи редакции

«Гринч-ботов» решили остановить перед Рождеством.

  • Группа демократов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект под названием «Stopping Grinch Bots Act» («Закон о борьбе с гринч-ботами»). В США гринч-ботами называют программы, которые автоматически скупают популярные или дефицитные товары в онлайн-магазинах, как только они поступают в продажу.
  • Политики требуют признать использование таких ботов незаконным. В 2016 году эта же группа демократов добилась того, что в США приняли закон, запрещающий применение автоматизированного ПО для покупки билетов на концерты и спортивные мероприятия. Авторы законопроекта надеются, что теперь аналогичное ограничение получится распространить на онлайн-магазины.

В пору праздников, когда люди должны проводить время со своими семьями, гринч-боты вынуждают американцев прочёсывать сайты в надежде найти недорогой подарок или отдавать огромные деньги перекупщикам.

Наш законопроект призван уравнять условия и не позволить перекупщикам вытягивать последние деньги из трудолюбивых родителей в этот праздничный сезон. Я призываю коллег присоединиться ко мне и немедленно принять этот закон, чтобы не позволить гринч-ботам украсть праздники.

Пол Тонко
один из авторов законопроекта
  • Демократы впервые предложили этот законопроект в ноябре 2019 года, но принять его не удалось. С тех пор проблема приняла массовый характер на фоне дефицита консолей и видеокарт.
  • Авторы инициативы подчеркнули, что среднестатистический покупатель не в состоянии конкурировать с ботами-перекупщиками, которым требуется всего несколько секунд для того, чтобы купить нужный товар.
  • Если закон о борьбе с ботами примут, за его соблюдением будет следить Федеральная торговая комиссия США.
Перекупщики начали продавать билеты на фильм…
Пользователи также проводят аукционы, но уже за меньшую сумму.
dtf.ru

#новости

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Stas Kokin

Впервые в жизни не хотел плейстейшн, когда пятерка вышла, кризис игр - жесть, конечно, столько бабла у геймдевов ааа, а играть не во что, все стримеры ноют, что делать нехуй. Еще и перекупы забили свои кухни в хрущевках консолями, win-win 🤣 ред.

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5
Pipez 999

Пора пройти Зельду пришла)

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0
Хозяин

Но невидимая рука рынка должна сама решать проблему дефицитных товаров.

Ах, это искусственно созданный дефицит - почему бы не запретить его создавать тогда? ред.

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4
Уполномоченный файл

Перекупы это действительно лишнее звено, в чём их польза по вашему?

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0
Хозяин

Не знаю. Ну например они обеспечивают производителю гарантированный выкуп произведённой продукции.

Я не защищаю перекупов. Но производство товаров в ограниченном количестве и фиксирование цены на них - это антирыночные механизмы.

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2
Уполномоченный файл

Да, возможно на длинном рынке они действительно играют полезную роль буфера. Но в случае с товарами с высоким спросом, перекупы становятся банальными грабителями.

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4
Хозяин

Проблема в дефиците, а перекупы - это следствие.
В совке дефицит был из-за долбоебизма плановой экономики, а тут корпорации его искусственно культивируют ради хайпа или хер знает чего ещё.

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1
Sergey Freedman

«Новый курс» (англ. New Deal) — экономическая и социальная программа, проводившаяся администрацией президента США Ф. Рузвельта с 1933 по 1939 год и нацеленная как на преодоление последствий Великой депрессии, так и на структурные реформы в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, энергетике и трудовых отношениях. Новая программа, заметно усилившая аналогичные действия предыдущей администрации Г. Гувера. Военные долги», привела к отказу от принципа невмешательства и существенно расширила сферу деятельности американского федерального правительства, включив в неё борьбу с бедностью и безработицей.

Т.е. всё таки нельзя руку рынка оставлять невидимой. Уже проходили, как говорится.

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ахаха ну все, у филиппинцев и индусов праздник )) А перекупы заменят ботов обычных на биоботов и дальше будут перекупать все.
Это как с капчей было )))

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2
Семен Переделкин

По этой логике, нужно вообще запретить любые формы автоматизации, которые быстрее/многозадачнее людей. То есть вообще всех ботов.

Либо же ввести смешные ограничения, ну, типа, бот должен срабатывать спустя какое-то время на одном уровне с тормозным Джоном из Оклахомы.

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2
Хозяин

Ну тогда и HFT запрещать надо. Алгоритмы уже придуманы - все заявки на покупку и продажу закидываются в условный пул и процессятся раз в квант времени, а не кто быстрее тот и успел.

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0
Уполномоченный файл
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0
Уполномоченный файл

Мне кажется стикеры ещё больше делают комментарии на VC отдалёнными от конструктивности

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4
Хозяин

конструктивность гудбай

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0
tyler durden

демократы? пшлинахой

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–2
Павел Морозов

Перекупы в приставочку не дают поиграть

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0
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0
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Не тот стикер

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0
Алексей Винокуров

Э... Стесняюсь спросить, почему начали с консолей. Вон на биржах высокочастотные боты повсеместно и объемы торгов на порядки выше.

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0
Павел Морозов

Это другое

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0
Evgeny Nemkov

"Ударим законопроектом по дефициту и разгильдяйству!"

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0
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В США представили законопроект о запрете ботов-перекупщиков консолей и других дефицитных или популярных товаров Статьи редакции

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