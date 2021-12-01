В США представили законопроект о запрете ботов-перекупщиков консолей и других дефицитных или популярных товаров Статьи редакции
«Гринч-ботов» решили остановить перед Рождеством.
- Группа демократов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект под названием «Stopping Grinch Bots Act» («Закон о борьбе с гринч-ботами»). В США гринч-ботами называют программы, которые автоматически скупают популярные или дефицитные товары в онлайн-магазинах, как только они поступают в продажу.
- Политики требуют признать использование таких ботов незаконным. В 2016 году эта же группа демократов добилась того, что в США приняли закон, запрещающий применение автоматизированного ПО для покупки билетов на концерты и спортивные мероприятия. Авторы законопроекта надеются, что теперь аналогичное ограничение получится распространить на онлайн-магазины.
- Демократы впервые предложили этот законопроект в ноябре 2019 года, но принять его не удалось. С тех пор проблема приняла массовый характер на фоне дефицита консолей и видеокарт.
- Авторы инициативы подчеркнули, что среднестатистический покупатель не в состоянии конкурировать с ботами-перекупщиками, которым требуется всего несколько секунд для того, чтобы купить нужный товар.
- Если закон о борьбе с ботами примут, за его соблюдением будет следить Федеральная торговая комиссия США.
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