Match Group выплатит основателям Tinder $441 млн для урегулирования претензии о занижении стоимости компании при покупке Статьи редакции
Истцы требовали возместить $2 млрд.
- Взамен истцы должны отклонить все иски в суде и в арбитраже, связанные с оценкой компании в 2017 году, пишет TechCrunch. В Match Group сообщили, что выплатят расчёт наличными.
- Сооснователи Tinder Шон Рэд и Джастин Матин подали иск против Match в 2018 году. По их данным, во время покупки компания занизила стоимость приложения на $3 млрд, купив ее за $10 млрд. Истцы требовали возмещения ущерба в размере $2 млрд.
- В Match называли обвинения «беспочвенными» и что Tinder оценивали в рамках контракта с участием двух независимых глобальных банков. Компания собиралась оспорить обвинения в суде, отмечает издание.
- Иск Tinder против Match Group начали рассматривать только в ноябре 2021 года, спустя три года после подачи, писало Bloomberg. В ходе процесса суд отклонил некоторые претензии истцов, в том числе о возмещении убытков из-за «незаконного контракта».
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