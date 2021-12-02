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Право
TJ

Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую площадку для продажи вещей ручной работы Статьи редакции

Сайт заблокировали спустя 2,5 года после решения суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.

12 12 комментариев
939 просмотров
Результаты поиска по запросу Gicci replica Etsy

Согласно реестру ведомства, страницу www.etsy.com/market/gucci_replica заблокировали по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года. Но под блокировку попал весь сайт. На сайте Роскомсвободы говорится, что его начали блокировать 1 декабря.

Реестр Роскомнадзора

В Роскомнадзоре рассказали, что сайт заблокировали из-за использования им протокола HTTPS — для таких сайтов не работает технология точечной блокировки страниц, поэтому блокируют по IP ресурс целиком. Регулятор уточнил, что сайт разблокируют, когда запрещённую информацию удалят.

Ответ Роскомнадзора

На сайте уже нет страницы, которую запретил суд. На ней были результаты поиска по запросу «gucci replica». По словам прокурора, который обратился в суд, он заметил там «информацию с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки с доставкой в пределах Российской Федерации».

Скриншот с сайта proetsy.ru

На недоступность сайта пользователи пожаловались 1 декабря. Они предполагали, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.

#новости #etsy

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Ruslan Sevastyanov

Кто те люди, кто работает в роспозоре? Какого это - работать в одном из самом презираемых ведомств. Когда тебе за бутылочкой пива стремно вслух сказать, где ты работаешь?
Я сейчас не про линейный персонал, а про специалистов. ред.

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3
Артем Павлючук

По вашей логике, можно все компании под одну гребенку.

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1
Ruslan Sevastyanov

Разве?

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0
Erken Zhailyauov

Тебе может и стремно было бы, другим нет. Не надо додумывать за других, будто им стыдно. Я бы наоборот выебывался. Хоть и etsy сайт на котором я продаю.

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0
Алексей Горячев

На бутылке пива)

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0
Виртуальный дым

То есть вайлдбериз и озон тоже теперь забанят за паль?

Ответить
3
Alex

Ахах) DPI только хттп? Сказочный DPI

Ответить
2
Никита Аверин

Криворукие они, а деньги как всегда теряем мы. Куча селлеров из РФ не могут работать.

Ответить
2
Семен Переделкин
Ответить
1
Nathan Zachary

G_i_cci ? Серьезно?
Редактура? Вычитка? Не, не слышали....

Ответить
0
Роман Морозов

В чем проблема если тебе прямо говорят что это не оригинал?

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0
Артем Павлючук

По словам прокурора, который обратился в суд))))

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0
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