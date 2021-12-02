Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую площадку для продажи вещей ручной работы Статьи редакции
Сайт заблокировали спустя 2,5 года после решения суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.
Согласно реестру ведомства, страницу www.etsy.com/market/gucci_replica заблокировали по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года. Но под блокировку попал весь сайт. На сайте Роскомсвободы говорится, что его начали блокировать 1 декабря.
В Роскомнадзоре рассказали, что сайт заблокировали из-за использования им протокола HTTPS — для таких сайтов не работает технология точечной блокировки страниц, поэтому блокируют по IP ресурс целиком. Регулятор уточнил, что сайт разблокируют, когда запрещённую информацию удалят.
На сайте уже нет страницы, которую запретил суд. На ней были результаты поиска по запросу «gucci replica». По словам прокурора, который обратился в суд, он заметил там «информацию с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки с доставкой в пределах Российской Федерации».
На недоступность сайта пользователи пожаловались 1 декабря. Они предполагали, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.
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