Сайт заблокировали спустя 2,5 года после решения суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.

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Результаты поиска по запросу Gicci replica Etsy

Согласно реестру ведомства, страницу www.etsy.com/market/gucci_replica заблокировали по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года. Но под блокировку попал весь сайт. На сайте Роскомсвободы говорится, что его начали блокировать 1 декабря.

Реестр Роскомнадзора

В Роскомнадзоре рассказали, что сайт заблокировали из-за использования им протокола HTTPS — для таких сайтов не работает технология точечной блокировки страниц, поэтому блокируют по IP ресурс целиком. Регулятор уточнил, что сайт разблокируют, когда запрещённую информацию удалят.

Ответ Роскомнадзора

На сайте уже нет страницы, которую запретил суд. На ней были результаты поиска по запросу «gucci replica». По словам прокурора, который обратился в суд, он заметил там «информацию с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки с доставкой в пределах Российской Федерации».

Скриншот с сайта proetsy.ru