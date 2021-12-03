Комиссия считает, что после сделки Nvidia будет контролировать нужные конкурентам технологиями, повысит цены и сократит предложение на рынке.

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск и заявила, что сделка между Nvidia и Arm будет способствовать подавлению конкуренции на рынке технологий. «Она даст одной из крупнейших чиповых компаний [Nvidia] контроль над вычислительными разработками, на которые опираются конкуренты», — отмечается в сообщении FTC.

Arm — один из основных поставщиков архитектурных технологий для компаний, занимающихся производством полупроводников. Их используют в мобильных процессорах c iOS и Android с чипами Qualcomm.

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Среди потенциальных последствий комиссия назвала подрыв бизнеса конкурентов, снижение развития инноваций и качества продукции, повышение цен и сокращение выбора товаров на рынке. Регулятор считает, что Nvidia и Arm конкурируют в производстве систем беспилотного вождения, интеллектуальных устройств DPU для серверов центров обработки данных и процессоров для облачных услуг.

Покупка Arm также предоставит Nvidia доступ к конфиденциальной информации лицензиатов — конкурентов Nvidia. В иске указано, что слияние может привести к потере доверия к Arm и её экосистеме у партнёров.

На фоне расследования Nvidia объявила, что сделка принесет пользу отрасли и будет способствовать конкуренции, сообщает CNBC. Компания планирует инвестировать в исследования и разработки Arm, чтобы расширить и свои предложения, и экосистему купленной компании.