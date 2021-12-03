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Право
Nazigul Jusupova

Роскомнадзор восстановил доступ к платформе для продажи хендмейд-товаров Etsy Статьи редакции

Сайт заблокировали в начале декабря по решению суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.

  • Etsy открывается для пользователей из России с 3 декабря. Платформа удалила сайт с запрещённой информацией, пишет ТАСС.
  • На недоступность сайта пользователи пожаловались 1 декабря. 2 декабря Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал Etsy по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.
  • Так как регулятор не смог заблокировать только одну страницу, он закрыл весь сайт, пока платформа не удалит запрещённую информацию. Сейчас сайт уже не выдаёт результатов по запросу «gucci replica».
Etsy Google

#новости #etsy

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Алексей Дымов

Всем было насрать на этот маркетплейсы ровно до того, как его не заболотили. Может, это рекламный ход такой?

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3
Philipp Novikov

Неть.

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0
Сергей Милосердов

Ставки слишком высоки.

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0
Семен Переделкин

Что ж ты фраер сдал назад.

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1
Вася Пражкин

Думаю, какой-то топ-чиновник зашел поискать "Gucci replica" и был страшно недоволен.

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2
Артём Парушкевич

Ой бляяяяять….

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1
Чит Чат

зашел проверить

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0
Чит Чат

У меня ощущение, что я попла в 1980 год. Ведь эти люди определают, как нам жить, им выделили огромную кучу денег, у них все условия, могут нанять любых эксперов... СОВОК!

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0
Игорь Крафт

Если лидов на сайт не будет, то Роскомнадзор каждый день будет говорить со скольки и до скольки обед в этой компании.

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