Роскомнадзор восстановил доступ к платформе для продажи хендмейд-товаров Etsy Статьи редакции
Сайт заблокировали в начале декабря по решению суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.
- Etsy открывается для пользователей из России с 3 декабря. Платформа удалила сайт с запрещённой информацией, пишет ТАСС.
- На недоступность сайта пользователи пожаловались 1 декабря. 2 декабря Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал Etsy по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.
- Так как регулятор не смог заблокировать только одну страницу, он закрыл весь сайт, пока платформа не удалит запрещённую информацию. Сейчас сайт уже не выдаёт результатов по запросу «gucci replica».
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