Apple подала в суд на ФАС из-за предупреждения о запрете размещать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции
Компании грозит оборотный штраф от суммы выручки в России.
- Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными компания подала в Арбитражный суд Москвы 1 декабря, следует из данных картотеки дел. С чем связан иск, в картотеке не указано.
- Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала Федеральная антимонопольная служба, рассказали Forbes в пресс-службе регулятора. В компании пока не комментировали иск.
- В августе ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, посчитав, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».
- Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого в срок, сообщали в ФАС. Поэтому в октябре регулятор завёл дело: Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки в России.
- В апреле 2021 года ФАС уже штрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением после жалобы «Лаборатории Касперского». Сумма штрафа — 906,29 млн рублей (более $12 млн по курсу на апрель).
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