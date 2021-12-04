«Прямой» и «обратный» опционы на долю в компании: что такое, чем различаются и в чём их польза для бизнеса

В российском корпоративном праве уже несколько лет как можно в полном соответствии с нормами законодательства оформлять так называемые «прямые» и «обратные» опционы на доли в ООО. Эти сделки позволяют бизнес-партнёрам сделать трансфер доли в ООО быстрым и удобным, а также нивелировать значительное количество юридических и экономических рисков.…