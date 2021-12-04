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Право
Таня Боброва

Apple подала в суд на ФАС из-за предупреждения о запрете размещать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компании грозит оборотный штраф от суммы выручки в России.

  • Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными компания подала в Арбитражный суд Москвы 1 декабря, следует из данных картотеки дел. С чем связан иск, в картотеке не указано.
  • Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала Федеральная антимонопольная служба, рассказали Forbes в пресс-службе регулятора. В компании пока не комментировали иск.
  • В августе ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях, посчитав, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».
  • Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого в срок, сообщали в ФАС. Поэтому в октябре регулятор завёл дело: Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки в России.
  • В апреле 2021 года ФАС уже штрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением после жалобы «Лаборатории Касперского». Сумма штрафа — 906,29 млн рублей (более $12 млн по курсу на апрель).

#новость #фас #apple

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