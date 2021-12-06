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Право
Nazigul Jusupova

Регулятор в США начал расследование против Tesla из-за неисправности в солнечных панелях — Reuters Статьи редакции

Компанию подозревают, что она не предупреждала клиентов и акционеров, что дефект может вызвать пожар.

  • В Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в 2019 году обратился бывший сотрудник компании Стивен Хенкес. Он рассказал, что Tesla должным образом не рассказала акционерам и клиентам о рисках возгорания, связанных с солнечными батареями, пишет Reuters.
  • В 2021 году он обратился в комиссию с просьбой отчитаться по его заявлению. В ответ SEC сообщила, что не может предоставить записи, поскольку «расследование продолжается», тем самым подтвердив, что они начали проверку против Tesla. Подлинность письма комиссии Reuters подтвердили независимые источники.

  • Стивен Хенкес работал в Tesla с 2016-го, пока его не уволили в 2020 году. Он подал в суд против компании, утверждая, что причиной его увольнения стала его «обеспокоенность по поводу безопасности».

  • В жалобе он сообщал, что «дочка» компании SolarCity, которая занимается производством солнечных батарей, не предупреждала акционеров, клиентов и регулятор о дефектах, которые могут вызвать пожар. По его данным, из-за этой неисправности могут пострадать более 60 тысяч клиентов из США и 500 предприятий. В Tesla и SEC не ответили на запросы Reuters.

#новости #tesla

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7 комментариев
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Абстрактный дебаркадер

Еще лет 10 при такой скорости будут расследовать.
PS. Где Свергун?

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4
Pavel Voronkov

P.s. но пока же ничего не сгорело!

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2
Alexandre Svergoun

Ага, а производители микроволновок не рассказали ему что в них нельзя сушить мокрых собак и кошек.

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2
Pavel Voronkov

Быстро ассимилировался, однако.

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5
Абстрактный дебаркадер

Да куда он ассимилировался.
Обычный колбасный эмигрант с комплексом неполноценности -)

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0

Комментарий удален

Илья Попов

"В Tesla и SEC не ответили на запросы Reuters". Как вы считаете в этом случае - молчание не знак согласия?

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Эдуард Лиринг

Нашли под кого копать, всё схвачено и крышуется, на тормозах спустят

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