Регулятор в США начал расследование против Tesla из-за неисправности в солнечных панелях — Reuters Статьи редакции
Компанию подозревают, что она не предупреждала клиентов и акционеров, что дефект может вызвать пожар.
- В Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в 2019 году обратился бывший сотрудник компании Стивен Хенкес. Он рассказал, что Tesla должным образом не рассказала акционерам и клиентам о рисках возгорания, связанных с солнечными батареями, пишет Reuters.
- В 2021 году он обратился в комиссию с просьбой отчитаться по его заявлению. В ответ SEC сообщила, что не может предоставить записи, поскольку «расследование продолжается», тем самым подтвердив, что они начали проверку против Tesla. Подлинность письма комиссии Reuters подтвердили независимые источники.
Стивен Хенкес работал в Tesla с 2016-го, пока его не уволили в 2020 году. Он подал в суд против компании, утверждая, что причиной его увольнения стала его «обеспокоенность по поводу безопасности».
- В жалобе он сообщал, что «дочка» компании SolarCity, которая занимается производством солнечных батарей, не предупреждала акционеров, клиентов и регулятор о дефектах, которые могут вызвать пожар. По его данным, из-за этой неисправности могут пострадать более 60 тысяч клиентов из США и 500 предприятий. В Tesla и SEC не ответили на запросы Reuters.
Вам не кажется, что vc.ru превращается в сайт для жалоб на разные сервисы и компании?
Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.
Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».
Тема шоу — как компаниям малого и среднего бизнеса продвигать продажи и завоевывать новую аудиторию покупателей через онлайн-каналы
И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.
Покупка поможет Pinterest развивать видеонаправление.
Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.
Илон Маск устанавливает собственные правила — это может мешать конкуренции, считает глава исследовательской организации.
В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства
Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.